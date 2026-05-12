Avec les Razor Lake-AX, Intel pourrait renouer avec la mémoire on-package

Ce n’est qu’une rumeur à ce stade, mais elle donne l’occasion de combler l’absence de cette gamme de processeurs dans nos colonnes. Selon le leaker Haze, Intel envisage de revenir à de la mémoire intégrée au package pour les Razor Lake-AX. Cette approche n’aurait rien d’inédit, puisqu’elle est déjà à l’œuvre pour les Core Ultra 200V, aka Lunar Lake. Cependant, Intel avait décidé d’y renoncer pour les générations suivantes. Les Panther Lake sont ainsi revenus à une conception plus classique avec mémoire hors-die.

Un Lunar Lake annoté © High Yeld

Les zigzags d'Intel

Pour situer Razor Lake-AX, il s’agirait de processeurs mobiles destinés à venir concurrencer les puces Halo d’AMD (Strix Halo / Gorgon Halo /Medusa Halo). Ce seraient des solutions équipées d’iGPU musclés, conçues pour être utilisées sans carte graphique dédiée. Dans ce contexte, une mémoire intégrée conséquente en LPDDR5X, voire en LPDDR6, constituerait un levier pour soutenir les performances graphiques et la bande passante nécessaire à ce type de conception.

Tel que rapporté en début d’article, la dernière fois qu’Intel a utilisé une approche similaire remonte aux Core Ultra 200V. Ces processeurs embarquent leur mémoire directement dans le package, au côté des autres blocs fonctionnels. Une approche que l'entreprise avait ensuite remise en question en raison de la complexité d’approvisionnement et d’intégration des modules mémoire au sein des SoC, malgré l’existence de technologies comme EMIB et Foveros 3D.

Ces solutions d’empilement et d’interconnexion continuent forcément de progresser. On peut imaginer que leurs rendements s’amélioreront avec le temps, à mesure que la maturité industrielle s’installe. En revanche, la question de l’approvisionnement en DRAM reste délicate, d’autant plus dans le contexte de tension actuel. Nonobstant, les Razor Lake-AX sont pressentis comme les successeurs des Nova Lake. Or, ceux-là ne sont pas attendus avant fin 2026. Alors d’ici à ce que les Razor Lake-AX fassent leur apparition, le marché aura nécessairement évolué — vers une direction qu’il est bien difficile d’anticiper.