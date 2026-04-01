NVIDIA s'attaque aux shaders en dégainant la compilation automatique

Ce n’est pas une GeForce d’avril, puisqu’elle est du 31 mars, et que NVIDIA avait annoncé une partie de ce qui suit de longue date. La version 11.0.7.228 de l’App, en bêta, apporte la Multi Frame Generation en 5x et 6x pour les GPU de la série GeForce RTX 50, ainsi que la génération multi-images dynamique du DLSS 4.5, alias la Dynamic Multi Frame Generation. Parmi les autres joyeusetés, une compilation automatique des shaders (Auto Shader Compilation) fait sont apparition en tant que fonctionnalité bêta.

MFG x6

Nous n’allons pas nous étendre sur les fonctionnalités liées à la MFG. Elles ont été traitées à plusieurs reprises dans d’anciens articles mis en lien. Contentons-nous de ce tableau qui expose les supports du DLSS 4.5 selon les séries de GeForce.

ASC

La compilation automatique des shaders est pas contre une nouveauté. Selon l’entreprise, celle-ci reconstruit les shaders DirectX 12 après une mise à jour de pilote, lorsque le système est au repos, ou directement à la demande, afin de réduire la quantité de travail liée aux shaders au moment du lancement des jeux.

La fonctionnalité est désactivée par défaut. Il faut l’activer dans l’application NVIDIA, dans Graphics > Global Settings > Shader Cache. NVIDIA propose une option manuelle « Compile Now » sur l’écran Shader Cache pour permettre aux utilisateurs de lancer immédiatement une compilation, sans attendre une période d’inactivité. La procédure nécessite un dossier séparé pour le cache, et donc d’y allouer une certaine quantité d’espace disque.

Malgré la ressemblance des appellations, l’Auto Shader Compilation ne doit pas être confondue avec l’Advanced Shader Delivery de Microsoft ou les Precompiled Shaders d’Intel. L’outil NVIDIA impose de générer les shaders au premier lancement du jeu. Ensuite, il ne fait « qu’anticiper » un futur lancement dudit jeu, après une mise à jour du pilote ou du titre, pour éviter que l’utilisateur ne se coltine la compilation des shaders au moment où il souhaite jouer. Pour rappel, l’Advanced Shader Delivery de Microsoft et sa mise en œuvre Intel ambitionne de livrer des shaders entièrement compilés au système, en dépit de ses spécificités. NVIDIA prévoit de rejoindre le mouvement plus tard dans l’année.

Toutes ces fonctionnalités nécessitent le pilote GeForce Game Ready 595.97 WHQL ou plus récent. L’app NVIDIA disponible en téléchargement sur le site de l’entreprise n’est que la 11.0.6.383 au moment où nous écrivons. Pour accéder à la branche bêta, il faut aller dans Settings > About.