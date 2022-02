Le haut de gamme du SSD PCIe 4.0 ayant été largement privilégié depuis 2019 et étant à présent plus qu'accompli, les constructeurs s'en prennent enfin petit à petit aux SSD PCIe 4.0 d'entrée/milieu de gamme, ceux-là même qui séduiront potentiellement bien plus de monde et vont aussi permettre à ce type de SSD de percer plus facilement chez les OEM, car plus économes et moins coûteux. Western Digital a donc ajouté un nouveau modèle à sa gamme de SSD PCIe 4.0, complétant le tableau un cran au-dessus du WD BLACK SN750 SE également arrive il y a peu en entrée de gamme, il s'appelle WD BLACK SN770 ! Point de contrôleur tiers pour celui-ci, mais du hardware essentiellement maison, ce qui va permettre à ce nouvel exemplaire de prendre sans trop se fouler la couronne des performances dans sa catégorie qu'est celle du SSD PCIe sans DRAM.

Si l'on peut être réticent à l'idée d'un SSD sans mémoire dédiée, l'intérêt d'un cache DRAM est devenu moindre depuis l'avènement des SSD NVMe, également supportés par la technologie Host Memory Buffer permettant au SSD d'utiliser la mémoire vive du système comme cache pour combler le manque. Certes, si les performances en souffrent un peu, les SSD sans DRAM se défendent tout de même très bien face aux solutions équivalentes avec DRAM, et l'endurance est généralement du même niveau, bien que certains spéculent que l'absence de DRAM contribuerait à user la NAND plus rapidement. En contrepartie, les SSD sans DRAM ont l'avantage de chauffer moins, de consommer moins et surtout d'être moins chers. Voyons ce que propose ce SN770 :

WD Black SN770 250 Go 500 Go 1 To 2 To Format et interface M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4 Contrôleur SanDisk 20-82-10081 DRAM Aucune NAND NAND 3D TLC BiCS 5 112 couches Mise en cache SLC oui Lecture - écriture séquentielle 4000 Mo/s - 2000 Mo/s 5000 Mo/s - 4000 Mo/s 5150 Mo/s - 4900 Mo/s 5150 Mo/s - 4850 Mo/s Lecture - écriture aléatoire 4Ko 240K - 470K IOPS 460K - 800K IOPS 740K - 800K IOPS 650K - 800K Chiffrement Nein Garantie 5 ans MTTF de 1,75 million d'heures Endurance 200 To DWPD = 0,4 300 To DWPD = 0,3 600 To DWPD = 0,3 1200 To DWPD = 0,3 Prix conseillé 71,99 € 59 $ 106,99 € 79 $ 181,99 € 129 $ 434,99 € 269 $ Page Produit SN770

Dans l'ensemble, cela semble plutôt pas mal ! Bien entendu, on reste bien loin des cadors du segment, tels que le WD BLACK SN850 du même constructeur, mais le saut en performance par rapport au SN750 SE et son Phison PS5019-E19T est plutôt conséquent sur le papier. WD affirme que son contrôleur s'en sort également beaucoup mieux que le Phison dans une situation de throttling thermique, dont les effets commencent pour les deux à se faire sentir à partir des 55 degrés.

Les prix conseillés sont du même ordre que ceux du SN750 SE. Enfin, du moins ceux en dollars, les tarifs en euros piochés sur le site du fabricant sont pour le moins choquants et parfaitement irréaliste. Mais on sait déjà depuis longtemps qu'un MSRP n'a pas beaucoup de sens pour un SSD, la NAND étant une commodité dont le prix fluctue sans arrêt. De toute évidence, le SN770 devrait s'imposer sans trop de mal comme un modèle de choix pour qui cherche un SSD PCIe 4.0 abordable, particulièrement la version 1 To. Mais attendons tout de même d'en voir quelques tests.