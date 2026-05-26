SiPearl allume Rhea1, le processeur européen

Nous vous parlons depuis des années du processeur européen Rhea1. Bon, élaborer un CPU en partant de zéro, ça ne prend pas cinq minutes. Ces derniers mois, quelques étapes importantes ont été franchies. En juillet dernier, c’était celle du tape-out, autrement dit le transfert à l’industriel pour le lancement de la production. Les premières puces étaient alors prévues pour le début 2026.

Nous nous garderons bien de commenter l’éventuel respect de ce calendrier. Les dernières communications de Valve autour de sa Steam Machine ont complètement chamboulé notre perception du « début 2026 ».

Ceci étant, SiPearl a annoncé que Rhea1 avait réussi son bring-up le 13 mai dernier (ne vous inquiétez pas, la news est fraîche ; le communiqué date de ce matin). Pour notre gouverne, l’entreprise nous apprend que le terme désigne, en français, la campagne de validation matérielle. Très prosaïquement, cela signifie que « le microprocesseur européen haute performance et basse consommation fonctionne conformément à sa conception ». Ouf !

De façon plus imagée, et pour que notre titre ne vous paraisse pas usurpé, SiPearl s’enorgueillit d’avoir franchi « une étape historique pour la souveraineté numérique européenne en allumant le microprocesseur Rhea1 ».

Livraisons fin 2026

À partir de maintenant, les douze prochaines semaines vont être consacrées à la validation progressive de l'ensemble des fonctionnalités matérielles et logicielles, des interfaces et des caractéristiques de performance de Rhea1, directement au sein des laboratoires de l'entreprise.

Si tout se passe bien, le processeur débarquera sur le marché « fin 2026 ». Il doit notamment équiper le module de cluster de CPU de JUPITER, premier supercalculateur exascale d’Europe appartenant à EuroHPC, hébergé et exploité par le Centre de supercalcul de Jülich, en Allemagne.

La vidéo ci-dessous résume les principales caractéristiques de Rhea1. Vous ne serez en principe pas surpris ; la présentation des spécifications finales de Rhea1 remonte à 2024. Mais au cas où, ce processeur est qualifié de « CPU le plus complexe jamais conçu en Europe ». Fort de plus de 61 milliards de transistors (7,8 milliards de portes logiques équivalentes), il possède 80 cœurs Arm Neoverse V1. Chaque cœur comprend deux extensions vectorielles évolutives (SVE) de 256 bits chacune. S’ajoutent quatre piles de HBM embarquées, quatre interfaces DDR5 prenant en charge 2 DIMM par canal (2DPC) ; 104 lignes d'interface PCIe Gen5 (jusqu'à 6 × 16 lignes + 2 × 4 lignes). Rhea1 doit servir de base à un autre processeur, Athena1.

À propos de la marque TAIWAN de l’IHS, si Rhea1 est conçu en Europe et incarne « l'élément clé d'une pile de calcul et d’IA souveraine complète », sa fabrication se fait sur l’île de et par TSMC (en 6 nm). À l’instar d’AMD ou de NVIDIA, SiPearl est un concepteur fabless, c.-à-d. sans usine.

Si vous souhaitez admirer Rhea1 en silicium et en transistors, il sera exposé au pavillon français de l’Innovex-Computex de Taipei du 2 au 5 juin ; aux stands de PwC et de Business France du Vivatech à Paris du 17 au 20 juin ; au stand SiPearl de l’ISC High Performance à Hambourg du 22 au 26 juin.

La conclusion de Philippe Notton, PDG et fondateur de SiPearl :

Avec Rhea1, nous remplissons la mission qu’a confiée l’Union Européenne au consortium European Processor Initiative puis à SiPearl : rapatrier en Europe les technologies microprocesseur haut de gamme et les expertises associées. Depuis le lancement de SiPearl en 2020, nous avons constitué et formé — avec les seniors encadrant les juniors — une équipe d’experts telle qu’il n’en existait plus en Europe depuis le milieu des années 80. Je suis extrêmement fier de chacun d’entre eux. Comme il ne peut pas y avoir de souveraineté digitale sans matériel souverain, nous contribuons tous à la souveraineté de l’Europe. SiPearl, c’est une formidable aventure technologique, humaine et patriotique.