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Le Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition a désormais un tarif

AMD a officialisé le prix public recommandé de son processeur Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Des boutiques avaient commencé à lister la bête, mais David McAfee, vice-président et directeur général des CPU Ryzen et des cartes graphiques Radeon, est venu mettre fin aux spéculations avec un message publié sur X. Il faudra compter 899 dollars.

ryzen 9 9950x3d2 dual edition

1 000 euros ou moins ?

Pour obtenir un tarif en euros, il faudra attendre la commercialisation prévue le 22 avril prochain. En général, AMD ne grave rien dans le marbre dans cette devise. Néanmoins, sachez que le Ryzen 9 9950X3D a été lancé avec un MSRP de 699 dollars. Cela représente donc un écart de 200 dollars, soit une hausse de 29 %.

Sachant que le Ryzen 9 9950X3D était proposé à 779 euros, on obtient 1 005 euros (1 004,91 euros précisément) en appliquant cette hausse de 29 %. On peut donc envisager un tarif autour de 999 euros. En somme, une puce réservée à quelques fortunés ou passionnés, idéalement les deux !

À vrai dire, AMD cible explicitement les professionnels plutôt que les joueurs. En témoigne la description de la vidéo d'annonce (dispo sur YouTube, ou dans la précédente actu) : « Découvrez le processeur AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, propulsé par la technologie AMD 3D V-Cache de 2e génération déployée sur deux CCD, conçu pour les créateurs et les développeurs en quête de performances sans compromis ».

ryzen 9 9950x3d vs 9950x3d2 appli

Rappelons que ce Ryzen X3D2 embarque 16 cœurs Zen 5, avec une fréquence boost culminant à 5,6 GHz. Il a 192 Mo de cache L3. AMD a poussé le TDP à 200 W.

ProcesseurCœurs / ArchitectureFréquence maxCache L3 (avec 3D V-Cache)TDPMSRP en dollarsPrix lancement (≈ € TTC)
Ryzen 9 9950X3D2 16 cœurs Zen 5 5,6 GHz 192 Mo 200 W 899 $ ~ 999 € (estimation)
Ryzen 9 9950X3D 16 cœurs Zen 5 5,7 GHz 128 Mo 170 W 699 $ 779 euros
Ryzen 9 9950X 16 cœurs Zen 5 5,7 GHz 64 Mo 170 W 599 $ 669 euros
Ryzen 9 9900X3D 12 cœurs Zen 5 5,5 GHz 128 Mo 120 W 599 $ 699 euros
Ryzen 9 9900X 12 cœurs Zen 5 5,6 GHz 64 Mo 120 W 469 $ 479 euros
Ryzen 7 9850X3D 8 cœurs Zen 5 5,6 GHz 96 Mo 120 W 499 $ 539 euros
Ryzen 7 9800X3D 8 cœurs Zen 5 5,2 GHz 96 Mo 120 W 479 $ 529 euros
Ryzen 7 9700X 8 cœurs Zen 5 5,5 GHz 32 Mo 65 W 329 $ 374 euros
Ryzen 5 9600X 6 cœurs Zen 5 5,4 GHz 32 Mo 65 W 249 $ 289 euros
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