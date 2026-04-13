Les spécifications des Core Ultra 400 Nova Lake-S se précisent

Après les Wildcat Lake et les Core Ultra 400HX Nova Lake, nous continuons d’entrevoir les futurs processeurs d’Intel. Cette fois, ce sont les Nova Lake-S, autrement dit les incarnations desktop des Core Ultra 400. Une fois n’est pas coutume, les indiscrétions qui vont suivre ne sont pas éventées par Jaykihn, mais par VideoCardz. Nos confrères déclarent avoir « eu l’occasion de consulter des feuilles de route mises à jour pour Nova Lake-S », et plus précisément la liste complète des références « telle qu’elle est actuellement communiquée par Intel à ses partenaires ».

Cinq packages

L’article confirme l’appellation Core Ultra 400. Sur la plateforme fixe, Intel attendra donc ce palier directement à partir des Core Ultra 200 (Arrow Lake). La gamme Core Ultra 300 restera ainsi le terrain de chasse des Panther Lake et au segment laptop. Quant aux Wildcat Lake, ce sont aussi des Core 300, mais sans le préfixe Ultra.

Les principales briques des Nova Lake-S seront des cœurs Performance Coyote Cove, des cœurs Efficacité Arctic Wolf, un iGPU Xe3 et un NPU 6. Les puces supporteront nativement la DDR5 jusqu’à 8000 MT/s ; une prise en charge des mémoires CUDIMM et CSODIMM est évoquée par la source. Celle-ci mentionne aussi le Wi-Fi 7, support des GPU dédiés en PCIe 5.0 x16, jusqu’à trois liaisons PCIe 5.0 x4 via le chipset, la gestion d’un maximum de huit SSD via PCIe 5.0 et 4.0, ou encore deux connexions Thunderbolt 5. Elle rappelle que ces processeurs, qui introduiront le socket LGA-1954, garderont la compatibilité avec les systèmes de refroidissement existants en LGA-1851. Bref, rien de bien neuf jusqu'ici.

Heureusement, le propos est moins prudhommesque ensuite. Il fixe différentes configurations de dies. Elles sont pour l’instant au nombre de cinq. Elles partagent plusieurs points communs : NPU 6 conforme aux exigences Copilot+, 4 cœurs LPE et un iGPU doté de 2 cœurs Xe3. En l’état, la configuration la plus modeste est en 4P + 0E + 4LPE ; la plus musclée en 8P + 16E + 4LPE, soit 28 cœurs.

Pour atteindre les 52 cœurs escomptés pour le vaisseau amiral, Intel miserait sur une configuration à deux tiles de calcul. Si, aux dernières nouvelles, 28 + 28 font 56, les 4 cœurs LPE de la tuile SoC n’ont bien sûr pas vocation à être doublés. VideoCardz rapporte également une variante à 44 cœurs reprenant cette base, mais avec deux tuiles en 8 + 12. Notez qu’en entrée de gamme, le site n’écarte pas un modeste Core Ultra 3 en 2 + 0 + 4 (voir tableau en fin d'article).

Version 8 cœurs 16 cœurs 28 cœurs 28 cœurs (bLLC) 52 cœurs Type de die Monodie Monodie Monodie Double die Double die Configuration CPU 4P + 0E 4P + 8E 8P + 16E 8P + 16E + cache 2 x (8P + 16E + cache) LP E-cores 4 LPE 4 LPE 4 LPE 4 LPE 4 LPE NPU NPU 6 NPU 6 NPU 6 NPU 6 NPU 6 PCIe 24x PCIe Gen5 24x PCIe Gen5 24x PCIe Gen5 24x PCIe Gen5 24x PCIe Gen5 Thunderbolt 2x Thunderbolt 5 2x Thunderbolt 5 2x Thunderbolt 5 2x Thunderbolt 5 2x Thunderbolt 5 iGPU 2 cœurs Xe3 2 cœurs Xe3 2 cœurs Xe3 2 cœurs Xe3 2 cœurs Xe3 PBP type 65 W 65 W 65 – 125 W 65 – 125 W 175 W

Le haut du panier Nova Lake-S exploiterait un bLLC, sigle de big last-level cache. Il se présente grossièrement comme la réponse d’Intel au 3D V-Cache d’AMD : un die de cache intégré au package venant compléter le cache L3 présent sur le die CPU. Cette greffe ne concernerait pas uniquement les deux exubérances précitées, mais aussi un modèle 28 cœurs. D’aucuns suggèrent une nouvelle dénomination pour distinguer de tels processeurs, à l’instar des Core Ultra X9 et Core Ultra X7 chez les Panther Lake (le « X » étant justifié, dans ces cas précis, par la présence de l’iGPU Arc B390). Enfin, pour les PBP, la gamme ratisserait large : de 35 W à 175 W.

Ci-dessous, ce que VideoCardz présente comme la liste des « treize références préliminaires Nova Lake-S » — bien qu’elle n’en compte en réalité que douze. Intel prévoit une production de masse à partir du quatrième trimestre 2026.