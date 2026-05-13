AMD triple sa gamme Ryzen 9000 Pro

Contrairement à ceux de la branche grand public, les Ryzen Pro série 9000 n’étaient jusqu’à présent pas légion : seulement trois références, chacune esseulée à son palier. En début de mois, le surgissement d'un Ryzen 9 Pro 9965X3D dans PassMark avait toutefois suggéré que des renforts étaient en chemin. Ils sont désormais officiels, et au nombre de six. Ils viennent ainsi compléter une gamme Zen 5 Pro qui, si elle n’est pas encore aussi pléthorique que celle destinée au grand public, devient nettement moins clairsemée.

Une paire de X3D

L’étaiement se fait à tous les niveaux. Nous retrouvons du Ryzen 5, du Ryzen 7 et du Ryzen 9. Le Ryzen 9 X3D précité n’est d’ailleurs pas l’unique représentant de son genre, puisqu’il débarque escorté par un Ryzen 7 Pro 9755X3D tout aussi bien L3-cachisé. Tous deux sont les premiers modèles avec 3D V-Cache dans la gamme Pro.

D’autre part, ce n’est pas le seul 16 cœurs de la troupe : sa version moins bien munie en cache L3 vient se positionner en dauphine et reléguer le Ryzen 9 Pro 9945 un rang en arrière.

Comme à l’accoutumée, un tableau vaut bien des mots en pareilles circonstances. Outre les spécificités susmentionnées, vous constaterez que les nouvelles références poussent surtout les puissances bien au-delà des 65 W du trio initial.

Processeur Dynastie / cible Cœurs CPU Fréquence max Cache L3 + 3D V-Cache TDP Ryzen 9 PRO 9965X3D5* Ryzen 9000 Pro 16 cœurs Zen 5 5,5 GHz 128 Mo 170 W Ryzen 9 PRO 9965* Ryzen 9000 Pro 16 cœurs Zen 5 5,5 GHz 64 Mo 170 W Ryzen 9 PRO 9955* Ryzen 9000 Pro 12 cœurs Zen 5 5,4 GHz 64 Mo 120 W Ryzen 9 PRO 9945 Ryzen 9000 Pro 12 cœurs Zen 5 5,4 GHz 64 Mo 65 W Ryzen 7 PRO 9755X3D* Ryzen 9000 Pro 8 cœurs Zen 5 5,2 GHz 96 Mo 120 W Ryzen 7 PRO 9755* Ryzen 9000 Pro 8 cœurs Zen 5 5,4 GHz 32 Mo 120 W Ryzen 7 PRO 9745 Ryzen 9000 Pro 8 cœurs Zen 5 5,4 GHz 32 Mo 65 W Ryzen 5 PRO 9655* Ryzen 9000 Pro 6 cœurs Zen 5 5,4 GHz 32 Mo 120 W Ryzen 5 PRO 9645 Ryzen 9000 Pro 6 cœurs Zen 5 5,4 GHz 32 Mo 65 W Ryzen 9 9950X3D2 Ryzen 9000 aristo 16 cœurs Zen 5 5,6 GHz 192 Mo 200 W Ryzen 9 9950X3D Ryzen 9000 capitalo 16 cœurs Zen 5 5,7 GHz 128 Mo 170 W Ryzen 9 9950X Ryzen 9000 16 cœurs Zen 5 5,7 GHz 64 Mo 170 W Ryzen 9 9900X3D Ryzen 9000 12 cœurs Zen 5 5,5 GHz 128 Mo 120 W Ryzen 9 9900X Ryzen 9000 12 cœurs Zen 5 5,6 GHz 64 Mo 120 W Ryzen 7 9850X3D Ryzen 9000 8 cœurs Zen 5 5,6 GHz 96 Mo 120 W Ryzen 7 9800X3D Ryzen 9000 8 cœurs Zen 5 5,2 GHz 96 Mo 120 W Ryzen 7 9700X Ryzen 9000 8 cœurs Zen 5 5,5 GHz 32 Mo 65 W Ryzen 7 9700F Ryzen 9000 8 cœurs Zen 5 5,5 GHz 32 Mo 65 W Ryzen 5 9600X Ryzen 9000 6 cœurs Zen 5 5,4 GHz 32 Mo 65 W Ryzen 5 9600 Ryzen 9000 prolo 6 cœurs Zen 5 5,2 GHz 32 Mo 65 W Ryzen 5 9500F Ryzen 9000 prolétaire indigent 6 cœurs Zen 5 5,0 GHz 32 Mo 65 W

Sinon, vous connaissez le laïus, ces processeurs Ryzen Pro série 9000 sont pensés pour les PC de bureau professionnels et autres stations de travail. Cela implique un support logiciel long terme et tout un panel de fonctionnalités dites Pro que nous vous laissons découvrir directement sur le site d’AMD si besoin.

AMD prévoit de lancer ces nouveaux Ryzen Pro série 9000 au cours du second semestre 2026, avec une arrivée des premières machines équipées attendue dans la foulée. La marque a également précisé que la station de travail Lenovo ThinkStation P4 était, pour l’heure, programmée pour le troisième trimestre 2026.