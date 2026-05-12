Googlebook, le renouveau des Chromebooks ?

D’ici quelques minutes, dans le cadre du The Android Show I/O Edition 2026, Google devrait apparemment abandonner l’appellation Chromebook au profit d’une nouvelle marque : Googlebook. XDA Developers a brièvement mis en ligne un article, désormais supprimé, qui apporte quelques indications.

© XDA

Gemini toute !

Selon l’image promotionnelle dévoilée, Google miserait avant tout sur une intégration poussée de ses services d’intelligence artificielle au sein de cette gamme Googlebook. Les machines seraient explicitement « Designed for Gemini Intelligence ». Parmi les fonctionnalités mises en avant figure notamment « Magic Pointer ». D’après la source, cet outil analyserait le contenu affiché à l’écran afin de comprendre le contexte d’utilisation, proposer des informations complémentaires ou encore exploiter des fonctions de génération d’images pour modifier et combiner des photos.

Autre élément évoqué, « Cast My Apps ». La fonction semble fortement inspirée de la recopie d’iPhone proposée sous macOS. Chez Apple, le principe consiste simplement à utiliser son iPhone directement depuis son Mac. Rappelons toutefois que cette fonctionnalité n’est toujours pas disponible dans l’Union européenne en raison du cadre réglementaire imposé par le Digital Markets Act (DMA). Il ne s’agit cependant pas d’une interdiction directe de l’UE, mais plutôt d’un blocage préventif d’Apple lié aux questions de sécurité et d’interopérabilité.

Parmi les éléments visibles sur le rendu officiel figure également une bande RGB lumineuse baptisée « Glowbar ». À ce stade, impossible de savoir si cette intégration aura une véritable utilité ou ne sera qu'esthétique.

Le système d’exploitation de ces futurs Googlebook n'est pas mentionné. Cependant, plusieurs éléments laissent penser que Google pourrait s’appuyer sur le projet « Aluminium OS », un environnement orienté PC reposant sur Android 16. Selon de précédentes indiscrétions, l’entreprise chercherait à fusionner ChromeOS et son initiative Android pour ordinateur au sein d’une plateforme commune. Cette nouvelle base logicielle mettrait donc l'emphase sur les fonctions d’intelligence artificielle développées autour de Gemini.

Concernant le hardware, il n’y a pour l’instant pas grand-chose à se mettre sous le clavier. En revanche, Acer, ASUS, Dell, HP et Lenovo ont l'air d'être prêtes à participer au lancement de cette gamme Googlebook dont les premiers modèles sont attendus dès cet automne.

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