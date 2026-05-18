Une grÃ¨ve menace la production de Samsung

AprÃ¨s la pandÃ©mie et une demande dÃ©cuplÃ©e, voici un troisiÃ¨me flÃ©au susceptible de perturber le marchÃ© en affectant les lignes de production de Samsung : un mouvement social !

Des rebelles sud-corÃ©ens lors d'un rassemblement devant le campus de Samsung Ã Pyeongtaek, le 23 avril. (Chung Sung-Jun /Getty Images. AFP)

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Le personnel de Samsung en CorÃ©e du Sud est engagÃ© depuis un certain temps dans des nÃ©gociations avec la direction. Les employÃ©s souhaitent obtenir de meilleures conditions de travail et des hausses de salaires, notamment pour bÃ©nÃ©ficier de la forte rentabilitÃ© actuellement enregistrÃ©e par Samsung Electronics. Rappelons que le marchÃ© des matÃ©riaux pour semi-conducteurs s'est envolÃ© en 2025, et que la CorÃ©e du Sud en est le troisiÃ¨me mondial.

Lâ€™entreprise anticipe un revenu de 76,4 milliards de dollars pour le T1 2026, ce qui reprÃ©senterait une hausse de 68 % en glissement annuel. Surtout, son bÃ©nÃ©fice opÃ©rationnel pourrait avoisiner les 33 milliards de dollars sur ce mÃªme trimestre. Il dÃ©passerait ainsi le prÃ©cÃ©dent record, rÃ©alisÃ© au quatriÃ¨me trimestre 2025, de 11,5 milliards. Pour mettre ces montants en perspective, le bÃ©nÃ©fice opÃ©rationnel annuel 2025 sâ€™est Ã©levÃ© Ã environ 25 milliards de dollars ; le quatriÃ¨me trimestre en a donc Ã©tÃ© le principal contributeur. Les trois premiers mois du nouvel exercice pourraient dÃ©jÃ aller au-delÃ .

Faute dâ€™accord, les deux principaux syndicats menacent dâ€™amorcer une grÃ¨ve de 18 jours Ã compter du 21 mai. Selon la presse corÃ©enne, entre 40 000 et 50 000 salariÃ©s pourraient participer Ã ce mouvement. Dâ€™aprÃ¨s le Seoul Economic Daily, qui avance un chiffre prÃ©cis, 43 286 travailleurs des usines auraient rejoint le piquet. Ce contingent reprÃ©sente plus de la moitiÃ© de lâ€™ensemble de la main-dâ€™Å“uvre de la division semi-conducteurs.

Lâ€™entreprise serait dÃ©jÃ entrÃ©e dans ce que certains mÃ©dias du pays qualifient de mode de gestion dâ€™urgence. Celui-ci limite la capacitÃ© de production au strict minimum, dans un Ã©tat qui Ã©vite dâ€™interrompre totalement les lignes. Outre les 18 jours de grÃ¨ve, sâ€™ajouteraient ensuite deux Ã trois semaines nÃ©cessaires au retour Ã une production normale. Au total, cinq Ã six semaines de fabrication pourraient ainsi Ãªtre fortement perturbÃ©es chez Samsung Foundry.

Les lignes concernÃ©es produisent notamment de la HBM, de la LPDDR5 et certaines puces logiques personnalisÃ©es. Selon TrendForce, ce mouvement pourrait impacter environ 3 Ã 4 % de lâ€™offre mondiale de DRAM ainsi quâ€™environ 3 % de celle de mÃ©moire NAND Flash, aggravant encore les tensions actuelles sur la chaÃ®ne dâ€™approvisionnement. Dans un contexte mondial aussi concurrentiel, ce serait aussi une trÃ¨s mauvaise pub pour Samsung auprÃ¨s des clients.

La direction du groupe multiplierait les mesures pour limiter lâ€™impact du mouvement, Ã rebours des discussions sur les hausses de salaires. Elle a notamment obtenu une dÃ©cision de justice encadrant les actions des syndicats : les ouvriers grÃ©vistes ne pourront pas occuper les usines sous peine dâ€™amendes, tandis quâ€™un niveau minimal dâ€™activitÃ© devra Ãªtre maintenu afin de prÃ©server les installations et garantir la sÃ©curitÃ©. Une sorte de service minimum Ã la corÃ©enne, mais appliquÃ© Ã la production de puces.

Ã‰tant donnÃ© le poids de Samsung dans lâ€™Ã©conomie du pays, le ministÃ¨re du Travail nâ€™Ã©carte pas non plus une procÃ©dure dâ€™arbitrage dâ€™urgence. Hier, le Premier ministre Kim Min-seok a indiquÃ© que cette option Ã©tait sur la table. Elle permettrait de suspendre la grÃ¨ve pendant 30 jours si celle-ci est jugÃ©e menaÃ§ante pour lâ€™Ã©conomie nationale. Selon un porte-parole du tribunal citÃ© par Reuters, les deux principaux syndicats sâ€™exposeraient aussi Ã des pÃ©nalitÃ©s de 100 millions de wons par jour (environ 72 000 dollars) en cas de violation, tandis que les responsables syndicaux individuels risqueraient 10 millions de wons quotidiens. MalgrÃ© cette dÃ©cision, ces derniers affirment rester dÃ©terminÃ©s Ã entamer la grÃ¨ve tant quâ€™aucun accord acceptable ne sera trouvÃ©. Des pourparlers doivent reprendre demain matin. Au-delÃ des considÃ©rations financiÃ¨res, lâ€™article de LibÃ©ration sur le sujet met en avant de nouvelles gÃ©nÃ©rations prÃ©sentÃ©e comme plus revendicatrices et moins dociles que leurs aÃ®nÃ©s.