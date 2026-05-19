La barre des 9,2 GHz franchie par le Core i9-14900KF

Au cours du week-end, alors que certains allaient chez Hippopotamus, d’autres marquaient l’histoire du hardware dans les colonnes de HWBot. C’est le cas de l’overclockeur chinois wytiwx, le premier à laisser son empreinte au-delà des 9,2 GHz, précisément à 9 206 MHz. Le processeur capable d’atteindre de tels sommets appartient à la même génération que ceux impliqués dans les précédents records ; il s’agit du Core i9-14900KF.

9,2 GHz, 2026

Pour recontextualiser, la barre des 9 GHz avait été franchie fin 2022 grâce à un Core i9-13900K. Depuis, les overclockeurs s’évertuent à grappiller quelques mégahertz. Une équipe composée d’Elmor, SkatterBencher et Shamino avait atteint les 9,1 GHz en 2024. Une cime sur laquelle se sont aventurés plusieurs de leurs confrères depuis. Parmi eux, wytiwx, avec des sommets à 9 121,61 MHz puis 9 130,33 MHz en 2025.

Cet overclockeur évolue désormais seul au-delà des 9,2 GHz, avec une performance à 9 206,34 MHz.

Pour y parvenir, il a poussé le processeur précité à ses limites avec une tension de 1,348 V. Sur les 24 cœurs et 32 threads du CPU (8 P-Cores Raptor Cove et 16 E-Cores Gracemont), seuls 7 cœurs et 7 threads étaient actifs. Le record a été réalisé sur une carte mère ASUS ROG Maximus Z790 APEX, accompagnée de 16 Go de mémoire DDR5-5792 en CL32. Les photos de la session d’overclocking dévoilent l’imposant réservoir d'hélium liquide nécessaire à cet exploit.

Le tableau ci-dessous, issu du site SkatterBencher, n’a pas encore été mis à jour avec la dernière performance, mais il met en lumière trois éléments. Premièrement, que wytiwx est un habitué des exploits d’OC et qu’il se succède à lui-même. Ensuite, que la famille Raptor Lake / Raptor Lake Refresh est clairement la plus propice aux fréquences extrêmes. Enfin, qu’on peut jalonner ces records par paliers : 9 GHz en 2022, 9,1 GHz en 2024, et désormais 9,2 GHz en 2026. Reste à voir si un 9,3 GHz verra le jour en 2028, sous réserve qu’il reste encore un peu de jus à presser du silicium Raptor Lake.

Concernant les validations HWBot, la plateforme ne conserve que la meilleure soumission de chaque overclockeur. Enfin, au moment où nous écrivons, CPU-Z n'a pas encore validé la prouesse.