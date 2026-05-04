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12 P-cores contre 24 cÅ“urs hybrides : Bartlett Lake-S dÃ©fie le Core i9-14900K en jeu
â€”â€”â€”â€”â€” 04 Mai 2026 Ã 18h35 â€”â€” 13 vues
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12 P-cores contre 24 cÅ“urs hybrides : Bartlett Lake-S dÃ©fie le Core i9-14900K en jeu
â€”â€”â€”â€”â€” 04 Mai 2026 Ã 18h35 â€”â€” 13 vues
Sur le papier, les Bartlett Lake-S sont allÃ©chants pour des configs en LGA-1700. Leur particularitÃ© : uniquement des P-cores, jusquâ€™Ã 12 dans le cas du Core 9 273PQE, flagship de la sÃ©rie. HÃ©las, dans les faits, Intel nâ€™a pas jugÃ© pertinent de proposer ces processeurs au grand public ; lâ€™entreprise les a rÃ©servÃ©s aux systÃ¨mes professionnels. En pratique, cela signifie quâ€™ils ne sont pas disponibles via les canaux habituels, mais Ã©galement que leur prise en charge par des cartes mÃ¨res classiques implique de trafiquer les BIOS. Câ€™est dommage, car des tests rÃ©alisÃ©s par Zed Up (via PC Games Hardware) montrent que le vaisseau amiral prÃ©citÃ© tient tÃªte au Core i9-14900K â€” son quasi Ã©quivalent Raptor Lake Refresh, puisquâ€™il existe un Core i9-14900KS.
Le Core 9 273PQE est donc un processeur 12 P-cores / 24 threads avec un PBP de 125 W. Il possÃ¨de 36 Mo de cache et booste Ã 5,9 GHz ; il repose sur le procÃ©dÃ© Intel 7 et sur la mÃªme architecture de cÅ“urs Raptor Cove que Raptor Lake. Son adversaire Raptor Lake de circonstance, le Core i9-14900K, a 8 P-cores et 16 E-cores, la mÃªme quantitÃ© de Smart Cache et une enveloppe Ã©nergÃ©tique similaire Ã celle du Bartlett Lake-S.
Zed Up a effectuÃ© quelques tests vidÃ©oludiques ; les rÃ©sultats sont exposÃ©s dans le tableau ci-dessous. Les deux processeurs sont associÃ©s Ã une GeForce RTX 4070.
|Core 7 253Q vs. 14900K
|ParamÃ¨tres
|Bartlett
|Raptor
|Ã‰cart
|Horizon Zero Dawn
|1280 x 720
|310 IPS
|294 IPS
|+5,4 %
|Monster Hunter Wilds (benchmark)
|1280 x 720
|125,77 IPS
|118,75 IPS
|+5,9 %
|Rainbow Six Siege
|1280 x 720
|Aucune diffÃ©rence
|Aucune diffÃ©rence
|0 %
|Outcast 1.1
|4K, CPU uniquement
|60 IPS
|55 IPS
|+9,1 %
|Shadow of the Tomb Raider (benchmark)
|1280 x 720
|273 IPS
|250 IPS
|+9,2 %
|Counter-Strike 2
|?
|325 IPS
|330 IPS
|-1,5 %
Le protocole nâ€™est pas irrÃ©prochable. Comme le souligne le prÃ©sentateur de la vidÃ©o, il nâ€™y a souvent quâ€™un seul run effectuÃ©, alors quâ€™un test solide en nÃ©cessite gÃ©nÃ©ralement plusieurs. NÃ©anmoins, sur lâ€™ensemble de ce petit panel de jeux, le Core 9 273PQE semble au-dessus du Core i9-14900K.
Le testeur a dÃ» dÃ©bourser 725 euros HT auprÃ¨s de Mouser (une boutique Ã©tats-unienne) pour obtenir le CPU et 340 euros pour la carte mÃ¨re ASRock IMB-X1714 utilisÃ©e. Sachant que le Core i9-14900K coÃ»te actuellement 589,99 euros chez TopAchat (569,99 euros pour le KF), et que, pour rester chez ce revendeur, la carte mÃ¨re neuve la moins chÃ¨re proposÃ©e via la Configomatic est Ã 131,74 euros (une Asus PRIME B760M-A WIFI), la facture finale joue logiquement en faveur du Raptor. NÃ©anmoins, cela ne fait que renforcer le regret de ne pas voir Bartlett Lake-S proposÃ© au grand public.
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