Un nouvel AGESA accorderait plus de punch aux Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X

Un nouvel AGESA accorderait plus de punch aux Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X

Un nouvel AGESA accorderait plus de punch aux Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X

C’est une rumeur qui avait déjà émergé avant la commercialisation des Ryzen 9000, et qui refait surface aujourd’hui via le divulgateur chi11eddog, généralement bien renseigné quant aux plans d’AMD. Dans un message publié sur le réseau social, celui-ci prétend que le prochain AGESA 1.2.0.1a Patch A rehaussera le TDP des Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X à 105 W (contre 65 W actuellement).

Une rumeur persistante

Ce n’est pas la première fois que cette hypothèse est mise sur la table. Fin juin, Hassan Mujtaba de WCCFTech prétendait qu’AMD envisageait de lancer le Ryzen 7 9700X avec un TDP de 120 W. Il expliquait que l'objectif était de rendre ce Ryzen Zen 5 plus compétitif face au Ryzen 7 7800X3D notamment.

Finalement, les faits n’ont pas concrétisé ces prédictions. Loin de rendre son Ryzen 9000 plus puissant, la société a plutôt été contrainte de repousser la sortie de l’ensemble de la gamme Granite Ridge — certes, pour d’autres motifs. Les Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X ont ainsi débarqué le 8 août dernier (les Ryzen 9 9900X et 9950X seront disponibles demain, le 15 août), et les tests les ont jaugés avec leur TDP officiel de 65 W. Définir le TDP de ces deux puces à 105 W par défaut rendrait donc tous ces examens obsolètes et pourrait aussi générer pas mal de problèmes auprès des clients. Nous voyons mal AMD s'aventurer dans un tel bourbier. Puis vous l'imaginez, en interne, l'entreprise est au courant des performances de ses nouveaux processeurs par rapport aux anciens depuis bien longtemps... Bref, tout chambouler après le lancement ne nous paraît absolument pas crédible. L'arrivée de variantes à 105 W de TDP d'ici quelques semaines, dans lignée des Ryzen 7 5700X et Ryzen 7 5800X par exemple (deux puces Zen 3 qui ont des TDP de respectivement 65 W et 105 W), nous semble en revanche plus plausible.

AMD will increase Ryzen 5 9600X and Ryzen 7 9700X TDP from 65W to 105W, with AGESA 1.2.0.1a Patch A.

???????????? — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) August 14, 2024

Ceci dit, rappelons que le socket AM5 prend en charge jusqu’à 170 W de TDP et un MSP (Max Socket Power) de 230 W. Les Ryzen 5 7600X et Ryzen 7 7700X ont des TDP de 105 W. Ces puces proposent toutefois un ECO Mode qui les brident à 65 W / 88 W, ce qui correspond donc aux valeurs par défaut de leurs successeurs.