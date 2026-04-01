Wildcat Lake : un feulement plus qu’un rugissement

Vous vous attendiez à des blagues ? Que nenni ! Nous allons être on ne peut plus sérieux aujourd’hui. D’autant plus que Donald Trump ayant annoncé qu’il s’exprimerait ce soir (dans la nuit de mercredi à jeudi pour nous), soyez certain que vous n’aurez pas, de la journée, meilleure occasion de rire jaune — ou de rire orange, ce qui serait désormais plus à propos.

Un wildcat écossais © British Wild Life Center

En attendant, retrouvons quelqu’un de nettement moins erratique, le divulgateur Jaykihn. Un individu qu’on ne présente plus. Il dévoile, depuis plusieurs mois, avec une redoutable précision, les plans d’Intel. Cette fois, ses indiscrétions couvrent la gamme Intel Core 300, aka Wildcat Lake.

Paupérisation animalière

Encore des Core 300 ? Oui, mais pas des Core Ultra de la lignée Panther Lake. Nous restons donc dans la famille des félins, mais passons de majestueuses panthères à de plus modestes chats. Admettons nos connaissances limitées en félinologie. Mais dans la belle langue châtiée de nos chers amis états-uniens, wildcat désigne a priori le chat sylvestre, épris de nature et indompté, et non le simple matou des trottoirs, le faubourien émancipé qui a délaissé les canapés. Ce dernier est plutôt appelé chat errant en français, ou chat haret si vous souhaitez la jouer érudit. Voilà, à défaut d’avoir ri, nous nous sommes au moins instruits.

Bien qu’ils ne soient pas de triviaux mistigris, les Wildcat Lake restent modestes. Selon les données de Jaykihn, ils ne possèdent pas jusqu’à neuf cœurs, mais seulement six. Mais trêve de bavardages, le tableau ci-dessous dispense de bien des phrases.

Processeur Cœurs CPU Fréquence boost max Cœurs GPU TDP par défaut / TDP max Core Ultra X9 388H PTL 16C (4P+8E+4LP) 5,1 GHz Arc B390 12 Xe3 25W / 65–80W Core Ultra 9 386H PTL 16C (4P+8E+4LP) 4,9 GHz 4 Xe3 25W / 65–80W Core Ultra X7 368H PTL 16C (4P+8E+4LP) 5,0 GHz Arc B390 12 Xe3 25W / 65–80W Core Ultra 7 366H PTL 16C (4P+8E+4LP) 4,8 GHz 4 Xe3 25W / 65–80W Core Ultra X7 358H PTL 16C (4P+8E+4LP) 4,8 GHz Arc B390 12 Xe3 25W / 65–80W Core Ultra 7 356H PTL 16C (4P+8E+4LP) 4,7 GHz 4 Xe3 25W / 65–80W Core Ultra 5 338H PTL 12C (4P+4E+4LP) 4,7 GHz Arc B370 10 Xe3 25W / 65–80W Core Ultra 5 336H PTL 12C (4P+4E+4LP) 4,6 GHz 4 Xe3 25W / 65–80W Core Ultra 7 365 PTL 8C (4P+0E+4LP) 4,8 GHz 4 Xe3 25W / 55W Core Ultra 7 355 PTL 8C (4P+0E+4LP) 4,7 GHz 4 Xe3 25W / 55W Core Ultra 5 335 PTL 8C (4P+0E+4LP) 4,6 GHz 4 Xe3 25W / 55W Core Ultra 5 325 PTL 8C (4P+0E+4LP) 4,5 GHz 4 Xe3 25W / 55W Core Ultra 5 332 PTL 6C (2P+0E+4LP) 4,4 GHz 2 Xe3 25W / 55W Core Ultra 5 322 PTL 6C (2P+0E+4LP) 4,4 GHz 2 Xe3 25W / 55W Core 7 360 WCL * 6C (2P+0E+4LP) 4,8 GHz 2 Xe3 15W / 35W Core 7 350 WCL * 6C (2P+0E+4LP) 4,8 GHz 2 Xe3 15W / 35W Core 5 330 WCL * 6C (2P+0E+4LP) 4,6 GHz 2 Xe3 15W / 35W Core 5 320 WCL * 6C (2P+0E+4LP) 4,6 GHz 2 Xe3 15W / 35W Core 5 315 WCL * 6C (2P+0E+4LP) 4,4 GHz 2 Xe3 15W / 35W Core 3 304 WCL * 5C (1P+0E+4LP) 4,3 GHz 1 Xe3 15W / 35W

La gamme irait donc du Core 3 304 au Core 7 360. Vous l’avez relevé, les puces Wildcat Lake ne seraient pas éligibles à la mention Ultra. Le leaker ne s’embarrasse pas de communiquer une fenêtre de sortie. Précédemment, il a été question du deuxième trimestre 2026.