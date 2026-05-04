12 P-cores contre 24 cÅ“urs hybrides : Bartlett Lake-S dÃ©fie le Core i9-14900K en jeu

Sur le papier, les Bartlett Lake-S sont allÃ©chants pour des configs en LGA-1700. Leur particularitÃ© : uniquement des P-cores, jusquâ€™Ã 12 dans le cas du Core 9 273PQE, flagship de la sÃ©rie. HÃ©las, dans les faits, Intel nâ€™a pas jugÃ© pertinent de proposer ces processeurs au grand public ; lâ€™entreprise les a rÃ©servÃ©s aux systÃ¨mes professionnels. En pratique, cela signifie quâ€™ils ne sont pas disponibles via les canaux habituels, mais Ã©galement que leur prise en charge par des cartes mÃ¨res classiques implique de trafiquer les BIOS. Câ€™est dommage, car des tests rÃ©alisÃ©s par Zed Up (via PC Games Hardware) montrent que le vaisseau amiral prÃ©citÃ© tient tÃªte au Core i9-14900K â€” son quasi Ã©quivalent Raptor Lake Refresh, puisquâ€™il existe un Core i9-14900KS.

Intel vs Intel

Le Core 9 273PQE est donc un processeur 12 P-cores / 24 threads avec un PBP de 125 W. Il possÃ¨de 36 Mo de cache et booste Ã 5,9 GHz ; il repose sur le procÃ©dÃ© Intel 7 et sur la mÃªme architecture de cÅ“urs Raptor Cove que Raptor Lake. Son adversaire Raptor Lake de circonstance, le Core i9-14900K, a 8 P-cores et 16 E-cores, la mÃªme quantitÃ© de Smart Cache et une enveloppe Ã©nergÃ©tique similaire Ã celle du Bartlett Lake-S.

Zed Up a effectuÃ© quelques tests vidÃ©oludiques ; les rÃ©sultats sont exposÃ©s dans le tableau ci-dessous. Les deux processeurs sont associÃ©s Ã une GeForce RTX 4070.

Core 7 253Q vs. 14900K ParamÃ¨tres Bartlett Raptor Ã‰cart Horizon Zero Dawn 1280 x 720 310 IPS 294 IPS +5,4 % Monster Hunter Wilds (benchmark) 1280 x 720 125,77 IPS 118,75 IPS +5,9 % Rainbow Six Siege 1280 x 720 Aucune diffÃ©rence Aucune diffÃ©rence 0 % Outcast 1.1 4K, CPU uniquement 60 IPS 55 IPS +9,1 % Shadow of the Tomb Raider (benchmark) 1280 x 720 273 IPS 250 IPS +9,2 % Counter-Strike 2 ? 325 IPS 330 IPS -1,5 %

Le protocole nâ€™est pas irrÃ©prochable. Comme le souligne le prÃ©sentateur de la vidÃ©o, il nâ€™y a souvent quâ€™un seul run effectuÃ©, alors quâ€™un test solide en nÃ©cessite gÃ©nÃ©ralement plusieurs. NÃ©anmoins, sur lâ€™ensemble de ce petit panel de jeux, le Core 9 273PQE semble au-dessus du Core i9-14900K.

Le testeur a dÃ» dÃ©bourser 725 euros HT auprÃ¨s de Mouser (une boutique Ã©tats-unienne) pour obtenir le CPU et 340 euros pour la carte mÃ¨re ASRock IMB-X1714 utilisÃ©e. Sachant que le Core i9-14900K coÃ»te actuellement 589,99 euros chez TopAchat (569,99 euros pour le KF), et que, pour rester chez ce revendeur, la carte mÃ¨re neuve la moins chÃ¨re proposÃ©e via la Configomatic est Ã 131,74 euros (une Asus PRIME B760M-A WIFI), la facture finale joue logiquement en faveur du Raptor. NÃ©anmoins, cela ne fait que renforcer le regret de ne pas voir Bartlett Lake-S proposÃ© au grand public.