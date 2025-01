La Multi Frame Generation du DLSS 4 n'est pas inconciliable avec les anciennes RTX

Nous l’avons mentionné dans notre dossier consacré aux GeForce RTX 50 Series, la Multi Frame Generation apparaît comme le soubassement principal des performances décuplées des GPU Blackwell — en tout cas dans les jeux vidéo.

Dans un premier temps, comme explicité sur le tableau ci-dessus, cette génération sera la seule en mesure d’interpoler autant d’images. Cependant, NVIDIA laisse la porte de ce paradis artificiel entrouverte pour ses anciennes architectures.

Make GeForce RTX 30 Series great again ?

C’est la teneur de propos tenus par Bryan Catanzaro, vice-président de l'Applied Deep Learning Research chez NVIDIA, au cours d’une interview accordée à Digital Foundry (vidéo disponible en fin d'article).

Déjà, notons que pour les précédentes moutures du DLSS, certaines fonctionnalités ont bien profité à l’ensemble des cartes graphiques GeForce RTX. La Ray Reconstruction ou la DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) fonctionnent avec toutes les séries depuis Turing, autrement dit avec les GeForce RTX 20 / 30 / 40 / 50.

La principale exception est justement la DLSS Frame Generation première du nom ; elle est l’apanage des GeForce RTX 40. L’entreprise a toujours justifié cette discrimination par le besoin de l'accélération matérielle gérée par l'Optical Flow d'Ada Lovelace. Or, la Multi Frame Generation s’émancipe de ce prérequis.

Voici les précisions apportées par Bryan Catanzaro à ce sujet (c’est du langage oral traduit, avec la familiarité et les scories habituelles) :

Lorsque nous avons créé la NVIDIA DLSS 3 Frame Generation, nous avions absolument besoin d'une accélération matérielle pour calculer. Nous n'avions pas assez de Tensor Cores et nous n'avions pas d'algorithme de flux optique suffisamment performant. Nous n'avions pas développé d'algorithme de flux optique en temps réel fonctionnant sur des Tensor Cores et pouvant s'adapter à notre budget de calcul. Nous disposions de l'accélérateur Optical Flow, que NVIDIA construit depuis des années comme une évolution de notre technologie d'encodage vidéo, et qui fait également partie de notre accélération de la vision par ordinateur pour les voitures auto-conduites. Il était alors logique que nous l'utilisions pour la NVIDIA DLSS 3 Frame Generation. Mais la difficulté de toute implémentation matérielle d'un algorithme tel que l'Optical Flow est qu'il est vraiment difficile de l'améliorer. Il est en quelque sorte ce qu'il est et les défaillances qui sont apparues avec cet Optical Flow matériel, nous ne pouvions pas les réparer avec un réseau neuronal plus intelligent jusqu'à ce que nous décidions de le remplacer et de passer à une solution entièrement basée sur l'IA, et c'est ce que nous avons fait pour la génération de trames dans DLSS 4 ».

Forcément, Alex Battaglia de DF s'est donc empressé d'ouvrir sur la prise en charge du MFG par les RTX 30 Series, au regard de la mise en œuvre mentionnée précédemment. « Je pense qu'il s'agit avant tout d'une question d'optimisation, d'ingénierie et d'expérience utilisateur. Nous lançons cette Frame Generation, la meilleure technologie de Multi Frame Generation, avec la série 50, et nous verrons ce que nous pourrons tirer d'un matériel plus ancien à l'avenir », a répondu son interlocuteur.



Nous verrons bien ce qu’il advient. Toutefois, qu’un membre de NVIDIA n'écarte pas, avant même la commercialisation des nouveaux GPU, la possibilité d’une telle prise en charge, laisse à penser qu’elle est sur de bons rails. En dehors de ça, bien habile celui capable de quantifier le caractère dissuasif de ce genre de postcompatibilité auprès des prospects. Sinon, il sera assez cocasse de voir NVIDIA porter une fonctionnalité phare de sa nouvelle génération sur d'anciennes GeForce, quand dans le même temps, AMD limitera, en principe, plusieurs bienfaits du FSR 4.0 à ses Radeon RX 9000 (mais apparemment pour le bien de la technologie, si l’on se fie à une première démonstration).