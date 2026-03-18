Des Ryzen 7 9750X et Ryzen 5 9650X à 120 W dans les tuyaux ?

AMD préparerait encore deux nouveaux Ryzen desktop en Zen 5 : les Ryzen 7 9750X et Ryzen 5 9650X. Deux références ayant pour particularité un TDP de 120 W. C’est en tout cas ce que suggère le divulgateur Chi11eddog. Ce dernier s’est illustré ces derniers mois en étant le premier à flairer, avec plusieurs longueurs d’avance, le Ryzen 7 9850X3D, ainsi que le 9950X3D2. Ce dernier n’a finalement pas (encore ?) vu le jour, mais son petit frère a été officialisé par AMD au CES 2026 ; il est commercialisé depuis la fin janvier.

Surenchère de watts

Le message publié sur X par Chi11eddog se passe d’interprétation. Il décrit un Ryzen 7 9750X doté de 8 cœurs et 16 threads, de 32 Mo de cache L3, d’une fréquence de base de 4,2 GHz, d’un boost pouvant atteindre 5,6 GHz et donc d’un TDP de 120 W. Quant au Ryzen 5 9650X, il est présenté comme un 6 cœurs / 12 threads avec 32 Mo de cache L3, une fréquence de base de 4,3 GHz, un boost jusqu’à 5,5 GHz et le même TDP.

New!

Ryzen 7 9750X, 120W, 8C16T, 32MB L3 cache, 5.6/4.2GHz

Ryzen 5 9650X, 120W, 6C12T, 32MB L3 cache, 5.5/4.3GHz — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) March 18, 2026

Forcément, ces deux modèles viendraient se positionner au-dessus des Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X actuels. Ceux-ci plafonnent à 5,5 GHz et 5,4 GHz respectivement. Ils affichent un TDP de 65 W par défaut, mais les utilisateurs peuvent les configurer à 105 W.

Nous pourrions voir en ces Ryzen 7 9750X et Ryzen 5 9650X la réponse d’AMD aux Core Ultra 200S Plus officialisés par Intel la semaine dernière. Ce sont en tout cas des produits appartenant au même segment et qui constituent le cœur de la gamme.