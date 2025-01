Lâ€™APU dâ€™un Ryzen Strix Halo fracasse la GeForce RTX 4070

Officialisés lors du CES 2025, les Ryzen Strix Halo, aka les Ryzen AI Max 300, en ont sous le capot : jusqu’à 16 cœurs CPU et 40 unités de calcul RDNA 3.5 pour le porte-étendard (le Ryzen AI Max+ 395). Par rapport aux 16 CU de l’iGPU Radeon 890M, c'est donc un autre calibre.

Plus efficient que la concu ?

Fin décembre, nous avions surpris une telle puce en flagrant délit de démolition de Radeon RX 7600. Bon, confessons que le terme démolir est un peu fort. Alors cédons à l'air du temps, usons d’une périphrase. Au hasard, inspirons-nous du titre initialement choisi par notre confrère du Monde pour son article relatant le meurtre d’Elias : « Un adolescent de 14 ans tué à Paris après avoir refusé de se faire prendre son téléphone » (chez France Info, c'est « après avoir refusé de se faire voler » ; le refus de vol, ce fléau !). Reformulons donc. Fin décembre, nous avions découvert un Ryzen AI Max qui, dans un malencontreux élan de bravoure feutré, avait fortuitement refusé de se positionner derrière la Radeon RX 7600 dans 3DMark.

AMD a décidé pour sa part de remettre de l’huile sur le feu. L’entreprise a livré le benchmark ci-dessous. Nous y voyons le Ryzen AI Max+ 395 armé de sa Radeon 8060S en train de fracasser, de pulvériser, de concasser, de briser ou encore de désosser le couple RTX 4070 laptop Core i9-13900H dans une partie fine à plusieurs jeux ; en 1080p, nativement (encore heureux !).

De bon augure, bien qu’un détail soit important. L’ordinateur utilisé pour cette confrontation est l'Asus ROG Flow Z13. Au sein de cette machine, la RTX 4070 est configurée avec un TGP de 65 W (50 W + 15 W en Dynamic Boost). Cette carte graphique dédiée accepte des valeurs comprises entre 35 et 115 W. La puissance a forcément une incidence notable sur ses performances. Quant aux puces AI Max, elles ont un TDP de base de 55 W, et acceptent entre 45 W à 120 W.

Dans d’autres diapositives, AMD allègue que son processeur domine la M4 Pro d’Apple dans certaines charges de travail, ou carrément la GeForce RTX 4090 desktop avec 2,2 fois plus de jetons par seconde sous Llama 70B à 1/6e du TDP (75 W). Outre ce détail, les 128 Go de RAM accordés au système AMD n’y sont certainement pas non plus étrangers.

Comme toujours, les tests indépendants trancheront pour les performances. Quant à l’intérêt des ordinateurs Ryzen Strix Halo, la tarification entrera dans l’équation.

