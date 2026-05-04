Aussi sÃ»rement que les frites appellent le ketchup ou la mayo, ou pour coller Ã lâ€™actualitÃ©, quâ€™un MÃ©lenchon Ã un JT appelle Ã une Ã©niÃ¨me candidature Ã la prÃ©sidentielle, les Gorgon Point (les Ryzen AI Max 400), officialisÃ©s en dÃ©but dâ€™annÃ©e, appellent Ã des Gorgon Halo, alias les Ryzen AI Max+ 400. HKEPC a dÃ©peint les contours de cette sÃ©rie fin janvier. Et aussi sÃ»rement quâ€™une commercialisation est prÃ©cÃ©dÃ©e par des fuites dans des benchmarks, un processeur appartenant Ã cette gamme a surgi dans PassMark.

Ryzen AI Max+ PRO 495

La puce en question nâ€™est autre que le vaisseau amiral. Enfin, câ€™est la variante Pro de celui-ci : le Ryzen AI Max+ PRO 495. Ã€ lâ€™instar de son homologue non Pro, cet APU possÃ¨de 16 cÅ“urs et 32 threads en Zen 5. Le logiciel rÃ©vÃ¨le quâ€™il peut monter jusquâ€™Ã 5,2 GHz. Câ€™est donc 100 MHz de plus que le Ryzen AI Max+ 395.

Un si petit gain et le conservatisme architectural limitent forcÃ©ment les Ã©carts. Sur cette entrÃ©e, le nouveau venu devance dâ€™environ 4 % en multicÅ“ur et de 3 % en monocÅ“ur son aÃ¯eul.

Il y a tout de mÃªme une Ã©volution intÃ©ressante. Tandis que les Ryzen AI Max+ 300 gÃ¨rent un maximum de 128 Go de LPDDR5X-8000, notre fuyard du jour est associÃ© Ã 188 Go de LPDDR5X. Cette quantitÃ© suggÃ¨re un seuil maximal rehaussÃ© Ã 192 Go.

Une telle surenchÃ¨re, dans un contexte oÃ¹ la RAM reste excessivement onÃ©reuse, nâ€™aura sÃ»rement aucun poids auprÃ¨s du consommateur lambda. Fort heureusement, nous restons loin du seuil de 32 Go dÃ©fini par Microsoft pour les joueurs en fin de semaine derniÃ¨re â€” une recommandation Ã la temporalitÃ© douteuse, sur laquelle lâ€™entreprise a fini par revenir par une suppression pure et simple. Ce changement (celui qui concerne le Ryzen) trahit toutefois la cible de ce processeur : les systÃ¨mes pensÃ©s pour les charges de travail impliquant de larges modÃ¨les dâ€™IA. Plus spÃ©cifiquement, des machines comme le mini-PC AMD Ryzen AI Halo ou le Framework Desktop, tous deux bloquÃ©s Ã 128 Go par le Ryzen AI Max+ 395. Gageons quâ€™ils ne manqueront pas dâ€™intÃ©grer le Gorgon Point lorsquâ€™il sera disponible.

Un autre changement a trait au GPU intÃ©grÃ©. PassMark mentionne une inÃ©dite Radeon 8065S. Au regard des limitations hardware, elle doit conserver les 40 unitÃ©s de calcul RDNA 3.5 de la Radeon 8060S, mais pourrait proposer un lÃ©ger OC : du 3 000 MHz plutÃ´t que du 2 900 MHz.

Processeur Famille CÅ“urs CPU Cache FrÃ©quence CPU (boost) GPU intÃ©grÃ© FrÃ©quence GPU NPU AMD Ryzen AI Max+ 495* Gorgon Halo 16 / 32 80 Mo 5,2 GHz AMD Radeon 8065S ? 3,0 GHz ? AMD Ryzen AI Max+ 492* Gorgon Halo 12 / 24 76 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8065S ? 2,9 GHz ? AMD Ryzen AI Max 490* Gorgon Halo 12 / 24 76 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8055S ? 2,8 GHz ? AMD Ryzen AI Max+ 488* Gorgon Halo 8 / 16 40 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8065S ? 2,9 GHz ? AMD Ryzen AI Max 485* Gorgon Halo 8 / 16 40 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8055S ? 2,8 GHz ? AMD Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo 16 / 32 80 Mo 5,1 GHz AMD Radeon 8060S 2,9 GHz 50 TOPS AMD Ryzen AI Max+ 392 Strix Halo 12 / 24 76 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8060S 2,9 GHz 50 TOPS AMD Ryzen AI Max 390 Strix Halo 12 / 24 76 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8050S 2,8 GHz 50 TOPS AMD Ryzen AI Max+ 388 Strix Halo 8 / 16 40 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8060S 2,9 GHz 50 TOPS AMD Ryzen AI Max 385 Strix Halo 8 / 16 40 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8050S 2,8 GHz 50 TOPS

Ryzen 9 Pro 9965X3D

Profitons de ce papier pour signaler quâ€™un processeur dâ€™une autre gamme a surgi dans PassMark : le Ryzen 9 Pro 9965X3D, qui est Ã l'Ã©vidence calquÃ© sur le Ryzen 9 9950X3D. Seulement trois samples et des erreurs Ã©videntes de dÃ©tection dÃ©prÃ©cient le score obtenu.