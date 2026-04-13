Baston intergÃ©nÃ©rationnelle entre Ryzen 5 et Ryzen 7 X3D sur 14 jeux

Vous vous souvenez de la marave gÃ©nÃ©rale qui avait opposÃ© 180 cartes graphiques ? La chaÃ®ne Hardware Unboxed nous propose quelque chose dâ€™un peu similaire, quoique Ã plus petite Ã©chelle, pour des Ryzen. Ses membres ont confrontÃ© tous les Ryzen 5 et 7 X3D sur un panel de 14 jeux. Avec neuf rÃ©fÃ©rences, Ã¢gÃ©es de quelques annÃ©es tout au plus â€” janvier 2022 pour le Ryzen 7 5800X3D â€” Ã quelques semaines tout au moins â€” janvier 2026 pour le Ryzen 7 9850X3D â€”, nous sommes donc plus sur de lâ€™Ã©chauffourÃ©e ici. Quant Ã lâ€™issue de la rixe, vous la connaissez sans mÃªme avoir Ã la regarder : le Ryzen susmentionnÃ© lâ€™emporte, tandis que le Ryzen 5 5500X3D, le combattant le moins bien calibrÃ© pour la castagne, finit bon dernier.

Ce qui va donc nous intÃ©resser dans ces confrontations, ce sont les Ã©carts.

Une vieille connaissance

Il n'y avait pas match

Les plateformes de test mobilisent de la DDR4-3200 pour les Ryzen 5000X3D en AM4, et de la DDR5-6000 pour les Ryzen des sÃ©ries 7000 et 9000 en AM5. Tous les belligÃ©rants sont logiquement associÃ©s Ã une GeForce RTX 5090, la championne des cartes graphiques dÃ©diÃ©es lorsquâ€™il est question de jouer.

Pour les jeux, en voici la liste exhaustive : Rainbow Six Siege X, Battlefield 6, ARC Raiders, Borderlands 4, Marvel Rivals, Baldur's Gate 3 (DX11), Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Counter-Strike 2, Space Marine 2, Mafia: The Old Country, Assetto Corsa Competizione, Spider-Man 2, Horizon Zero Dawn Remastered et The Last of Us Part II Remastered.

En moyenne, en 1080p Medium, le Ryzen 7 9850X3D sâ€™impose avec 266 IPS (199 IPS pour les 1 % low). Le rÃ©sultat le plus faible est de 162 IPS pour le Ryzen 5 5500X3D (116 IPS pour les 1 % low). Câ€™est un Ã©cart dâ€™environ 64 % avec le premier (de 72 % sur les 1 % low).

En 1080p Ultra, le classement ne bouge pas, mais les rÃ©sultats se resserrent. Le 9850X3D reste en tÃªte avec 203 IPS, quand le 5500X3D tombe Ã 132 IPS. Câ€™est une diffÃ©rence de 54 % en faveur du processeur le plus puissant (63 % pour les 1 % low, avec du 152 vs 93).

Sauf erreur de notre part, Borderlands 4 est le titre avec le delta le plus mince (170 vs 137, soit 24 % en Medium, et seulement 105 vs 96 en Ultra, soit 9,4 %). Rainbow Six est celui avec la diffÃ©rence la plus notable (646 vs 361 en Medium, soit 79 %).

Vous aurez aussi relevÃ© que les Ryzen 5 de nouvelle gÃ©nÃ©ration supplantent les Ryzen 7 de la gÃ©nÃ©ration prÃ©cÃ©dente. Autrement dit, dans le monde du jeu vidÃ©o en 2026, les gains dâ€™IPC et les vitesses mÃ©moire priment sur un surplus de deux cÅ“urs. Constat qui fera dâ€™autant plus regretter lâ€™absence de Ryzen 5 X3D dans la gamme Zen 5 actuelle.

Enfin, le test nâ€™incluait aucun Ryzen 9 X3D Ã 12 ou 16 cÅ“urs. Gageons cependant que la chaÃ®ne nâ€™a pas rÃ©alisÃ© cette comparaison sans avoir le Ryzen 9 9950X3D2 en tÃªte, bien quâ€™AMD ne positionne clairement pas cette puce comme Ã©tant destinÃ©e au jeu.