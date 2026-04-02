Un iGPU rabougri pour les Core Ultra 400HX Nova Lake ?

AprÃ¨s avoir portraiturÃ© la gamme Wildcat Lake, le divulgateur Jaykihn a livrÃ© ses prÃ©dictions concernant les Nova Lake-HX, alias les Core Ultra Series 4. Celles-ci sont davantage anticipatrices. En effet, alors que les Wildcat Lake sont envisagÃ©s pour le deuxiÃ¨me trimestre, ces Nova Lake ne verraient pas le jour avant le CES 2027, au plus tÃ´t.

Une approche plus conservatrice que sur desktop

Si HX renvoie Ã des puces mobiles, Nova Lake est le patronyme dâ€™une gÃ©nÃ©ration qui couvrira Ã©galement le segment desktop. Nous avons dâ€™ailleurs parlÃ© des Nova Lake-S Ã plusieurs reprises. Sur cette plateforme, ils doivent introduire le socket LGA-1954, et intÃ©grer une NPU costaude. Mais surtout, dÃ©multiplier le nombre de cÅ“urs CPU, avec 52 cÅ“urs supputÃ©s pour le vaisseau amiral.

Du cÃ´tÃ© des laptops, une fuite qui remonte Ã juillet 2025, et qui impliquait dÃ©jÃ Jaykihn ainsi quâ€™un autre leaker, Ruby_Rapids, avait par contre suggÃ©rÃ© quâ€™il ne fallait pas sâ€™attendre Ã une telle surenchÃ¨re. Les deux comparses sâ€™accordaient sur du 28 cÅ“urs CPU au mieux, soit une incrÃ©mentation de quatre par rapport aux meilleurs Arrow Lake-HX grÃ¢ce Ã l'intÃ©gration de cÅ“urs Ã faible efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. Pour la partie graphique, tous deux tablaient sur un iGPU Ã 4 cÅ“urs Xe.

Jaykihn est donc venu assainir ses auspices pour deux configurations. La meilleure est toujours en 8P + 16E + 4LPE (huit cÅ“urs P Coyote Cove et seize cÅ“urs E Arctic Wolf). En revanche, son iGPU est rÃ©duit Ã peau de chagrin : il tombe Ã 2 cÅ“urs Xe. MÃªme dÃ©classement pour la config en 6P + 8E + 4LPE.

Ã€ dire vrai, ces choix nâ€™apparaissent pas insensÃ©s. Ce sont ici des puces explicitement pensÃ©es pour fonctionner avec un GPU dÃ©diÃ©. Dans ces conditions, faire le pari dâ€™un iGPU minimaliste se tient. Y compris dans le cadre dâ€™un basculement automatique, oÃ¹ la NPU devrait prendre une place plus centrale.

Dans tous les cas, nous avons le temps de voir venir. Intel vient tout juste de lancer les Core Ultra 9 290HX et 270HX Plus. Comme rapportÃ© plus haut, ces Core Ultra Series 4 Nova Lake-HX ne sont en principe pas Ã lâ€™ordre de 2026.