Un premier test du Ryzen 5 7600X3DÂ : un processeur performant, mais trop onÃ©reux

Vous avez certainement entendu parler de la naissance du Ryzen 5 7600X3D ces derniers jours. Ce processeur, descendant du Ryzen 5 5600X3D, devait venir au monde en tant qu’exclusivité du détaillant américain Micro Center dans un premier temps. Seulement le Ryzen s’est rapidement échappé des terres de l'Oncle Sam sur un rafiot. Il a traversé l’Atlantique Nord à la rame, puis, plutôt que de s’échouer sur les plages de Normandie, a continué sur sa lancée pour bifurquer via la Mer du Nord et rejoindre les rivages de l’Allemagne, où il a terminé son périple à l’auberge de MindFactory.

Là-bas, Germana, la matrone du site, exploite sans scrupule le naufragé ; elle vend ses charmes au tarif exorbitant de 329 euros. Pas de quoi décourager nos confrères de PC Games Hardware. Ces derniers se sont offert les services de la puce pour la soumettre à leur Grosse Bertha — entendez par là, à une batterie de tests centrés sur les jeux vidéo.

Le Ryzen 5 7600X3D chez Mindfactory

Achtung ! Ryzen 5 7600X3D

Pour cette orgie vidéoludique menée sur dix débauchés, parmi lesquel figurent des stars telles que Baldur's Gate 3 et Cyberpunk 2077, le Ryzen 5 7600X3D est en bonne compagnie : comme ses comparses du moment, il charbonne au côté d’une GeForce RTX 4090.

Avant tout, voici les attributs de la bête :

Processeur Config Fréquence Boost TDP Cache (L2+L3) Ryzen 9 7950X3D 16C/32T 5,7 GHz 120W 144 Mo Ryzen 9 7950X 16C/32T 5,7 GHz 170W 80 Mo Ryzen 9 7900X3D 12C/24T 5,6 GHz 120W 140 Mo Ryzen 9 7900X 12C/24T 5,6 GHz 170W 76 Mo Ryzen 9 7900 12C/24T 5,4 GHz 65W 76 Mo Ryzen 7 7800X3D 8C/16T 5,0 GHz 120W 104 Mo Ryzen 7 7700X 8C/16T 5,4 GHz 105W 40 Mo Ryzen 7 7700 8C/16T 5,3 GHz 65W 40 Mo Ryzen 5 7600X3D 6C/12T 4,7 GHz 65W 102 Mo Ryzen 5 7600X 6C/12T 5,3 GHz 105W 38 Mo Ryzen 5 7600 6C/12T 5,1 GHz 65W 38 Mo

Globalement, selon les tests de PCGH, le Ryzen 5 7600X3D est plus rapide que le Ryzen 7 5800X3D ou même que le Ryzen 9 7900X3D dans les jeux. Cependant, il plus lent que les Core i5-13600K et Core i5-14600K. Or, ces processeurs coûtent moins cher : le premier se négocie 265 euros auprès du détaillant susmentionné, et le second, 305 euros.

Perfs moyennes dans les jeux © PCGH

Le Ryzen 5 7600X3D se démarque par sa sobriété. Avec une conso moyenne d’environ 50 W dans les tests (vous aurez notez le TDP de 65 W pour ce Ryzen 5, contre 120 W pour les autres Ryzen 7000X3D, aka les Raphael-X), c’est le champion du ratio FPS / watt.

Le champion de l'efficacité énergétique du panel de CPU © PCGH

Vous l'aurez compris, au prix auquel il est vendu actuellement, ce Ryzen 5 7600X3D ne vaut pas l’investissement. En revanche, il faudra surveiller l’évolution de son tarif au cours des prochaines semaines. Quoi qu’il en soit, pour le moment, contrairement aux troupes allemandes en 1870 et 1940, ce Ryzen n’a pas passé la frontière. Pas patriotes pour deux sous, espérons qu’à terme, cette puce s’aventurera outre-Rhin pour envahir la France. En attendant, voici le lien du test de PCGH.