AMD ouvre le FSR 4.1 aux anciennes architectures : RDNA 3 dès juillet, RDNA 2 en 2027

Ce jeudi 14 mai 2026 était la fête de l’Ascension. Chez les chrétiens, elle symbolise la montée de Jésus vers Dieu. Elle intervient 40 jours après la résurrection du dimanche de Pâques — soit entre le 30 avril et le 3 juin selon les années, mais systématiquement un jeudi du fait du laps de temps après le dimanche susmentionné. En France, l’accord concordataire passé entre Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII en 1801 en a fait un jour chômé. Outre celui-ci, ce Concordat avait rétabli trois autres célébrations chrétiennes : une autre Ascension, celle de Marie, le 15 août ; Noël ; la Toussaint.

Ne vous en faites pas, vous n’avez pas été redirigés vers La Croix ou Famille Chrétienne. La raison de cette introduction ? Ce jeudi 14 mai 2026 fera désormais date dans la liturgie hardwarienne. Il marquera la Descension — au sens rare d’antonyme d’ascension, mais qu’Amélie Nothomb emploie à point nommé, Pontus Nominus, dans son livre, Ni d’Ève ni d’Adam. La Descension du FSR 4.1 d’AMD vers ses ouailles en RDNA 3 et RDNA 2.

FSR 4.1, l’upscaling IA en mode rétro-compatible

Selon l’adage, les miracles arrivent à ceux qui y croient ; avouons qu'à celui-ci, nous ne croyions plus. Mais contre toute attente, ou du moins la nôtre, Jack Huynh, vice-président senior et apôtre de la division Computing and Graphics chez AMD, a annoncé hier sur X que les joueurs munis de cartes graphiques RDNA 3 (Radeon RX 7000) bénéficieraient du FSR Upscaling 4.1 dès le mois de juillet prochain. Il ajoute que ceux-ci pourront profiter de 300 jeux compatibles dès le lancement.

Et ce n’est pas tout ! L’entreprise prévoit également d’apporter la dernière version de sa technologie de mise à l’échelle aux paroissiens toujours bloqués à RDNA 2 (Radeon RX 6000) au début de l’année 2027.

As a lifelong gamer, I spend a lot of time thinking about how to push gaming experiences forward across CPUs, GPUs, software, and games.



My team and I have been working hard to evolve @AMD FSR 4 and bring it to more cards.



We power over 1 billion gaming devices worldwide. It’s… pic.twitter.com/91Z3vXpQap — Jack Huynh (@jackhuynh) May 14, 2026

Il n’y a bien sûr pas de restrictions géographiques pour de telles mesures. Néanmoins, au cas où, sachez que le service com’ français d’AMD a répandu la bonne nouvelle dans les boîtes mail aujourd’hui en fin de matinée.

Les détails techniques sont absents du post sur X et du mail. Cependant, nous savons depuis des mois que la société a développé une version préliminaire de FSR 4 pour le matériel ne prenant pas en charge les instructions FP8. Cette mouture repose à la place sur les instructions INT8.

Depuis sa mise en ligne accidentelle, la communauté propose un support officieux. De nombreux tests ont révélé qu’en dépit de cette adaptation, le FSR 4 sur du matériel RDNA 3 et RDNA 2 délivrait une qualité d’image bien supérieure à celle du FSR 3, moyennant une fréquence d’images moins accentuée. Fin mars, Mark Cerny a par ailleurs confirmé que le PSSR 2.0 de la PS5 Pro exploitait une version INT8 du FSR 4. Cette confidence était venue confirmer que la mise à disposition auprès du public PC ne dépendait pas tant de contraintes matérielles que du bon vouloir d’AMD.

Enfin, vous aurez relevé qu'il n'est pas juste question du FSR 4, mais bien du FSR 4.1, sa déclinaison améliorée.