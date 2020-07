Vous aimez la vitesse et les grands espaces ? Pensez au nouveau Rocket Q4 4 To de chez Sabrent

Un après leur apparition sur le marché, les SSD NVMe fonctionnant en PCIe 4.0 ont toujours du mal à percer sur le marché. Il faut dire que le bus a du mal à se populariser, avec une présence rouge unique actuellement, et les cartes mères X570 et B550 ne sont pas les plus abordables. L'intérêt est aussi limité, puisque le format n'accélère principalement que des usages professionnels comme l'encodage vidéo par exemple, mais la taille croissante des jeux vidéo pourrait jouer en la faveur de cette technologie. Et après avoir battu le record du plus gros SSD NVMe M.2 en PCIe 3.0, Sabrent revient à la charge en poussant justement la nouvelle version du bus très rapide en sortant le Rocket Q4 avec 4 To de mémoire flash.

Les détails sont encore légers sur ce modèle, mais nous pouvons nous avancer vu le nom et les SSD de plus petite taille de la série qu'il s'agit d'un modèle à base de QLC en BICS4, avec un contrôleur PS5016-16 de chez Phison, qui a déjà fait parlé de lui sur des soucis de performance en aléatoire. Il est donc normal que Sabrent cherche donc à mettre plutôt en avant les performances séquentielles - sans préciser pour autant les conditions de test - qui sont légèrement en retrait comparées au modèle de 2 To : nous passons ici de 5000 à 4900 Mo/s en lecture, et de 4400 à 3500 Mo/s en écriture par rapport à ce qui est indiqué sur le site officiel. Le SSD peut déjà être commandé sur Amazon US pour le tarif de 770 $, ce qui fait un sacré bond comparé aux 320 $ du modèle de 2 To. Mais il est déjà admis que la densité se paie plus cher que les performances pour les SSD. (source : Tweaktown)