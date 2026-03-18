13 jeux boostés par les Precompiled Shaders d’Intel sur GPU et iGPU Arc

Microsoft s’est lancée dans le chantier de l’Advanced Shader Delivery l’année dernière, avec les consoles portables Xbox ROG Ally et Ally X comme terrain d’essai. Lors de la GDC 2026, la firme a fait part de la bonne volonté de plusieurs acteurs, dont Intel, AMD et NVIDIA, pour apporter leur pierre à l’édifice. Les détenteurs de cartes graphiques Intel Arc Battlemage et d’iGPU des Core Ultra Series 3 (Panther Lake) et Series 2 (Lunar Lake) peuvent désormais en profiter sur treize jeux via les pilotes Arc 101.8626 WHQL.

© Intel / WCCFTech

Et en secondes ?

Selon Intel, le Precompiled Shader Delivery permet de réduire les temps de chargement de 1,3x dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered et jusqu’à 21x dans God of War Ragnarök avec une Arc B580 ; carrément jusqu'à 39x avec un iGPU Arc B390. Des gains significatifs exprimés de la sorte, mais pour lesquels il aurait été intéressant de connaître les durées exactes. Entre ces deux extrêmes, les onze autres titres pris en charge sont : Black Myth: Wukong, Borderlands 4, Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Black Ops 7, Cyberpunk 2077, Gotham Knights, Hogwarts Legacy, NBA 2K26, Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl et The Outer Worlds 2.

© Intel / WCCFTech

Pour le fonctionnement, le service d’Intel collecte les shaders des jeux dans l’infrastructure cloud de l’entreprise, où ils sont traités et précompilés. Lors de l’installation de l’Intel Graphics Software App, le service identifie les jeux auxquels vous jouez et télécharge les shaders précompilés pour ces titres. Pour ce faire, il utilise l’application Intel comme service de distribution et crée un dossier contenant les shaders précompilés. Le service met automatiquement à jour les shaders à chaque révision. Ce n'est pas précisé dans les notes, mais selon WCCFTech, l’option relative aux shaders précompilés est désactivée par défaut. Elle doit être activée manuellement dans le logiciel Intel Graphics.

© Intel / WCCFTech

Pour contextualiser, Microsoft a initialement déployé le framework Advanced Shader Delivery dans son Agility SDK v1.618, à la fin de l’année dernière. La semaine dernière, l’entreprise a déployé un Agility SDK 1.619 qui a introduit deux nouvelles API, App Registration et Stats, ainsi que les Partial Graphics Programs. Microsoft explique que certains titres contiennent un nombre tellement important d’objets d’état de pipeline (PSO) que la plupart des moteurs ne peuvent pas tous les énumérer. Précompiler ces jeux très riches en PSO à l’avance pour de nombreuses configurations matérielles, afin de les distribuer via l’Advanced Shader Delivery, prendrait beaucoup de temps et engendrerait un travail redondant.

Pour y remédier, Microsoft mise donc sur ces programmes graphiques partiels. Ils divisent la création du pipeline en deux étapes : ils établissent des programmes partiels de pré-rasterisation et de pixel shader contenant l’état commun utilisé par différents pipelines graphiques, puis les relient entre eux avec d’autres états. Ces programmes partiels arriveront « bientôt ». En attendant, Microsoft renvoie à sa spécification les concernant.

Le billet de Microsoft contient des déclarations d’adhésion d’Intel, mais aussi de NVIDIA, AMD et Qualcomm. Les deux entreprises qui nous intéressent ont également communiqué à ce sujet. Vous pouvez consulter le commentaire de NVIDIA dans le X ci-dessous. Il contient un lien vers un article plus complet.

New announcements from #GDC2026 ????



In collaboration with @Microsoft, we are standardizing hardware-accelerated AI through DirectX to boost GeForce RTX GPU efficiency and provide a unified workflow for the broader development community.



Additionally, we are working to address… pic.twitter.com/POTbLHOodu — NVIDIAGameDev (@NVIDIAGameDev) March 12, 2026

Chez AMD, l’entreprise a rappelé que l’Advanced Shader Delivery était disponible sur les consoles portables Xbox ROG Ally et Ally X équipées de processeurs AMD Ryzen Z Series depuis quelques mois. Le billet synthétise également tout ce qui précède. L'auteur relate que lors de la session Advanced Shader Delivery sur Windows à la GDC, Microsoft a annoncé l’unification des différents éléments de l’écosystème entre développeurs de jeux, fabricants de matériel (IHV) et boutiques de jeux pour résoudre à l’avenir la compilation des shaders sur PC ; introduit de nouvelles API dans Agility SDK 1.619, offrant des outils pour tracer, compiler et surveiller les performances des shaders ; imaginé les programmes graphiques partiels pour gérer efficacement un grand nombre de PSO. Enfin, AMD s’ennorgueille de collaborer étroitement avec Microsoft pour étendre les solutions décrites ci-dessus à l’ensemble de l’écosystème PC, tout en encourageant les développeurs de jeux à travailleurs avec elles afin de résoudre les problèmes de compilation des shaders pour leurs titres.

Bref, nous pouvons nous attendre à voir AMD et NVIDIA emboîter le pas d’Intel sur l’écosystème PC sous peu.