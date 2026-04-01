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Wildcat Lake : un feulement plus qu’un rugissement
————— 01 Avril 2026 à 12h31 —— 10446 vues
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Wildcat Lake : un feulement plus qu’un rugissement
————— 01 Avril 2026 à 12h31 —— 10446 vues
Vous vous attendiez à des blagues ? Que nenni ! Nous allons être on ne peut plus sérieux aujourd’hui. D’autant plus que Donald Trump ayant annoncé qu’il s’exprimerait ce soir (dans la nuit de mercredi à jeudi pour nous), soyez certain que vous n’aurez pas, de la journée, meilleure occasion de rire jaune — ou de rire orange, ce qui serait désormais plus à propos.
Un wildcat écossais © British Wild Life Center
En attendant, retrouvons quelqu’un de nettement moins erratique, le divulgateur Jaykihn. Un individu qu’on ne présente plus. Il dévoile, depuis plusieurs mois, avec une redoutable précision, les plans d’Intel. Cette fois, ses indiscrétions couvrent la gamme Intel Core 300, aka Wildcat Lake.
Encore des Core 300 ? Oui, mais pas des Core Ultra de la lignée Panther Lake. Nous restons donc dans la famille des félins, mais passons de majestueuses panthères à de plus modestes chats. Admettons nos connaissances limitées en félinologie. Mais dans la belle langue châtiée de nos chers amis états-uniens, wildcat désigne a priori le chat sylvestre, épris de nature et indompté, et non le simple matou des trottoirs, le faubourien émancipé qui a délaissé les canapés. Ce dernier est plutôt appelé chat errant en français, ou chat haret si vous souhaitez la jouer érudit. Voilà, à défaut d’avoir ri, nous nous sommes au moins instruits.
Bien qu’ils ne soient pas de triviaux mistigris, les Wildcat Lake restent modestes. Selon les données de Jaykihn, ils ne possèdent pas jusqu’à neuf cœurs, mais seulement six. Mais trêve de bavardages, le tableau ci-dessous dispense de bien des phrases.
|Processeur
|Cœurs CPU
|Fréquence boost max
|Cœurs GPU
|TDP par défaut / TDP max
|Core Ultra X9 388H PTL
|16C (4P+8E+4LP)
|5,1 GHz
|Arc B390 12 Xe3
|25W / 65–80W
|Core Ultra 9 386H PTL
|16C (4P+8E+4LP)
|4,9 GHz
|4 Xe3
|25W / 65–80W
|Core Ultra X7 368H PTL
|16C (4P+8E+4LP)
|5,0 GHz
|Arc B390 12 Xe3
|25W / 65–80W
|Core Ultra 7 366H PTL
|16C (4P+8E+4LP)
|4,8 GHz
|4 Xe3
|25W / 65–80W
|Core Ultra X7 358H PTL
|16C (4P+8E+4LP)
|4,8 GHz
|Arc B390 12 Xe3
|25W / 65–80W
|Core Ultra 7 356H PTL
|16C (4P+8E+4LP)
|4,7 GHz
|4 Xe3
|25W / 65–80W
|Core Ultra 5 338H PTL
|12C (4P+4E+4LP)
|4,7 GHz
|Arc B370 10 Xe3
|25W / 65–80W
|Core Ultra 5 336H PTL
|12C (4P+4E+4LP)
|4,6 GHz
|4 Xe3
|25W / 65–80W
|Core Ultra 7 365 PTL
|8C (4P+0E+4LP)
|4,8 GHz
|4 Xe3
|25W / 55W
|Core Ultra 7 355 PTL
|8C (4P+0E+4LP)
|4,7 GHz
|4 Xe3
|25W / 55W
|Core Ultra 5 335 PTL
|8C (4P+0E+4LP)
|4,6 GHz
|4 Xe3
|25W / 55W
|Core Ultra 5 325 PTL
|8C (4P+0E+4LP)
|4,5 GHz
|4 Xe3
|25W / 55W
|Core Ultra 5 332 PTL
|6C (2P+0E+4LP)
|4,4 GHz
|2 Xe3
|25W / 55W
|Core Ultra 5 322 PTL
|6C (2P+0E+4LP)
|4,4 GHz
|2 Xe3
|25W / 55W
|Core 7 360 WCL *
|6C (2P+0E+4LP)
|4,8 GHz
|2 Xe3
|15W / 35W
|Core 7 350 WCL *
|6C (2P+0E+4LP)
|4,8 GHz
|2 Xe3
|15W / 35W
|Core 5 330 WCL *
|6C (2P+0E+4LP)
|4,6 GHz
|2 Xe3
|15W / 35W
|Core 5 320 WCL *
|6C (2P+0E+4LP)
|4,6 GHz
|2 Xe3
|15W / 35W
|Core 5 315 WCL *
|6C (2P+0E+4LP)
|4,4 GHz
|2 Xe3
|15W / 35W
|Core 3 304 WCL *
|5C (1P+0E+4LP)
|4,3 GHz
|1 Xe3
|15W / 35W
La gamme irait donc du Core 3 304 au Core 7 360. Vous l’avez relevé, les puces Wildcat Lake ne seraient pas éligibles à la mention Ultra. Le leaker ne s’embarrasse pas de communiquer une fenêtre de sortie. Précédemment, il a été question du deuxième trimestre 2026.
Wildcat Lake SKUs and clocking pic.twitter.com/MbuQXEBuXW— Jaykihn (@jaykihn0) March 31, 2026
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