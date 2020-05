Relativement nouveau dans le milieu, l’américain Sabrent s’est progressivement fait connaître depuis 2008 pour ses gammes de SSD NVMe au format M.2, généralement bien placé en matière de prix et de performance face aux solutions des ténors de l’industrie, par exemple Samsung ou Crucial. Aujourd’hui, Sabrent se vante d'avoir lancé le tout premier SSD NVMe M.2 au monde affichant une capacité sympathique de 8 To, une nouvelle référence dans la série Sabrent Rocket Q !

Ce n’est pas le premier exploit de la maison, la marque avait aussi été la première à commercialiser un modèle NVMe M.2 de 4 To, une manière comme une autre pour se forger une image et se faire un nom. Certes, notons que l’on parle bien d’un premier SSD NVMe de 8 To au format M.2, car en 2018, Samsung avait déjà dévoilé un SSD NVMe de 8 To, mais dans une enveloppe NF1 (NGSFF). Penchons-nous maintenant sur cette nouvelle mule bien chargée !

Sabrent Rocket Q 500 Go 1 To 2 To 4 To 8 To Facteur de forme M.2 2280 Interface et norme PCIe 3.0 x4 (certifié PCIe 3.1), NVMe 1.3 Contrôleur Phison PS5012-E12S-32 Avec cache pseudo-SLC et mémoire DDR(3L ?) NAND NAND 3D QLC - Micron Lecture séquentielle 2000 Mo/s 3200 Mo/s 3200 Mo/s 3200 Mo/s ? Écriture séquentielle 1000 Mo/s 2000 Mo/s 2900 Mo/s 2000 Mo/s ? Lecture aléatoire 95 000 IOPS 125 000 IOPS 255 000 IOPS 490 000 IOPS ? Écriture aléatoire 250 000 IOPS 500 000 IOPS 670 000 IOPS 680 000 IOPS ? Total pouvant être écrit 120 To 260 To 530 To 940 To ? Autre SMART, TRIM, ONFI 2.3/3.0/3.2/4.0, Over-provisionning Livré avec Acronis True Image, correction LPDC Garantie 5 ans (avec enregistrement du produit) Prix 80 € 130 € 250 € 700 € Ouch ? Page produit Sabrent Rocket Q

Eh oui, il fallait un peu s’en douter vu la capacité offerte, la NAND embarquée est de type QLC, et signée Micron. À savoir que celle-ci peut en théorie plafonner à 3400 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture, mais Sabrent est resté muet sur les détails vraiment intéressants de son nouveau SSD, à savoir son endurance et ses vitesses de pointe. La puce aux commandes est de chez Phison, il s'agit sûrement de l'un des "nouveaux" contrôleurs spéciaux QLC présentés en janvier dernier et qui étaient justement au programme de 2020 du constructeur.

Enfin, il nous manque aussi le détail qui piquera certainement le plus : son prix ! Quand on voit que la version 4 To se négocie à 700 € sur les sites les moins chers, il faut s’attendre au pire, potentiellement au niveau du prix d’une RTX 2080 Ti. QLC ou non, ce n’est donc pas encore demain la vieille que les SSD de plus de 2 To seront soudainement accessibles, en attendant aussi que tous les constructeurs s’y mettent.