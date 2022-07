L'heure arrive pour le SSD PCIe 5.0 grand public et Phison est prêt avec son PS5026-E26 dans les startingblocks, bien que l'on ne sache toujours pas vraiment exactement quand arriveront les premiers modèles l'exploitant. On est toutefois prêt à parier que ça ne devrait pas trop tarder. On rappelle que le PS5026-E26 sera le flagship pour SSD PCIe 5.0 chez Phison, avec des performances séquentielles et aléatoires assez impressionnantes exploitant les nouvelles capacités offertes par la norme PCIe, mais la concurrence ne sera évidemment pas en reste. Simultanément à ce dernier, nous avions également découvert l'existence d'un PS5021-E21T, un nouveau contrôleur d'entrée de gamme sans DRAM pour SSD PCIe 4.0. Enfin, on apprend aujourd'hui que celui-ci ne sera pas le seul contrôleur de la « génération » PS502x-E2x pour PCIe 4.0, puisqu'il y aura également un PS5025-E25 et un PS5020-E20 au menu !

Peu de détails sont déjà connus sur le PS5020-E20 pour l'instant, mais son arrivée proche est avérée depuis un petit moment. Ce n'est pas un contrôleur que vous aurez en principe l'occasion de retrouver dans l'un de vos futurs SSD acheté en magasin, puisqu'il se destinera essentiellement aux serveurs des entreprises (et donc aux assembleurs de ces machines) et supportera à cet effet des fonctionnalités spéciales. Il pourra aussi supporter un maximum de 32 To de NAND.

Les détails manquent cruellement également pour l'E25. Son existence a été découverte dans le dernier rapport annuel de Phison. Selon le fabricant, il s'agira « du meilleur choix pour les gamers ultras rapides ». On en déduit qu'il aura pour rôle de remplacer le flagship actuel, c'est-à-dire le PS5018-E18, utilisé aujourd'hui par la grande majorité des meilleurs SSD NVMe. Phison attribue au PS5025-E25 un débit en lecture séquentielle de 7200 Mo/s, ce qui est étrangement inférieur aux 7400 Mo/s donnés pour l'E18. Néanmoins, les performances séquentielles ne sont qu'une facette des performances d'un SSD. Haut de gamme oblige, l'E25 sera associé à un cache DRAM comme l'E18, mais celui-ci sera potentiellement plus véloce, peut-être à 1600 MT/s comme le PS5021, voire à 2400 MT/s comme l'E26. Les performances en aléatoires auront peut-être également profité de quelques améliorations et on imagine que l'E25 sera aussi en mesure de supporter une quantité de NAND plus importante.

Bref, face à ce manque d'information, on ne peut que spéculer sur les améliorations réellement apportées par ce futur nouveau contrôleur PCIe 4.0 haut de gamme de Phison, mais il y a bon espoir à ce qu'il soit tout de même légèrement plus rapide que le prédécesseur. Quoi qu'il en soit, ça ne se refusera pas pour ceux qui ne comptent pas forcément passer au SSD PCIe 5.0 dans l'immédiat. (Source)