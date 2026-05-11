Avec la DGF SuperCompression, AMD cherche Ã  concilier foisonnement visuel et lÃ©gÃ¨retÃ© des assets

Il y a sept mois, une Ã©quipe dâ€™AMD publiait un papier esquissant un nouveau format graphique 3D : le Dense Geometry Format (DGF). Cette technologie vise Ã augmenter le niveau de dÃ©tail gÃ©omÃ©trique en 3D, au-delÃ des mÃ©thodes de rastÃ©risation actuelles comme la tessellation, en rÃ©duisant lâ€™empreinte mÃ©moire des donnÃ©es gÃ©omÃ©triques.

Une illustration NVIDIA RTX Mega Geometry, mais 1. AMD ne propose que des schÃ©mas peu ragoÃ»tants 2. au Comptoir, on aime les lapins.

ConcrÃ¨tement, elle regroupe de petits Ã©lÃ©ments de maillage â€” jusquâ€™Ã 64 sommets et 64 triangles â€” dans des blocs de 128 octets servant de conteneurs compacts pour la gÃ©omÃ©trie, les positions des sommets et une topologie de lumiÃ¨re simplifiÃ©e.

Dans lâ€™esprit, elle se rapproche de la Mega Geometry de NVIDIA, mÃªme si lâ€™approche diffÃ¨re : NVIDIA cible surtout le ray tracing via une structure hiÃ©rarchique, tandis que DGF sâ€™applique aussi bien au raster quâ€™au ray tracing.

CÃ´tÃ© matÃ©riel, aucune architecture AMD actuelle ne propose dâ€™accÃ©lÃ©ration matÃ©rielle spÃ©cifique au DGF. Dans le papier de septembre, la technologie semblait donc pensÃ©e pour de futures gÃ©nÃ©rations comme RDNA 5 ou UDNA. En attendant, une exÃ©cution via shaders reste possible, au prix dâ€™un lÃ©ger surcoÃ»t en performances.

En fin de semaine derniÃ¨re, AMD a dÃ©voilÃ© la DGF SuperCompression (DGFS). Comme son nom lâ€™indique, il sâ€™agit dâ€™une technique de compression intÃ©grÃ©e Ã la pile DGF. Selon les mesures de lâ€™entreprise, elle permet de rÃ©duire jusquâ€™Ã 22 % la taille des fichiers de gÃ©omÃ©trie des jeux par rapport au DGF standard.

TLAS, CLAS, BLAS, BLAST

Le document, rÃ©digÃ© par Josh Barczak, est assez jargonneux. Lâ€™auteur revient notamment sur la prÃ©sentation initiale du DGF pour apporter une prÃ©cision importante :

Les moteurs de rendu sont de plus en plus conÃ§us autour de petits clusters de triangles autonomes. Ces clusters (Ã©galement appelÃ©s "Meshlets") servent Ã construire des pipelines de rendu pilotÃ©s par le GPU ou des systÃ¨mes de niveau de dÃ©tail trÃ¨s fins. Les clusters de triangles constituent une unitÃ© de travail logique pour le culling, lâ€™animation, le LOD et le streaming de gÃ©omÃ©trie. Pour cette raison, nous utilisons un systÃ¨me de compression Ã granularitÃ© par cluster pour DGFS, dans lequel chaque cluster de triangles est compressÃ© et dÃ©codÃ© de maniÃ¨re indÃ©pendante.



Certains observateurs ont dÃ©crit DGF comme une "rÃ©ponse" au dÃ©veloppement des CLAS. Il est facile de comprendre dâ€™oÃ¹ vient cette idÃ©e, mais elle est inexacte. DGF nâ€™est pas une rÃ©ponse aux structures CLAS, mais une technologie orthogonale et complÃ©mentaire. Une BLAS peut Ãªtre construite Ã partir de tableaux de donnÃ©es de sommets et dâ€™indices, ou Ã partir dâ€™un ensemble de blocs DGF. De la mÃªme maniÃ¨re, une CLAS peut Ãªtre constituÃ©e de tableaux beaucoup plus petits des mÃªmes types de donnÃ©es.

Dans les deux cas, de la gÃ©omÃ©trie prÃ©compressÃ©e peut Ãªtre utilisÃ©e, avec les mÃªmes avantages. Le flux DGFS est conÃ§u de maniÃ¨re Ã pouvoir Ãªtre facilement dÃ©codÃ© soit en maillage indexÃ©, soit en tableau de blocs DGF, comme illustrÃ© ci-dessous [pour vous aussi, c'est ci-dessous, mais un peu plus loin, aprÃ¨s quelques explications]. Avec DGFS, une application stocke en pratique deux reprÃ©sentations de la gÃ©omÃ©trie pour le prix dâ€™une seule, ce qui permet Ã un jeu de cibler facilement Ã la fois les appareils compatibles DGF et ceux qui ne le sont pas, via un format de stockage commun Â».

Josh Barczak fait ici rÃ©fÃ©rence aux CLAS pour Ã©viter de citer explicitement le NVIDIA Mega Geometry, mais le lien est Ã©vident : NVIDIA dÃ©crit les CLAS comme un composant clÃ© de cette approche, le levier pour rÃ©utiliser des motifs de clusters afin dâ€™accÃ©lÃ©rer la reconstruction des structures dâ€™accÃ©lÃ©ration â€” des cartes de tri optimisÃ©es qui dÃ©terminent quels objets ou triangles peuvent Ãªtre touchÃ©s par un rayon. Mega Geometry dÃ©passe toutefois ce seul mÃ©canisme en englobant lâ€™ensemble du pipeline de gestion de la gÃ©omÃ©trie.

