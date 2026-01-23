|
AprÃ¨s Gorgon Point, AMD prÃ©parerait Gorgon Halo
â€”â€”â€”â€”â€” 23 Janvier 2026 Ã 13h21 â€”â€” 269 vues
|
AprÃ¨s Gorgon Point, AMD prÃ©parerait Gorgon Halo
â€”â€”â€”â€”â€” 23 Janvier 2026 Ã 13h21 â€”â€” 269 vues
Au CES 2026, AMD a prÃ©sentÃ© les Gorgon Point, alias les Ryzen AI 400. Lâ€™entreprise dirigÃ©e par Lisa Su aurait Ã©galement des Gorgon Halo en rÃ©serve.
Die annotÃ© Strix Halo
Au cas oÃ¹, rappelons que les Gorgon Point sont prosaÃ¯quement des Strix Point. La gamme bÃ©nÃ©ficie dâ€™une prise en charge mÃ©moire amÃ©liorÃ©e, tandis que quelques puces ont droit Ã des frÃ©quences plus Ã©levÃ©es. Mais dans lâ€™ensemble, ces Ryzen AI 400 restent des processeurs Zen 5 / Zen 5c, avec iGPU RDNA 3.5 et NPU XDNA 2.
Hier, VideoCardz a rÃ©vÃ©lÃ© quâ€™AMD souhaitait faire subir le mÃªme traitement aux Strix Halo, sous lâ€™appellation Gorgon Halo cette fois. Notre confrÃ¨re ne mentionnait quâ€™une rÃ©fÃ©rence, Ã savoir le Ryzen AI Max+ 495, soit le vaisseau amiral dÃ©signÃ©.
Il y a une heure, HKEPC est venu accrÃ©diter la thÃ¨se de VideoCardz. Le mÃ©dia hongkongais apparaÃ®t comme moins avare et un peu mieux informÃ© : il a dÃ©voilÃ© cinq rÃ©fÃ©rences, avec leurs OPN et quelques-unes de leurs caractÃ©ristiques.
HKEPC qualifie Gorgon Halo de mise Ã jour intermÃ©diaire, offrant parfois des frÃ©quences plus Ã©levÃ©es (en fait, uniquement pour le Ryzen AI Max+ 495 en se basant sur leurs donnÃ©es actuelles). Ã€ lâ€™instar des Gorgon Point, ils sortiraient du mÃªme moule que la gamme prÃ©cÃ©dente ; ils conserveraient donc ses fondamentaux (CPU Zen 5, iGPU RDNA 3.5 et NPU XDNA 2).
|Processeur
|Famille
|CÅ“urs CPU
|Cache
|Boost CPU
|iGPU
|Boost GPU
|NPU
|AMD Ryzen AI Max+ 495*
|Gorgon Halo
|16 / 32
|80 Mo
|5,2 GHz
|Radeon 8060S
|3,0 GHz
|Ã€ dÃ©terminer
|AMD Ryzen AI Max+ 492*
|Gorgon Halo
|12 / 24
|76 Mo
|5,0 GHz
|Radeon 8060S
|2,9 GHz
|Ã€ dÃ©terminer
|AMD Ryzen AI Max 490*
|Gorgon Halo
|12 / 24
|76 Mo
|5,0 GHz
|Radeon 8050S
|2,9 GHz
|Ã€ dÃ©terminer
|AMD Ryzen AI Max+ 488*
|Gorgon Halo
|8 / 16
|40 Mo
|5,0 GHz
|Radeon 8050S
|2,9 GHz
|Ã€ dÃ©terminer
|AMD Ryzen AI Max 485*
|Gorgon Halo
|8 / 16
|40 Mo
|5,0 GHz
|Radeon 8060S
|2,8 GHz
|Ã€ dÃ©terminer
|AMD Ryzen AI Max+ 395
|Strix Halo
|16 / 32
|80 Mo
|5,1 GHz
|Radeon 8060S
|2,9 GHz
|50 TOPS
|AMD Ryzen AI Max+ 392 (ajout CES 2026)
|Strix Halo
|12 / 24
|76 Mo
|5,0 GHz
|Radeon 8060S
|2,9 GHz
|50 TOPS
|AMD Ryzen AI Max 390
|Strix Halo
|12 / 24
|76 Mo
|5,0 GHz
|Radeon 8050S
|2,8 GHz
|50 TOPS
|AMD Ryzen AI Max+ 388 (ajout CES 2026)
|Strix Halo
|8 / 16
|40 Mo
|5,0 GHz
|Radeon 8060S
|2,9 GHz
|50 TOPS
|AMD Ryzen AI Max 385
|Strix Halo
|8 / 16
|40 Mo
|5,0 GHz
|Radeon 8050S
|2,8 GHz
|50 TOPS
Bref, rien de neuf ni de trÃ¨s enthousiasmant. Concernant le calendrier, deux Ryzen AI Max+, les 392 et 388, ont Ã©tÃ© lancÃ©s lors du CES 2026. Ces ajouts prÃ©sageaient dâ€™une sÃ©rie faite pour rester centrale pendant encore quelques mois. La publication de HKEPC table sur une introduction des Gorgon Halo en milieu dâ€™annÃ©e au plus tÃ´t ; au quatriÃ¨me trimestre 2026 aux dires des OEM avec lesquels notre confrÃ¨re a pu Ã©changer.
Tout ce qui prÃ©cÃ¨de va donc bien dans le sens dâ€™une annÃ©e 2026 trÃ¨s conservatrice en matiÃ¨re de Ryzen mobiles. Sur la feuille de route que nous avions partagÃ©e lâ€™Ã©tÃ© dernier, les Gorgon Halo nâ€™apparaissent pas, contrairement aux Gorgon Point. Le segment Elite Experience est squattÃ© par les Strix Halo de 2025 Ã 2027 ; un Ã©tirement pour le moins inhabituel. Il paraÃ®t donc trÃ¨s plausible quâ€™AMD opÃ¨re un ravalement Ã moindre coÃ»t avec les Gorgon Halo.
Rien de grave, bien entendu, dâ€™autant que les Strix Halo restent des monstres. La seule rÃ©serve tient au fait quâ€™aucun APU RDNA 4 ne se profile Ã lâ€™horizon. Or, cette architecture est requise pour la plupart des fonctionnalitÃ©s de FSR Redstone. AprÃ¨s, au regard de l'immaturitÃ© actuelle de la suite, quelques mois de peaufinage de la partie software ne seront sans doute pas de trop.
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â