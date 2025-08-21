Microsoft ASD, la compilation des shaders version livraison express

À la Gamesom 2025, Microsoft a levé le voile sur Advanced Shader Delivery, une technologie conçue pour réduire les temps de lancement des jeux, en particulier sur les appareils portables. Elle doit faire ses débuts au moment de la commercialisation des ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X prévue le 16 octobre prochain.

La lente compilation des shaders de STALKER 2

Un package prêt à l'emploi

Le problème qu’Advanced Shader Delivery entend résoudre est familier à de nombreux joueurs : les premiers lancements d’un jeu sont souvent longs en raison de la compilation des shaders. Traditionnellement, les shaders doivent être compilés directement sur le PC du principal concerné ; le processus entraîne parfois un long temps d’attente. En outre, même lorsqu'ils sont mis en cache pour les sessions suivantes, des mises à jour des pilotes ou simplement du jeu nécessitent souvent de réitérer l'opération.

Microsoft a développé une méthode pour contourner cette limitation. Les données des shaders du jeu, dissociées de celles du pilote graphique, sont extraites et regroupées dans un format standardisé appelé State Object Database (SODB). Ces informations sont ensuite transmises à un compilateur cloud qui produit une Precompiled Shader Database (PSDB). Cette base précompilée peut être distribuée directement avec le jeu via l’Xbox PC app. Résultat : lors du premier lancement, le jeu trouve déjà une bonne partie des shaders nécessaires, éliminant ainsi le long processus de compilation local. « Lorsqu’un jeu est lancé pour la première fois, tous les shaders dont il a besoin sont déjà disponibles dans un cache sur Windows, ce qui permet de sauter l’étape de compilation sur l’appareil de jeu », peut-on lire dans le communiqué.

Si un système utilise des pilotes bêta ou présente une configuration atypique, la compilation locale reste bien entendu possible. Par ailleurs, Microsoft prévoit de mettre automatiquement à jour les caches de shaders à chaque nouvelle version de pilote.

Pour illustrer les gains, la firme s'est limitée à des tests réalisés dans Avowed, une daube signée Obsidian Entertainment (score utilisateur de 6,8 sur Metascore). D'après elle, les temps de lancement ont été réduits de 85 %.

Pour le moment, l'approche cible les deux consoles portables précitées. Mais Microsoft souhaite collaborer directement avec les développeurs et intégrer son Advanced Shader Delivery au sein des moteurs de jeu, afin que la fonctionnalité soit pleinement exploitée dès le lancement de futurs titres. En parallèle, un AgilitySDK sera disponible en septembre, offrant outils et API pour permettre aux développeurs et plateformes de distribution d’adopter cette technologie à plus grande échelle. Le communiqué se termine en effet par ses mots : « Nous continuons également à collaborer avec nos partenaires hardware pour augmenter le nombre d’appareils capables de prendre en charge Advanced Shader Delivery. Restez à l’écoute pour plus de détails sur cette expansion prévue en septembre. »