Ryzen 5 5500X3D : un nouveau CPU AM4

Les habitants d’Amérique latine sont décidément choyés par AMD. Après avoir eu droit à un des rares tests de la Radeon RX 9060 XT 8 Go, ils peuvent désormais mettre la main sur un nouveau processeur AM4 : le Ryzen 5 5500X3D. Repérée à l’été 2024 au sein d'un dépôt EEC, cette puce vient d’être ajoutée discrètement au site d’AMD — mention spéciale à @Zed_Wang pour l’avoir déterrée.

Un Ryzen 5 5600X3D en moins bien

Pas besoin de fiche technique pour deviner son pedigree : six cœurs, douze threads, architecture Zen 3 et gravure en 7 nm par TSMC. Le processeur tourne à 3 GHz de base, avec un boost pouvant atteindre 4 GHz (contre 3,3 / 4,4 GHz pour le 5600X3D), et affiche un TDP de 105 W. Côté mémoire cache, on retrouve 384 Ko de L1, 3 Mo de L2, et surtout un généreux cache L3 de 96 Mo, signature du 3D V-Cache.

On ne sait pas vraiment pourquoi ce CPU débarque maintenant, mais on sait où : uniquement en Amérique latine. C’est la seule région mentionnée sur le site d’AMD. Donc sauf si vous avez prévu un petit séjour au pays des lamas, il y a peu de chances de croiser ce spécimen sous nos latitudes.

En attendant, retenez simplement qu’il existe — comme une curiosité dans le catalogue d’AMD, pensez-y ce soir en vous couchant. Et si vous cherchez un X3D sur socket AM4 à prix contenu, le Ryzen 7 5700X3D reste le plus accessible chez nous. Il est actuellement proposé à 259,99 € chez TopAchat.