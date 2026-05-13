Semi-conducteurs : le marchÃ© des matÃ©riaux atteint un record de 73,2 milliards de dollars

Le marchÃ© mondial des matÃ©riaux pour semi-conducteurs continue de grimper. En 2025, il atteint 73,2 milliards de dollars, en hausse de 6,8 % sur un an, selon le rapport Materials Market Data Subscription (MMDS) de SEMI.

Â© TSMC 12-inch wafer fabs

Tout le monde gagne, sauf l'Europe !

Cette progression est portÃ©e par deux moteurs principaux. Dâ€™un cÃ´tÃ©, les matÃ©riaux de fabrication de wafers. De lâ€™autre, ceux liÃ©s au packaging avancÃ©. Dans les deux cas, ces croissances sont liÃ©es Ã la montÃ©e en complexitÃ© des procÃ©dÃ©s et Ã la forte demande liÃ©e au calcul haute performance et Ã la mÃ©moire Ã large bande passante.

Le segment des matÃ©riaux pour la fabrication de wafers atteint 45,8 milliards de dollars, en hausse de 5,4 %. La croissance est particuliÃ¨rement marquÃ©e sur les matÃ©riaux liÃ©s Ã la lithographie, selon la source. Photomasques, rÃ©sines photosensibles et produits auxiliaires affichent des hausses Ã deux chiffres. Les produits chimiques humides suivent la mÃªme tendance. Cette dynamique sâ€™explique par une intensification des procÃ©dÃ©s. Les exigences de prÃ©cision augmentent avec les nÅ“uds avancÃ©s. RÃ©sultat : la consommation de matÃ©riaux progresse mÃ©caniquement.

Le segment du packaging nâ€™est pas en reste. Il culmine Ã 27,4 milliards de dollars, en hausse de 9,3 % sur un an. Les substrats et les fils de bonding tirent la croissance, en partie en raison du prix Ã©levÃ© de lâ€™or. La source Ã©voque Ã©galement une demande plus soutenue pour les substrats avancÃ©s. De toute faÃ§on, le packaging devient un point clÃ© de la chaÃ®ne de valeur, portÃ© par la complexitÃ© croissante des technologies dâ€™empilement et dâ€™interconnexion.

Sur le plan gÃ©ographique, TaÃ¯wan conserve, pour la 16áµ‰ annÃ©e consÃ©cutive, sa place de premier hub mondial de fabrication de semi-conducteurs. Lâ€™Ã®le, oÃ¹ se concentrent les fonderies les plus avancÃ©es au monde, dont celles de la boss TSMC, pÃ¨se Ã elle seule 21,7 milliards de dollars de consommation de matÃ©riaux.

La Chine arrive en deuxiÃ¨me position avec 15,6 milliards de dollars, et signe une forte croissance Ã deux chiffres. La CorÃ©e du Sud suit avec 11,2 milliards de dollars.

En valeur, lâ€™AmÃ©rique du Nord reste loin des trois gÃ©ants prÃ©citÃ©s. Toutefois, cette zone signe, aprÃ¨s la Chine, la plus forte croissance sur un an. Une dynamique probablement liÃ©e au CHIPS and Science Act, un vaste plan dâ€™investissement de 280 milliards de dollars destinÃ© Ã renforcer la recherche et la production de semi-conducteurs, promulguÃ© en aoÃ»t 2022. Les incitations Ã lâ€™installation de nouvelles usines se sont Ã©galement intensifiÃ©es depuis le retour de Donald Trump Ã la Maison Blanche. Ã€ ce propos, Le Monde a rÃ©cemment publiÃ© un article sur Intel, intitulÃ© Â« Intel fait son come-back dans le silicium Â».

En Europe, la Commission a adoptÃ© le rÃ¨glement europÃ©en sur les semi-conducteurs en fÃ©vrier 2022. Il est entrÃ© en vigueur le 21 septembre 2023. Il sâ€™inscrit dans Â« un cadre plus large de mesures visant Ã renforcer lâ€™Ã©cosystÃ¨me des semi-conducteurs de lâ€™Union europÃ©enne Â». Pour lâ€™instant, la dÃ©marche semble loin de porter ses fruits. Vous lâ€™aurez relevÃ©, lâ€™Europe, qui pÃ¨se dÃ©jÃ le moins lourd, est la seule rÃ©gion Ã subir un recul sur un an.