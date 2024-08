Les Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X en test : pas les meilleurs pour les joueurs

Officialisé début juin, les Ryzen 9000 Granite Ridge trouveront finalement, à la suite de quelques péripéties, le chemin des boutiques les 8 et 15 août (la première date vaut pour les Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X, la seconde pour le couple de Ryzen 9, les Ryzen 9 9900X et Ryzen 9950X) .

Initialement, les quatre références de cette nouvelle génération de puces Zen 5 devaient toutes débouler le 31 août dernier. Calendrier chamboulé par un défaut de packaging.

Désormais, nous y sommes, les successeurs des Ryzen 7000 Raphael — lancés en septembre 2022 — pointent le bout de leur PCB. Nous avions déjà détaillé certaines des spécificités des Ryzen 9000 au moment de l’annonce ; désormais, place aux performances de ces processeurs Zen 5 pour les ordinateurs fixes avec des premiers tests.

Ryzen 9000 : quels tarifs pour les premiers processeurs Zen 5 ?

Entrons directement dans le vif du sujet avec l’information primordiale pour la quasi totalité des acheteurs : les prix. AMD a attendu le dernier moment pour les dévoiler. L’entreprise les a révélés il y a quelques heures dans un message publié sur le réseau social X.

AMD Ryzen 9000 Series processors are ready to deliver world class gaming and creator performance.



Available Aug 8:

• Ryzen 7 9700X

• Ryzen 5 9600X



Available Aug 15:

• Ryzen 9 9950X

• Ryzen 9 9900X pic.twitter.com/L9YOAyKmHg — AMD Ryzen (@AMDRyzen) August 6, 2024

En dollars, comme l’ont suggéré des premiers tarifs de détaillants, les Ryzen 9000 coûtent moins cher que les Ryzen 7000 en leur temps. Malheureusement, AMD s’est contentée de communiquer les montants en dollars à ce stade. Ils donnent une perspective favorable, mais restons prudents quant à ceux en euros.

Processeur Architecture CPU Cœurs / Threads Fréquence de baste / Boost Cache L2 + L3 TDP Prix de vente en dollars Prix de vente en euros Prix actuel en euros chez TopAchat Ryzen 9 9950X Zen 5 16 / 32 4,3 GHz / 5,7 GHz 80 Mo 170W 649 dollars ? - Ryzen 9 9900X Zen 5 12 / 24 4,7 GHz / 5,6 GHz 76 Mo 120W 499 dollars ? - Ryzen 7 9700X Zen 5 8 / 16 3,8 GHz / 5,5 GHz 40 Mo 65W 359 dollars ? - Ryzen 5 9600X Zen 5 6 / 12 3,9 GHz / 5,4 GHz 38 Mo 65W 279 dollars ? - Ryzen 9 7950X Zen 4 16 / 32 4,5 GHz / 5,7 GHz 80 Mo 170W 699 dollars 849 euros 569,99 euros Ryzen 9 7900X Zen 4 12 / 24 4,7 GHz / 5,6 GHz 76 Mo 170W 549 dollars 669 euros 408,49 euros Ryzen 7 7700X Zen 4 8 / 16 4,5 GHz / 5,4 GHz 40 Mo 105W 399 dollars 479 euros 337,24 euros Ryzen 5 7600X Zen 4 6 / 12 4,7 GHz / 5,3 GHz 38 Mo 105W 299 dollars 359 euros 237,49 euros

Deux changements générationnels à avoir à l’esprit avec ce tableau. Déjà, les cœurs de CPU Zen 5 exploitent le processus TSMC 4 nm FinFET, contre le 5 nm FinFET du fondeur taïwanais pour les cœurs de CPU Zen 4 ; le circuit imprimé E/S repose sur le TSMC 6 nm FinFET pour les deux générations. D’autre part, les Ryzen 5 et Ryzen 7 sont devenus des processeurs 65 W de TDP. C’est une diminution de 61,5 % de l’enveloppe thermique qu’il ne faut bien sûr pas négliger.

Un iGPU doté de deux unités de calcul (RDNA 3.5 désormais) est toujours présent. Et comme pour les Ryzen 7000, il sert principalement de moteur d'affichage de secours.

Zen 5 vs Zen 4

AMD revendique une augmentation moyenne des IPC (instructions par cycle) de 16 % entre Zen 4 et Zen 5.

La diapositive ci-dessous, fournie par AMD, donne un aperçu général du cœur Zen 5. Les deux qui suivent relèvent les avancées de Zen 5 par rapport à Zen 4. Elles mettent notamment en évidence une bande passante doublée pour le cache L2.

Plateforme AM5 et chipsets série 800

Comme promis, les processeurs Ryzen 9000 exploitent le socket AM5 ; plateforme que les Ryzen 7000 ont étrennée il y a deux ans. À ce sujet, sachez qu’AMD évoque une longévité au moins jusqu’en 2027 pour ce socket.

Les cartes mères série 600 prennent en charge les nouveaux venus. Néanmoins, AMD proposera des chipsets série 800 à travers les X870E / X870, B850 et B840. Nous avions publié cette même diapositive à la mi-juillet pour parler des chipsets B850 et B840. Il n'y a rien de neuf, et nous ne savons pas quand ces cartes mères arriveront ; nous ne nous éternisons donc pas sur ce sujet.

À propos de la mémoire, les Ryzen 9000 prennent nativement en charge jusqu’à la DDR5-8000.

Ryzen 9000 : les performances selon AMD

Lors de l’officialisation des processeurs Granite Ridge en juin, AMD avait livré plusieurs diapositives illustrant les performances de ses puces Zen 5. Nous nous étions limités à celle opposant le Ryzen 9 9950X au Core i9-14900K dans diverses applications.

Il est probable que vous ne teniez guère compte de ces résultats internes. Néanmoins, pour compléter, voici tout de même ceux des trois autres Ryzen, toujours confrontés à des Core Raptor Lake Refresh de leur rang. Dans les trois situations, l'affrontement semble plutôt équitable ; ils impliquent une carte mère haut de gamme (basées sur le chipset X670E pour les Ryzen, Z790 pour les Core), une Radeon RX 7900 XTX et de la DDR5-6000.

Ryzen 9000 : les performances mesurées par des tests indépendants

Venons-en maintenant aux tests indépendants. Nous avons pioché dans ceux de ComputerBase, TechPowerUp et TH.US pour vous proposer les valeurs ci-dessous. Lorsque les conditions d’examen le permettent, nous pondérons les scores.

Dans les jeux, les valeurs ci-dessous en 720p et 1080p ont été obtenus avec une GeForce RTX 4090.

AMD avait prévenu que les Ryzen 7000X3D resteraient meilleurs pour jouer ; cela se confirme. La société suggérait toutefois des performances supérieures à celle du Ryzen 7 5800X3D pour le Ryzen 9 9700X, le tout avec une consommation moindre. Là encore, cette assertion est vérifiée.

Pour les applications et tests synthétiques, voici les performances relatives avec le Ryzen 5 9600X stock en guise de référence. Notez qu'il n'y pas de résultats avec PBO pour les valeurs de TechPowerUp ici.

Enfin, pour la consommation, les mesures ci-dessous valent pour l'applicatif et le gaming. Nous avons repris la moyenne des 47 mesures de TechPowerUp à laquelle nous avons ajouté quelques valeurs récupérées chez TH.US.