Intercalons quelques explications. La construction des structures dâ€™accÃ©lÃ©ration peut devenir un frein en ray tracing lorsquâ€™il y a beaucoup de gÃ©omÃ©trie dynamique (streaming dâ€™assets, objets animÃ©s, LOD, tessellation dynamique). La gÃ©omÃ©trie clusterisÃ©e rÃ©pond Ã ce dÃ©fi en permettant aux applications de construire des structures dâ€™accÃ©lÃ©ration autour de clusters compacts de primitives, puis de les utiliser comme blocs de construction pour crÃ©er des structures dâ€™accÃ©lÃ©ration de bas niveau. Cette rÃ©partition du travail permet des temps de construction nettement plus rapides qu'en partant dâ€™un ensemble de triangles non structurÃ© (une triangle soup).

Â© Microsoft

Dans cet organigramme, tout en haut, se trouve le TLAS (Top-Level Acceleration Structure) chargÃ© dâ€™organisÃ© les instances dâ€™objets dans la scÃ¨ne. Chaque instance correspond ensuite Ã un objet complet, lui-mÃªme dÃ©crit par une BLAS (Bottom-Level Acceleration Structure), qui organise la gÃ©omÃ©trie de cet objet, câ€™est-Ã -dire ses triangles. Dans ce modÃ¨le, le TLAS sert donc Ã positionner les objets dans la scÃ¨ne, tandis que la BLAS dÃ©crit leur structure interne.

Un exemple de panneau de visualisation TLAS Â© AMD

Les CLAS (Cluster-Level Acceleration Structures) introduisent une organisation diffÃ©rente et optionnelle. Elles ne remplacent pas la hiÃ©rarchie TLAS/BLAS, mais proposent un regroupement intermÃ©diaire de la gÃ©omÃ©trie sous forme de clusters de triangles. Lâ€™objectif est dâ€™amÃ©liorer lâ€™efficacitÃ© des opÃ©rations de ray tracing en traitant des ensembles de triangles spatialement proches plutÃ´t que des primitives isolÃ©es. Pour simplifier avec une analogie urbaine, le TLAS serait la carte de la ville, les BLAS les bÃ¢timents, les CLAS des regroupements de piÃ¨ces ou de zones cohÃ©rentes Ã lâ€™intÃ©rieur des bÃ¢timents, et les triangles les petites briques de tout ceci.

Câ€™est maintenant que nous raccrochons le wagon. Rappelez-vous : Â« Une BLAS peut Ãªtre construite Ã partir de tableaux de donnÃ©es de sommets et dâ€™indices, ou Ã partir dâ€™un ensemble de blocs DGF Â».

Il y a cependant un loup. Josh Barczak explique que si Â« le DGF a Ã©tÃ© conÃ§u avant tout comme un format matÃ©riel efficace Â» et que Â« sa conception garantit que toutes les informations nÃ©cessaires pour un triangle donnÃ© puissent Ãªtre rÃ©cupÃ©rÃ©es via une seule lecture mÃ©moire alignÃ©e de 128 octets, cette propriÃ©tÃ©, essentielle en ray tracing, a toutefois des consÃ©quences qui rendent le format moins attractif comme format de stockage. Les positions des sommets et les paramÃ¨tres de compression doivent Ãªtre dupliquÃ©s entre plusieurs blocs, et des bits de remplissage doivent Ãªtre ajoutÃ©s pour assurer lâ€™alignement des donnÃ©es, notamment lorsque les blocs ne sont pas entiÃ¨rement utilisÃ©s Â».

Pour y remÃ©dier, AMD mise donc sur la DGFS, une couche de compression qui rÃ©duit le coÃ»t de stockage du DGF. La gÃ©omÃ©trie compressÃ©e nâ€™est plus directement exploitable, mais peut Ãªtre reconstruite par dÃ©codage, ou reconvertie en buffers classiques (sommets/indices) pour assurer la compatibilitÃ© avec des GPU ne supportant pas la DGF. Josh Barczak fait lâ€™analogie suivante : Â« DGFS pour DGF joue le mÃªme rÃ´le que Basis Universal pour DXT Â».

Â© AMD

Dans la pratique, sur une configuration Ã©quipÃ©e dâ€™un Ryzen 9 7950X, de 64 Go de DDR5-6000 et dâ€™une Radeon RX 9070 XT, AMD annonce jusquâ€™Ã 22 % de rÃ©duction de la taille des ressources de jeu.

Reste que les donnÃ©es DGFS doivent Ãªtre dÃ©compressÃ©es en temps rÃ©el lors du chargement des assets. Ce traitement est actuellement assurÃ© par le CPU. AMD allÃ¨gue que le processus est suffisamment rapide et fournit quelques valeurs pour un unique cÅ“ur CPU. Dans le pire des cas, celui d'une Statuette de 10 millions de triangles, elle est dÃ©codÃ©e en meshlets en 0,15 seconde, tandis que le dÃ©codage des blocs DGF prend 0,22 seconde. L'entreprise nâ€™Ã©carte pas des solutions de dÃ©compression cÃ´tÃ© GPU Ã lâ€™avenir.