Samsung marie la 4K et le 360 Hz sur une dalle QD-OLED inÃ©dite

La semaine derniÃ¨re a Ã©tÃ© marquÃ©e par deux Â« premiÃ¨res Â». UltraGear a officialisÃ© le 25G590B, un atypique moniteur autorisant 1000 Hz en 1080p. Quelques heures plus tard, Samsung a passÃ© la 6K avec son Odyssey G8 G80HS, un modÃ¨le de la cuvÃ©e Odyssey 2026. La firme corÃ©enne, et plus spÃ©cialement la branche Samsung Display, vient de frapper Ã nouveau. Elle dÃ©voile une dalle QD-OLED de 31,5 pouces qui conjugue dÃ©finition 4K et taux de rafraÃ®chissement de 360 Hz. Une fois encore, nous avons droit Ã un Â« Worldâ€™s First Â».

Illustration issue de la prÃ©sentation officielle du produit

Dispo d'ici quelques mois

Au cas oÃ¹ ce nâ€™est pas suffisamment clair, il ne sâ€™agit ici pas dâ€™un moniteur commercialisÃ©, mais bien dâ€™un panneau. Il faudra dâ€™ailleurs faire preuve dâ€™un peu de patience pour installer cette excentricitÃ© sur son bureau : Samsung indique que plus dâ€™une dizaine de clients internationaux sont intÃ©ressÃ©s par sa crÃ©ation, mais ne dÃ©voile aucun modÃ¨le ni marque commerciale pour le moment. Par ailleurs, la production de masse nâ€™est prÃ©vue quâ€™Ã partir du second semestre de cette annÃ©e.

Pour revenir aux caractÃ©ristiques, Ã lâ€™instar de nombreux modÃ¨les, la dalle est conÃ§ue pour le Dual Mode. Elle autorise donc la 4K Ã 360 Hz, mais aussi le 1080p Ã 680 Hz.

Pour cette configuration, les arguments du communiquÃ© sont Ã©culÃ©s : les amateurs de FPS compÃ©titifs constituent la cible. Concernant lâ€™autre mode, lâ€™UHD Ã 360 Hz, Samsung rappelle que les standards actuels en 4K sont plutÃ´t de 240 Hz, en raison de Â« lâ€™augmentation importante des donnÃ©es de pixels Ã traiter chaque seconde lorsque lâ€™on combine haute rÃ©solution et haute frÃ©quence de rafraÃ®chissement, ce qui accroÃ®t les contraintes sur le temps de charge des pixels et les circuits de pilotage Â». En consÃ©quence, pour proposer du 360 Hz ou plus, il fallait jusquâ€™ici rÃ©trograder en QHD.

Les dÃ©tails techniques restent forcÃ©ment limitÃ©s. Pour contourner les restrictions Ã©voquÃ©es, Samsung parle dâ€™une Â« optimisation des circuits du panneau et du systÃ¨me de pilotage Â». Dans un tout autre registre, le communiquÃ© met aussi en avant une nouvelle approche introduite cette annÃ©e : la structure de pixels V-stripe. Elle consiste Ã organiser les sous-pixels RGB en bandes verticales afin dâ€™amÃ©liorer la nettetÃ© du texte. En pratique, elle permet de rendre les bords des caractÃ¨res plus propres ; elle vise surtout les usages oÃ¹ la lisibilitÃ© est essentielle, comme le travail sur documents, le code ou la crÃ©ation graphique.

Pour finir, Samsung met en avant la certification DisplayHDR True Black 600. Celle-ci impose un niveau de noir infÃ©rieur ou Ã©gal Ã 0,0005 cd/mÂ², ainsi quâ€™une luminositÃ© de pointe dâ€™au moins 600 cd/mÂ². Cette mesure sâ€™applique sur une fenÃªtre de 10 % de lâ€™Ã©cran (APL, pour Average Picture Level), correspondant Ã une zone dâ€™image partiellement affichÃ©e.