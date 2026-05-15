Microsoft veut en finir avec les pilotes graphiques rÃ©trogradÃ©s par Windows Update

Microsoft est en train de revoir sa stratÃ©gie globale autour des pilotes Windows. La firme a prÃ©sentÃ© sa Driver Quality Initiative (DQI) lors de la WinHEC 2026 Ã Taipei. Elle se concentre sur quatre domaines : lâ€™architecture, la fiabilitÃ©, le cycle de vie et la mesure de la qualitÃ©. Lâ€™objectif affichÃ© est de rendre les pilotes Windows plus fiables, plus sÃ©curisÃ©s et plus contrÃ´lables tout au long de leur cycle de vie. Sur des points trÃ¨s concrets, deux articles publiÃ©s sur le Hardware Dev Center quelques heures auparavant exposent certains mÃ©canismes.

Lâ€™un rÃ©vÃ¨le que Microsoft introduit une nouvelle mÃ©thode de gestion de lâ€™installation des pilotes dans Windows 11. Elle doit corriger un problÃ¨me rÃ©current : lâ€™installation automatique des pilotes graphiques Ã©crasant les plus rÃ©cents. Le dernier cas remonte Ã la KB5066835 dâ€™octobre 2025 ; il avait en particulier affectÃ© les dÃ©tenteurs de GeForce. Chez le support dâ€™Intel, il existe mÃªme un article spÃ©cifique intitulÃ© Windows Update Rolling Back Graphics Driver to a Previous Version.

Dâ€™autre part, Microsoft prÃ©voit dâ€™ajouter une fonctionnalitÃ© appelÃ©e Cloud-Initiated Driver Recovery pour Windows Update. Elle dÃ©clenchera automatiquement un retour Ã la derniÃ¨re version stable connue en cas de pilote instable.

Les rÃ©sultats d'ici quelques mois

CommenÃ§ons par les pilotes GPU. Outre les cas prÃ©citÃ©s, lâ€™article de Windows ne fait pas mystÃ¨re du sujet. Il dÃ©bute par ces mots : Â« Lâ€™un des principaux retours clients dans le domaine des pilotes graphiques est clair : "Windows Update rÃ©trograde mes pilotes." Â»

Pour enfin remÃ©dier Ã ce menu dÃ©sagrÃ©ment, Microsoft simplifie son systÃ¨me de ciblage dâ€™identification matÃ©rielle. La sociÃ©tÃ© passe dâ€™une structure Ã quatre couches Ã un modÃ¨le Ã deux niveaux. Le programme de compatibilitÃ© matÃ©rielle Windows (WHCP) va regrouper le Hardware ID (HWID) et le Computer Hardware ID (CHID) en une nouvelle cible unifiÃ©e. Celle-ci doit garantir que la version installÃ©e est la plus rÃ©cente et empÃªcher les rÃ©trogradations.

En matiÃ¨re de calendrier, lâ€™entreprise espÃ¨re instaurer ce nouveau systÃ¨me de mise Ã jour des pilotes dâ€™ici la fin de 2026, voire dÃ©but 2027 si le dÃ©veloppement prend plus de temps que prÃ©vu. Ã€ la question Â« Cela a-t-il un impact sur les pilotes dÃ©jÃ publiÃ©s et fonctionnant correctement ? Â», la FAQ prÃ©cise que Â« Non. Cette politique sâ€™applique aux nouvelles soumissions de pilotes graphiques destinÃ©es Ã de nouveaux appareils. Les pilotes actuellement publiÃ©s avec un ciblage HWID en quatre parties continueront de fonctionner tels quels Â».

Au sujet de la Cloud-Initiated Driver Recovery pour Windows Update, lorsquâ€™un pilote sera identifiÃ© comme dÃ©fectueux, Windows Update dÃ©clenchera une action de rÃ©cupÃ©ration depuis le cloud afin de remplacer la version fautive par une version stable. Aucune intervention manuelle de la part de lâ€™utilisateur ne sera nÃ©cessaire. Microsoft ambitionne une prise en charge entiÃ¨rement automatisÃ©e par Windows. La mise en Å“uvre est prÃ©vue Ã partir de septembre.