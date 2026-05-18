Windows 11 va affranchir la touche Copilot de Copilot

Samedi soir, je me suis rendu Ã lâ€™Hippopotamus du coin. Jâ€™avais la ferme intention de dÃ©guster un burger montagnard avec son steak hachÃ© faÃ§on bouchÃ¨re surmontÃ© de son fromage Ã raclette fumÃ©e. Pour lâ€™accompagner, je choisis un CÃ´tes-du-RhÃ´ne Â« BelleRuche Â» (le plus noble de la carte de cette gargote).

Ma surprise fut grande dÃ¨s la premiÃ¨re bouchÃ©e. Sous le chapeau du burger, nul steak hachÃ© cachÃ© : plutÃ´t des aiguillettes de poulet. Quant Ã mon fromage Ã raclette fumÃ©e, le cuistot y avait substituÃ© une vulgaire sauce cheddar. En fidÃ¨le dâ€™Hippopotamus, je compris dâ€™emblÃ©e quâ€™on mâ€™avait flouÃ© ; que jâ€™Ã©tais devant un burger chicken et non face Ã un burger montagnard.

Faisant contre mauvaise fortune bon cÅ“ur, je dÃ©cidai de me satisfaire de ce plat toutefois mal assaisonnÃ©. La petite statuette dâ€™hippopotame noire dans la main gauche, la blanche dans celle de droite, je tÃ¢chai de le rehausser Ã lâ€™aide dâ€™une gestuelle de lâ€™assaisonnement directement enseignÃ©e par ce couple de cuisiniers stars dont vous avez peut-Ãªtre dÃ©jÃ entendu parler, Philippe et Tchebest, et dont je vous livre ici le secret : dâ€™abord fleurer par une double demi-rotation chaloupÃ©e de la main gauche, gratiner par quatre flexions de la main droite, tamiser avec la saliÃ¨re par le haut, puis finalement macaronner Ã lâ€™aide de la poivriÃ¨re selon un axe transverse et longitudinal via les angles alternes-externes. Pour finir, goÃ»ter, puis assaisonner Ã sa convenance.

Cette salsa du sel et du poivre implique de tenir le bon condiment du bon cÃ´tÃ©. Donc implicitement, dâ€™avoir des contenants qui respectent lâ€™immuable code de couleurs. Bref, mon plat Ã©tait dÃ©finitivement gÃ¢chÃ©. Dans mon malheur, me restait le rÃ©confort de la dive bouteille. Suspicieux, je lâ€™empoignai pour me verser une lampÃ©e. La couleur correspondait plus ou moins. HÃ©las, la robe tuilÃ©e plutÃ´t que rubis eÃ»t dÃ» me mettre la puce aux papilles. Inutile de vous raconter la suite de cette mÃ©saventure ; vous pouvez la conjecturer, et elle ne ferait que raviver de mauvais souvenirs.

De la saliÃ¨re Ã la touche

Vous vous demandez peut-Ãªtre oÃ¹ je veux en venir. Passons Ã mise en situation plus concrÃ¨te. Vous appuyez sur la touche Verr. Majuscule de votre clavier. Au lieu dâ€™avoir lâ€™effet escomptÃ©, elle active ou dÃ©sactive le pavÃ© numÃ©rique. Autre illustration : vous avez configurÃ© deux dispositions de clavier. Entre deux sessions dâ€™un jeu qui impose de passer en QWERTY, vous souhaitez faire bonne impression et donner lâ€™impression que vous allez vous remettre Ã travailler. DÃ©terminÃ©, vous vous dites quâ€™il est notamment temps de rÃ©pondre Ã ce mail qui traÃ®ne depuis quelques jours. Vous ouvrez votre boÃ®te mail, et frÃ©nÃ©tiquement, vous commencez Ã saisir : cher;onsoeir Dujqrdin< Pqr lq presentem je r2ponds 0 votre de;qnde du auqtorwq jqnvier 2026 portqnt sur lq...

