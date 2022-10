Seconde nouveauté chez Icy Dock pour la semaine, après un nouvel adaptateur USB-C EZ-Adapter MB104U-1SMB, le constructeur nous présente un ToughArmor MB105VP-B ! Derrière cette appellation toujours aussi barbare et imprononçable se cache ni plus ni moins un nouveau rack métallique à encastrer dans une baie optique de 5,25". Comme à l'accoutumée, celui-ci servira à loger du SSD et y permettre un accès sans effort et sans outil. Dans le cas présent, ce sont deux SSD NVMe au format U.2 et U.3 de 7 à 15 mm d'épaisseur qui y trouveront leur place sur les deux plateaux amovibles en métal et équipés d'un voyant lumineux d'activité. Ce n'est certainement pas la première solution du style chez Icy Dock, la grande différence ici c'est que ce rack est compatible PCIe 4.0. Autrement dit, il peut prendre en charge un transfert de données jusqu'à 64 Gb/s via une connexion Slimline SAS (SFF-8654-8i).

L'alimentation se fera par l'intermédiaire d'un câble SATA 15 pins ordinaire. Avec de tels débits, il faudra forcément compter avec une certaine chauffe. De ce fait, le MB105VP-B ne pouvant se contenter d'une convection naturelle est également équipé d'un petit ventilateur de 40 x 20 mm à trois vitesses, ayant pour rôle d'extraire l'air chaud et de favoriser l'aspiration d'air plus fraiche par les grilles de ventilation située à l'avant. Et si d'aventure ce n’étaient pas des SSD U.2/U.3, mais des SSD NVMe M.2 que vous auriez sous la main, pas de panique, Icy Dock a un adaptateur pour ça : il s'agit du EZConvert MB705M2P-B (que nous avons testé) ! Comme souvent chez le constructeur, la garantie sera de 5 ans contre tout défaut. Cet accessoire a son coût, il faudra tout de même compter avec 317,20 €.