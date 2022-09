Si équiper son SSD NMVe d'un radiateur n’est jamais de trop et est fortement recommandé, l'habiller d'un waterblock peut néanmoins sembler un peu overkill. L'idée n'est certainement pas nouvelle et l'option existe déjà, mais elle reste un marché de niche. L'offre pourrait toutefois s'étoffer un peu plus avec les nouveaux SSD NVMe plus rapides, notamment les SSD PCIe 5.0. Étrangement, ce n'est pas pour ces derniers qu'Alphacool a imaginé son Core M.2 NVMe PCIe 4.0, mais en attendant, un SSD PCIe 4.0 aussi sait déjà monter en température et souffrir de ralentissements forcés, alors si vous avez déjà un circuit à eau existant et que vous avez tendance à pousser votre SSD à ses limites, cette nouvelle création est faite pour vous !

De quoi s'agit-il ? Tout simplement d'un adaptateur PCIe x4 possédant un seul emplacement pour un SSD M.2 NVMe simple ou double face. Sa particularité évidente est la présence d'un waterblock de 4 mm d'épaisseur qui recouvrira entièrement le PCB à l'avant, tandis qu'une backplate en aluminium complètera le sandwich par l'arrière. Le waterblock est entièrement en cuivre nickelé et est lui-même habillé d'un top en acrylique transparent sur les côtés intégrant une poignée de LED ARGB 5V. Le kit comprendra aussi les pads thermiques de 0,5 et 1,1 mm d'épaisseur requis pour les puces du SSD. Enfin, la solution s'intégrera comme toujours aisément à toute installation watercoolée existante avec ses raccords G1/4".

Il ne fait aucun doute que votre SSD ne s'en portera que mieux, votre porte-monnaie peut-être un peu moins, puisque l'objet coute tout de même 99,98 €, le prix à payer pour s'assurer à ce que son SSD NMVe ne surchauffe vraiment jamais, quand bien même la combinaison simple radiateur + boitier bien ventilé s'en sort généralement déjà assez bien.