Le verrou du HDMI 2.1 commence à céder sous Linux côté AMDGPU

Depuis plusieurs mois, AMD plaide auprès du HDMI Forum — l’instance qui régit la norme — en faveur d’un support open source de l’HDMI 2.1 sous Linux. Jusqu’ici, sans succès. De son côté, Valve, dont la Steam Machine exploitera le système SteamOS et utilisera un GPU AMD, s’active en coulisses pour convaincre le HDMI Forum. Cette implication semble avoir contribué à faire bouger les lignes.

© Valve

AMD a en effet soumis une première série de correctifs pour le noyau Linux. Au programme, la gestion du FRL (Fixed Rate Link), une pièce centrale du HDMI 2.1. Elle ouvre certaines vannes de la bande passante en rendant possibles des définitions comme la 4K à 120 Hz, voire la 5K à 240 Hz.

Effet Valve ?

Initialement, les propos de Harry Wentland, ingénieur Linux chez AMD, rapportés par Phoronix, prennent bien soin de préciser qu’il n’est pas encore question d’un support complet du HDMI 2.1. Il explique : « Cette série de correctifs ajoute la prise en charge du HDMI FRL au pilote d’affichage AMDGPU. Le DSC est encore en phase de test et sera proposé ultérieurement. Ce travail a validé un sous-ensemble représentatif des tests de conformité HDMI, et une campagne complète est en cours sur cette branche. Nous ne nous attendons pas à des échecs, dans la mesure où ces tests passent déjà dans d’autres environnements. […] Le premier correctif de la série n’est pas lié au HDMI 2.1, mais il est inclus ici car il déplace certains éléments clés du code associés au HDMI 2.1. Il sera intégré avec la prochaine série de correctifs DC. »

Néanmoins, sur les forums de Phoronix discutant dudit sujet, quelqu’un présenté par le site comme un « développeur Linux influent chez AMD » a été bien plus affirmatif. Selon lui, une implémentation complète du HDMI 2.1 pour AMDGPU est au programme.

Comme rapporté plus haut, AMD mobilise des ressources d’ingénierie depuis longtemps pour développer en interne le code requis. Mais jusqu'ici, le HDMI Forum a opposé une fin de non-recevoir, affirmant qu’une implémentation open source était impossible sans enfreindre ses exigences et au regard de certaines propriétés intellectuelles liées au standard. Au détriment des consommateurs, comme l'avait souligné Alex Deucher, un autre développeur Linux d’AMD. Celui-ci avait déclaré en 2024 : « Le HDMI Forum a malheureusement rejeté notre proposition. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de mettre en œuvre une version open source de la norme HDMI 2.1 sans enfreindre les exigences du HDMI Forum. »

Nous verrons ce qu’il advient, mais vous vous en doutez, de nombreux commentaires dans la discussion susmentionnée pointent le rôle de Valve. Et pour cause, SteamOS s’appuie sur des composants open source du pilote GPU AMD, tandis que la Steam Machine embarque un GPU basé sur l’architecture RDNA 3.