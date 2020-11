Début septembre, Sabrent avait réagi à l'apparition des Samsung 980 PRO avec la lignée Rocket 4 Plus, une nouvelle alternative de SSD NVMe PCIe 4.0 haut de gamme et l'une des toutes premières à exploiter le tout nouveau contrôleur SSD NVMe PCIe 4.0 de Phison, le PS5018-E18. Grâce à ce dernier, les performances s’annoncent en principe d'ores et déjà de haut vol, au moins au niveau du contrôleur maison de Samsung, voire un poil au-delà. Les prochains tests ne manqueront pas de les départager. Par contre, les conditions auraient un peu évoluées, Sabrent semble avoir opéré à quelques petits ajustements discrets dans sa gamme, si l'on en croit les informations présente sur son site officiel et le référencement des modèles 1 To et 2 To chez Amazon US.

SSD SABRENT Rocket 4 Plus - Maintenant SABRENT Rocket 4 Plus - AVANT SAmsung 980 PRO Capacités 1 To 2 To 4 To 500 Go 1 To 2 To 250 Go 500 Go 1 To Interface/Format/Protocole PCIe 4.0 x4 M.2 2280, NVMe 1.3 PCIe 4.0 x4 M.2 2280, NVMe 1.3c Refroidissement simple mini "dissipateur" ou (très) gros dissipateur alu/cuivre en option mini "dissipateur" nickelé Contrôleur Phison PS5018-E18 Samsung Elpis NAND NAND TLC V-NAND MLC 3-bit (de la TLC, quoi) DRAM Oui DDR4 ou LPDDR4 512 Mo LPDDR4 1 Go LPDDR4 Lecture/Écriture séquentielle (cache pseudo SLC) jusqu'à 7000/5300 Mo/s jusqu'à 7100/6600 Mo/s ? ? jusqu'à 7000/6850 Mo/s ? 6400/2700 Mo/s 6900/5000 Mo/s 7000/5000 Mo/s Lecture/Écriture aléatoire (IOPS) ? ? ? ? ? ? 500K/600K (4Ko QD32) 22K/60K (4Ko QD1) 800K/1000K (4Ko QD32) 22K/60K (4Ko QD1) 1000K/1000K (4Ko QD32) 22K/60K (4Ko QD1) Endurance (TBW) ? ? ? ? ? ? 150 To 300 To 600 To MTBF ? ? ? ? ? ? 1,5 million d'heures Fonctionnalités SMART, TRIM, ONFi 4.0, ECC, APST, ASPM

? ? ? SMART, AES 256-bit, TCG/Opal IEEE1667, TRIM, Auto gargabe collection Consommation moyenne/max ? ? ? ? ? ? 5/7 W 5,9/7,4 W 6,2/8,9 W Garantie ? ? ? ? 5 ans (ou le TBW si atteint en premier) Prix 199,99 $ 399,99 $ ? ? ? ? 119,99 € 189,95 € 269,95 € Page Produit SABRENT Rocket 4 Plus 980 PRO

On constatera tout d'abord l’abandon supposé du modèle 500 Go, une capacité peut-être jugée trop faible pour les besoins contemporains, quand bien même Samsung propose des capacités de 250 et 500 Go, mais ne dépasse toutefois pas les 1 To, ce qui veut aussi dire que le boulevard sera donc grand ouvert pour les modèles 2 To et 4 To de Sabrent - en attendant que la concurrence se multiplie. Ensuite, on voit aussi que le modèle 2 To - présumé le modèle le plus rapide de la série - pourra afficher jusqu'à 100 Mo/s supplémentaires en lecture séquentielle. La différence à l'usage ne sera certainement pas notable, mais ça mérite d'être signalé. Sur une autre note, on dirait que cette augmentation s'est fait aux dépens de l'écriture séquentielle, cette fois-ci révisée à la baisse de 250 Mo/s, toujours pour le modèle "central" de 2 To. Pas de quoi fondamentalement changer la donne non plus. On rappelle qu'un PS5018-E18 peut faire au maximum du 7400/7000 Mo/s en lecture/écriture séquentielle.

Ces révisions sont probablement le fruit d'un changement de firmware en dernière minute, plutôt que hardware, d'aucuns pourraient toujours se demander si cette modification des spécifications a bien été faite avant que les premiers SSD soient arrivés dans le commerce outre-Atlantique. Les données affichées chez Amazon.com suggèrent que oui. Dans tous les cas, en attendant de connaître enfin leurs performances aléatoires, ces Rocket 4 Plus de Sabrent semblent assez bien placés, y compris en matière de prix, pour mener la vie dure aux 980 Pro de Samsung.