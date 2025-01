L’overhead de l’Arc B580 avec un Ryzen 5 5600, quel effet sur les performances ?

En fin de semaine dernière, des vidéos publiées par Hardware Canucks puis Hardware Unboxed sont venues documenter un phénomène assez important d’overhead du pilote GPU avec la dernière née d’Intel, l’Arc B580. Ces premiers tests ont montré qu’avec un CPU moins infaillible que le Ryzen 7 9800X3D — ayant eu les faveurs lors des premières revues — la première représentante Battlemage était bien moins affriolante, au point d’être parfois distancée par la GeForce RTX 4060 (sa rivale désignée par Intel, face à laquelle l’entreprise revendique une supériorité moyenne de 10 % en 1440p).

Quelques jours plus tard, Hardware Unboxed menait un autre examen. Celui-ci impliquait davantage de processeurs. Il confirmait que cette asthénie n’est pas juste liée à la fonctionnalité du BAR redimensionnable. Pour info, celle-ci est réclamée pour l’ensemble des GPU Arc (Alchemist et Battlemage donc). Vous pouvez consulter cette séquence dans notre précédente actu que nous avions mise à jour.

Arc B580 + Ryzen 5 5600, un combo pas vraiment magique

Dans une nouvelle vidéo publiée il y a quelques minutes, l’auteur de la chaîne susmentionnée examine plus en profondeur les prestations de l’Arc B580 avec le Ryzen 5 5600. Ce choix répond à une demande de sa communauté ; cette puce d’AMD fut assez plébiscitée par les joueurs à une époque. À ce titre, elle doit toujours équiper pas mal de machines ; leurs propriétaires ne voyaient certainement pas d’un mauvais œil l’alternative offerte par Intel avec sa carte peu onéreuse (en dollars) offrant 12 Go de RAM.

Vous le remarquerez en visionnant la séquence, le vidéaste a jaugé des performances dans de nombreux jeux, en 1080p et en 1440p. Il a également inclus les deux principales concurrentes de l’Arc B580, à savoir la GeForce RTX 4060 et la Radeon RX 7600.

En moyenne, en 1080p, l’Arc B580 est la carte du trio qui s’accommode le moins de cet indigent Ryzen 5 5600. Avec ce processeur, son nombre d’IPS moyen baisse de 16,8 % par rapport à celui obtenu dans les bras du Ryzen 7 9800X3D. Résultat : elle chute de la première place à la dernière.

GPU / CPU Ryzen 7 9800X3D Ryzen 5 5600 Différence Arc B580 113 94 -16,8 % GeForce RTX 4060 111 102 -8,1 % Radeon RX 7600 103 95 -7,8 %

C’est un peu différent en 1440p. L’Arc B580 subit également la chute la plus importante à la suite du déclassement de son CPU. Néamoins, elle reste supérieure à ses deux rivales, peu importe le processeur (grâce à ses 12 Go, elle part de plus haut). Ceci est valable uniquement en natif par contre, sans technologie de mise à l’échelle.

GPU / CPU Ryzen 7 9800X3D Ryzen 5 5600 Différence Arc B580 84 76 -9,5 % GeForce RTX 4060 74 73 -1,4 % Radeon RX 7600 72 69 -4,2 %

Une B580 ! Où ça ?!

La conclusion de notre confrère n’est pas tout à fait transposable en France. En effet, les prix en euros sont différents de ceux en dollars (dans l’Hexagone, la GeForce RTX 4060 coûte moins chère que l’Arc B580, avec des tarifs débutant à environ 320 euros ; ne parlons pas de la RX 7600, obtenable pour 280 euros ; il faut compter au moins 350 euros, en théorie pour l’Arc B580, ou plutôt 420 euros actuellement pour espérer avoir un modèle en stock).

Nonobstant, en dollars, le ratio Cost per Frame en 1440p de la solution d’Intel se dégrade forcément un peu avec le Ryzen 5 5600, mais il reste meilleur que celui de la Radeon et celui de la RTX. Seulement tel qu’explicité ci-dessus, en euros et certainement pour de la Full HD, avec un CPU « ancien », les cartes d’AMD et de NVIDIA sont sans doute à privilégier. De toute façon, en ce début d’année 2025, l’Arc B580 est presque introuvable chez nous, sauf à consentir aux tarifs prohibitifs pratiqués par quelques revendeurs Amazon.