Nous touchons au but. Votre clavier possÃ¨de, peut-Ãªtre, Ã l'instar de l'ASUS ROG Strix Morph 96 Wireless que nous avons testÃ© il y a peu, une touche Copilot. Eh bien figurez-vous que dans quelques mois, lorsque vous cliquerez dessus, elle ne lancera peut-Ãªtre plus Copilot !

Microsoft a en effet pris une Ã©niÃ¨me grande dÃ©cision â€” et a jugÃ© pertinent de nous la signaler. Lâ€™article date du 17 mai. Son titre : Understand updates to the Copilot key on Windows devices. Lâ€™information quâ€™il communique :

Ã€ partir de 2024, les fabricants de matÃ©riel ont lancÃ© de nouveaux appareils Windows 11 intÃ©grant une touche Copilot dÃ©diÃ©e, offrant un accÃ¨s rapide aux expÃ©riences Copilot dans Windows. Cette touche Copilot remplace parfois la touche Ctrl droite ou la touche Menu contextuel sur certains appareils.



Les utilisateurs qui dÃ©pendent de la touche Ctrl droite ou de la touche Menu contextuel pour leurs raccourcis clavier ou leurs technologies dâ€™assistance (comme les lecteurs dâ€™Ã©cran) ont rencontrÃ© certaines difficultÃ©s dans leurs flux de travail lors de lâ€™utilisation de ces appareils.



Microsoft sâ€™engage Ã permettre aux utilisateurs de choisir la maniÃ¨re dont la touche Copilot fonctionne. Une mise Ã jour de Windows 11 sera dÃ©ployÃ©e plus tard cette annÃ©e et ajoutera une option de paramÃ©trage permettant de rÃ©attribuer la touche Copilot pour quâ€™elle agisse comme la touche Menu contextuel ou la touche Ctrl droite.



Une fois disponible, ce rÃ©glage se trouvera dans : ParamÃ¨tres > Bluetooth et appareils > Clavier

Plus tard, la touche Copilot dâ€™un clavier pourra donc agir comme lâ€™une des deux prÃ©citÃ©es. Elle restera une poivriÃ¨re, mais pourra contenir du sel (Ctrl droite), voire du curcuma (Menu contextuel) â€” analogies totalement fortuites et arbitraires ; mettez-y de la baie de goji ou de la cannelle si vous prÃ©fÃ©rez.

NÃ©anmoins, vous lâ€™avez lu comme nous, il faudra encore plusieurs semaines de travail acharnÃ© aux Ã©quipes de Microsoft pour confectionner cette prouesse dâ€™ingÃ©nierie. Celle qui consiste Ã attribuer Ã une touche plus dâ€™une fonction. Et ce ne sera pas parfait.

Lâ€™article prÃ©cise juste aprÃ¨s ce qui prÃ©cÃ¨de : Â« Remarque : Si vous rÃ©attribuez la touche Copilot Ã la touche Ctrl droite, certaines combinaisons de touches utilisant la touche Maj gauche physique avec la touche Ctrl droite pourront ne pas fonctionner de maniÃ¨re fiable sur tous les claviers. En cas de problÃ¨me, il faudra utiliser la touche Maj droite physique pour ces raccourcis. Â»

Ce rÃ©tropÃ©dalage autour dâ€™une touche apparue il y a seulement un peu plus de deux ans est plutÃ´t savoureux. En avril dernier, nous avons dÃ©couvert dans quelle mesure Microsoft avait mis du Copilot partout. Depuis, lâ€™entreprise lâ€™a effacÃ© de certaines applications. Elle lâ€™a Ã©galement banni de lâ€™Ã©cosystÃ¨me Xbox. Pour cette trace physique de sa prÃ©sence en revanche, il va falloir composer avec. Enfin, prÃ©cisons quâ€™en lâ€™Ã©tat, il est dÃ©jÃ possible de rÃ©attribuer cette touche Copilot, mais seulement pour lui assigner une application du Microsoft Store.