AprÃ¨s Gorgon Point, AMD prÃ©parerait Gorgon Halo

Au CES 2026, AMD a prÃ©sentÃ© les Gorgon Point, alias les Ryzen AI 400. Lâ€™entreprise dirigÃ©e par Lisa Su aurait Ã©galement des Gorgon Halo en rÃ©serve.

Die annotÃ© Strix Halo

2026, l'annÃ©e du refresh des APU

Au cas oÃ¹, rappelons que les Gorgon Point sont prosaÃ¯quement des Strix Point. La gamme bÃ©nÃ©ficie dâ€™une prise en charge mÃ©moire amÃ©liorÃ©e, tandis que quelques puces ont droit Ã des frÃ©quences plus Ã©levÃ©es. Mais dans lâ€™ensemble, ces Ryzen AI 400 restent des processeurs Zen 5 / Zen 5c, avec iGPU RDNA 3.5 et NPU XDNA 2.

Hier, VideoCardz a rÃ©vÃ©lÃ© quâ€™AMD souhaitait faire subir le mÃªme traitement aux Strix Halo, sous lâ€™appellation Gorgon Halo cette fois. Notre confrÃ¨re ne mentionnait quâ€™une rÃ©fÃ©rence, Ã savoir le Ryzen AI Max+ 495, soit le vaisseau amiral dÃ©signÃ©.

Il y a une heure, HKEPC est venu accrÃ©diter la thÃ¨se de VideoCardz. Le mÃ©dia hongkongais apparaÃ®t comme moins avare et un peu mieux informÃ© : il a dÃ©voilÃ© cinq rÃ©fÃ©rences, avec leurs OPN et quelques-unes de leurs caractÃ©ristiques.

HKEPC qualifie Gorgon Halo de mise Ã jour intermÃ©diaire, offrant parfois des frÃ©quences plus Ã©levÃ©es (en fait, uniquement pour le Ryzen AI Max+ 495 en se basant sur leurs donnÃ©es actuelles). Ã€ lâ€™instar des Gorgon Point, ils sortiraient du mÃªme moule que la gamme prÃ©cÃ©dente ; ils conserveraient donc ses fondamentaux (CPU Zen 5, iGPU RDNA 3.5 et NPU XDNA 2).

Processeur Famille CÅ“urs CPU Cache Boost CPU iGPU Boost GPU NPU AMD Ryzen AI Max+ 495* Gorgon Halo 16 / 32 80 Mo 5,2 GHz Radeon 8060S 3,0 GHz Ã€ dÃ©terminer AMD Ryzen AI Max+ 492* Gorgon Halo 12 / 24 76 Mo 5,0 GHz Radeon 8060S 2,9 GHz Ã€ dÃ©terminer AMD Ryzen AI Max 490* Gorgon Halo 12 / 24 76 Mo 5,0 GHz Radeon 8050S 2,9 GHz Ã€ dÃ©terminer AMD Ryzen AI Max+ 488* Gorgon Halo 8 / 16 40 Mo 5,0 GHz Radeon 8050S 2,9 GHz Ã€ dÃ©terminer AMD Ryzen AI Max 485* Gorgon Halo 8 / 16 40 Mo 5,0 GHz Radeon 8060S 2,8 GHz Ã€ dÃ©terminer AMD Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo 16 / 32 80 Mo 5,1 GHz Radeon 8060S 2,9 GHz 50 TOPS AMD Ryzen AI Max+ 392 (ajout CES 2026) Strix Halo 12 / 24 76 Mo 5,0 GHz Radeon 8060S 2,9 GHz 50 TOPS AMD Ryzen AI Max 390 Strix Halo 12 / 24 76 Mo 5,0 GHz Radeon 8050S 2,8 GHz 50 TOPS AMD Ryzen AI Max+ 388 (ajout CES 2026) Strix Halo 8 / 16 40 Mo 5,0 GHz Radeon 8060S 2,9 GHz 50 TOPS AMD Ryzen AI Max 385 Strix Halo 8 / 16 40 Mo 5,0 GHz Radeon 8050S 2,8 GHz 50 TOPS

Bref, rien de neuf ni de trÃ¨s enthousiasmant. Concernant le calendrier, deux Ryzen AI Max+, les 392 et 388, ont Ã©tÃ© lancÃ©s lors du CES 2026. Ces ajouts prÃ©sageaient dâ€™une sÃ©rie faite pour rester centrale pendant encore quelques mois. La publication de HKEPC table sur une introduction des Gorgon Halo en milieu dâ€™annÃ©e au plus tÃ´t ; au quatriÃ¨me trimestre 2026 aux dires des OEM avec lesquels notre confrÃ¨re a pu Ã©changer.

Tout ce qui prÃ©cÃ¨de va donc bien dans le sens dâ€™une annÃ©e 2026 trÃ¨s conservatrice en matiÃ¨re de Ryzen mobiles. Sur la feuille de route que nous avions partagÃ©e lâ€™Ã©tÃ© dernier, les Gorgon Halo nâ€™apparaissent pas, contrairement aux Gorgon Point. Le segment Elite Experience est squattÃ© par les Strix Halo de 2025 Ã 2027 ; un Ã©tirement pour le moins inhabituel. Il paraÃ®t donc trÃ¨s plausible quâ€™AMD opÃ¨re un ravalement Ã moindre coÃ»t avec les Gorgon Halo.

Rien de grave, bien entendu, dâ€™autant que les Strix Halo restent des monstres. La seule rÃ©serve tient au fait quâ€™aucun APU RDNA 4 ne se profile Ã lâ€™horizon. Or, cette architecture est requise pour la plupart des fonctionnalitÃ©s de FSR Redstone. AprÃ¨s, au regard de l'immaturitÃ© actuelle de la suite, quelques mois de peaufinage de la partie software ne seront sans doute pas de trop.