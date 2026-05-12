Une Radeon RX 9050 avec plus d’unités de calcul que la RX 9060 ?

Selon des informations obtenues par VideoCardz, qui cite une source issue d’un partenaire AIB d’AMD, l’entreprise préparerait une nouvelle Radeon RX 9000. Une carte d’entrée de gamme basée sur le Navi 44 des Radeon RX 9060 / RX 9060 XT. Mais contre toute attente, cette puînée serait mieux dotée en unités de calcul que sa sœur !

50 > 60 ?

Nos confrères précisent que les spécifications restent préliminaires et mono-sourcées. Toujours est-il que, comme l’expose le document, à ce stade, cette Radeon RX 9050 est donnée avec 2 048 processeurs de flux et 8 Go de GDDR6 à 18 Gbit/s sur une interface 128 bits. Le GPU affiche une fréquence de jeu de 1 920 MHz et une fréquence Boost fixée à 2 600 MHz.

Comme vous le rappellera le tableau ci-dessous, une telle Radeon RX 9050 serait donc supérieure à la Radeon RX 9060 (laquelle reste cantonée aux PC prémontés) sur le plan quantitatif. Et pour cause, en matière d'unités de calcul, elle s’alignerait sur la Radeon RX 9060 XT. Cette dernière conserverait toutefois l’avantage de la bande passante grâce à sa mémoire cadencée à 20 Gbit/s. Quant à la Radeon RX 9060 non-XT, elle aurait juste des fréquences GPU plus élevées.

Carte graphique GPU Processeurs de flux Fréquence Boost Mémoire vidéo Bus mémoire Bande passante Puissance AMD Radeon RX 9070 XT Navi 48 4 096 ~2,97 GHz 16 Go GDDR6 256 bits 640 Go/s 304 W AMD Radeon RX 9070 Navi 48 3 584 ~2,52 GHz 16 Go GDDR6 256 bits 640 Go/s 220 W AMD Radeon RX 9070 GRE Navi 48 3 072 ~2,79 GHz 12 Go GDDR6 192 bits 432 Go/s 220 W AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Navi 44 2 048 ~3,13 GHz 16 Go GDDR6 128 bits 320 Go/s 160 W AMD Radeon RX 9060 XT 8 Go Navi 44 2 048 ~3,13 GHz 8 Go GDDR6 128 bits 320 Go/s 150 W AMD Radeon RX 9060 Navi 44 1 792 ~2,99 GHz 8 Go GDDR6 128 bits 288 Go/s 132 W AMD Radeon RX 9050* Navi 44 2 048 ~2,60 GHz 8 Go GDDR6 128 bits 288 Go/s À déterminer

Pour l’instant, la puissance réelle de la Radeon RX 9050 reste incertaine. Mais selon VideoCardz, la carte recommanderait une alimentation de 450 W, au même titre que les RX 9060 XT.

Confessons que nous restons assez circonspects. L’arrivée d’une carte RDNA 4 de classe XX50 n’aurait rien de saugrenu, bien sûr ; l’imaginer mieux armée que la RX 9060 l’est par contre davantage. Le cas échéant, gageons que la communauté ne manquerait pas de modifier cette 9050 avec un vBIOS de RX 9060 XT pour la renforcer.

Terminons par un bref rappel. La gamme Radeon RX 7000 s’arrête à la Radeon RX 7600, tandis que celle des Radeon RX 6000 descend jusqu’à la Radeon RX 6400 et comprend également une RX 6500 XT. Avec 16 unités de calcul, cette dernière reste en revanche bien inférieure à la Radeon RX 6600 et ses 28 unités de calcul. Donc à plus forte raison à la Radeon RX 6600 XT et ses 32 unités de calcul.