SK Hynix est un fournisseur incontournable du marché de la DRAM et de la NAND, mais alors que son homologue coréen Samsung propose depuis longtemps déjà des SSD fait-maison au monde entier, ce n'est qu'en 2019 que SK Hynix avait fait son retour sur le marché du SSD au détail, avec ses SuperCore Gold, d'abord en SATA avec les S31, puis en NVMe l'année suivante avec les P31. Assez difficiles à trouver dans nos contrées, les modèles NVMe en particulier avaient dès le départ pour eux des prix attractifs et une efficacité énergétique sensiblement meilleure que la moyenne, le tout avec des performances solides. Par conséquent, les P31 Gold furent une série relativement populaire, notamment pour les machines portables. Visiblement plein d'ambitions pour son retour en force sur ce marché, le constructeur coréen passe désormais à la vitesse supérieure avec son premier SSD PCIe 4.0 : le P41 Platinum ! Il s'agit de la succession directe de la série P31 Gold, voyons ce qui a changé pour l'occasion et ce que vous retrouvez sous le capot de ceci :

SK Hynix P41 Platinum P31 Gold Capacité 500 Go 1 To 2 To 500 Go 1 To 2 To Format M.2 2280 Single-sided M.2 2280 Single-sided Interface PCIe 4.0 x4 NVMe PCIe 3.0 x4 NVMe Contrôleur SK Hynix Aries 4 canaux ? SK Hynix 4 canaux DRAM 500 Mo LPDDR4 SK Hynix 1 To LPDDR4 SK Hynix 2 To LPDDR4 SK Hynix 500 Mo LPDDR4-4266 SK Hynix 1 Go LPDDR4-4266 SK Hynix 2 Go LPDDR4-4266 SK Hynix NAND NAND 3D TLC 176L SK Hynix NAND 3D TLC 128L SK Hynix Lecture séquentielle 128 Ko 7000 Mo/s 3500 Mo/s Écriture séquentielle 128 Ko SLC : 4700 Mo/s SLC : 6500 Mo/s SLC : 3100 Mo/s TLC : 950 Mo/s SLC : 3200 Mo/s en SLC TLC : 1700 Mo/s en TLC SLC : 3200 Mo/s en SLC Lecture aléatoire 4 Ko SLC : 960K IOPS SLC : 1400K IOPS SLC : 570K IOPS TLC : 500K IOPS Écriture aléatoire 4 Ko SLC : 1000K IOPS SLC : 1300K IOPS SLC : 600K IOPS TLC : 220K IOPS SLC : 600K IOPS TLC : 370K IOPS SLC : 600K IOPS Consommation Actif : 7,5 W Repos : moins de 50 mW Repos L1.2 : moins de 5 mW Actif : 6,3 W Repos : moins de 50 mW Repos L1.2 : moins de 5 mW Garantie 5 ans 5 ans Endurance 500 To 0,5 DWPD 750 To 0,4 DWPD 1200 To 0,3 DWPD 500 To 0,5 DWPD 750 To 0,4 DWPD 1200 To 0,3 DWPD MSRP 104,99 $ 149,99 $ 259,99 $ 74,99 $ 134,99 $ ?

La série P41 profite donc d'un nouveau contrôleur maison baptise « Aries ». Bien que « neuf », SK Hynix a fait l'impasse sur la LPDDR5 et a une nouvelle fois opté pour de la LPDDR4, mais il y a fort à parier que les bénéfices de passer à de la LPDDR5 seraient de toute façon encore assez limités pour l'instant. On voit aussi que le constructeur a utilisé sa toute dernière génération de NAND en vigueur dans le commerce, à savoir celle de 176 couches, ce qui veut dire que les P41 seront parmi les rares SSD avec une NAND de cette densité déjà sur le marché pour l'instant. Micron avait été le premier sur le coup avec ses SSD Micron 3400 et 2450.

Passage au PCIe 4.0 oblige, les performances séquentielles s'envolent et vont flirter avec les limites de la norme, quand bien même SK Hynix n'a pas poussé jusqu'aux 7500 Mo/s comme d'autres l'ont fait. Par contre, les nouveaux SSD de SK Hynix se hisseront tout de même sans mal parmi les meilleurs SSD du marché grâce aux performances en aléatoire, en supposant bien évident que ces chiffres se vérifient en pratique. Parmi les meilleurs SSD PCIe 4.0 dépassant le million d'IOPS en aléatoire, on pensera au SN850 de WD et au 980 PRO de Samsung avec leur million tout rond et au KC3000 de Kingston capable d'atteindre 1,57 million d'IOPS en écriture. Vivement les tests pour départager tout ce monde !

Lancés hier, les SSD ont déjà fait leur début dans le commerce, et ce à des tarifs plutôt réalistes face à la concurrence. Reste à voir si cette nouvelle série trouvera son chemin vers chez nous. Comme avec les séries précédentes, SK Hynix privilégie la vente en direct via son store Amazon.