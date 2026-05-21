Avec les Ryzen AI Halo et Ryzen AI Max PRO 400, AMD muscle son offre pro

DÃ©but mai, le Ryzen AI Max+ PRO 495 avait fait une apparition dans PassMark. Un peu plus de deux semaines plus tard, AMD vient dâ€™officialiser cette gamme Ryzen AI Max 400. Elle se borne Ã trois rÃ©fÃ©rences, toutes Pro. Dans le mÃªme temps, lâ€™entreprise a formellement prÃ©sentÃ© son Ryzen AI Halo, un mini-PC de type station de travail pensÃ© pour le dÃ©veloppement, lâ€™infÃ©rence et la crÃ©ation de contenus gÃ©nÃ©ratifs.

Ryzen AI Max 400

Ces processeurs Ryzen AI Max 400, nom de code Gorgon Halo, sont les descendants directs des Ryzen AI Max 300 Strix Halo. Ã€ lâ€™instar de ces derniers, leur vaisseau amiral propose au maximum 16 cÅ“urs CPU Zen 5 et un iGPU dotÃ© de 40 unitÃ©s de calcul basÃ©es sur lâ€™architecture graphique RDNA 3.5. Sur cette piÃ¨ce en particulier, le NPU est dÃ©sormais capable dâ€™atteindre 55 TOPS, contre 50 TOPS auparavant. Cela fait passer le total Ã 131 TOPS, contre 126 pour le Ryzen AI Max+ PRO 395.

Comme suspectÃ©, la principale Ã©volution concerne les contrÃ´leurs mÃ©moire. Ils prennent dÃ©sormais en charge jusquâ€™Ã 192 Go de mÃ©moire LPDDR5X Ã 8533 MT/s ; c'est 128 Go Ã 8000 MT/s pour la sÃ©rie Ryzen AI Max 300. Les utilisateurs peuvent rÃ©partir manuellement la mÃ©moire entre le systÃ¨me et lâ€™iGPU, avec une limite de 160 Go de mÃ©moire vidÃ©o dÃ©diÃ©e.

La gamme se limite Ã trois modÃ¨les de processeurs : les Ryzen AI Max+ PRO 495, Ryzen AI Max PRO 490 et Ryzen AI Max PRO 485. Tous sont catÃ©gorisÃ©s AMD PRO. Il nâ€™y a donc aucune puce grand public pour lâ€™instant ; une telle sÃ©rie pourrait toutefois arriver plus tard dans lâ€™annÃ©e.

Processeur Type de Â« Halo Â» CÅ“urs CPU Cache CPU Boost Graphiques GPU Boost TOPS totaux cTDP Support mÃ©moire AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 Gorgon Halo 16 / 32 80 Mo 5,2 GHz AMD Radeon 8065S (40 CU) 3,0 GHz 131 (55 via NPU) 45-120 W (55 W) 192 Go LPDDR5x-8533 AMD Ryzen AI Max PRO 490 Gorgon Halo 12 / 24 76 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8050S (32 CU) 2,8 GHz 110 (50 via NPU) 45-120 W (55 W) 192 Go LPDDR5x-8533 AMD Ryzen AI Max PRO 485 Gorgon Halo 8 / 16 40 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8050S (32 CU) 2,8 GHz 106 (50 via NPU) 45-120 W (55 W) 192 Go LPDDR5x-8533 AMD Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo 16 / 32 80 Mo 5,1 GHz AMD Radeon 8060S (40 CU) 2,9 GHz 126 (50 via NPU) 45-120 W (55 W) 128 Go LPDDR5x-8000 AMD Ryzen AI Max+ 392 Strix Halo 12 / 24 76 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8060S (40 CU) 2,9 GHz 122 (50 via NPU) 45-120 W (55 W) 128 Go LPDDR5x-8000 AMD Ryzen AI Max 390 Strix Halo 12 / 24 76 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8050S (32 CU) 2,8 GHz 110 (50 via NPU) 45-120 W (55 W) 128 Go LPDDR5x-8000 AMD Ryzen AI Max+ 388 Strix Halo 8 / 16 40 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8060S (40 CU) 2,9 GHz 118 (50 via NPU) 45-120 W (55 W) 128 Go LPDDR5x-8000 AMD Ryzen AI Max 385 Strix Halo 8 / 16 40 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8050S (32 CU) 2,8 GHz 106 (50 via NPU) 45-120 W (55 W) 128 Go LPDDR5x-8000

Ryzen AI Halo

PrÃ©sentÃ© pour la premiÃ¨re fois au CES 2026 avec la promesse dâ€™une mise Ã disposition au cours du deuxiÃ¨me trimestre 2026, le Ryzen AI Halo est Â« la premiÃ¨re plateforme compacte de dÃ©veloppement IA conÃ§ue par AMD, pensÃ©e pour offrir aux dÃ©veloppeurs un environnement local permettant de crÃ©er, tester et exÃ©cuter des applications dâ€™IA agentiques et gÃ©nÃ©ratives sans dÃ©pendre du cloud Â». TemporalitÃ© oblige, le systÃ¨me nâ€™intÃ¨gre pas le Ryzen AI Max+ PRO 495 avec 192 Go de mÃ©moire, mais son prÃ©dÃ©cesseur. Toutefois, une telle mise Ã jour est dÃ©jÃ actÃ©e pour le troisiÃ¨me trimestre.

SchÃ©matiquement, le Ryzen AI Halo ambitionne de se positionner entre un Mac mini dâ€™Apple et le NVIDIA DGX Spark. En tout cas, les benchmarks ciblent la M4 Pro et le DGX Spark.

En matiÃ¨re de budget, la facture a Ã©tÃ© fixÃ©e Ã 3 999 dollars pour une machine Ã©quipÃ©e du Ryzen AI Max+ 395 (et non de la dÃ©clinaison Pro de celui-ci, Ã©trangement), de 128 Go de mÃ©moire et dâ€™un SSD NVMe de 2 To. Lâ€™entreprise prÃ©cise que Â« ce Ryzen AI Halo basÃ© sur le Ryzen AI Max+ 395 sera disponible en exclusivitÃ© chez Micro Center, avec des prÃ©commandes qui dÃ©buteront en juin 2026 Â».

Elle explique Ã©galement avoir concentrÃ© une large part de ses efforts dâ€™ingÃ©nierie sur la partie logicielle. AMD a ainsi dÃ©veloppÃ© une plateforme logicielle complÃ¨te compatible avec Windows et Linux, appelÃ©e AMD Ryzen AI Development Center. Elle est dÃ©finie comme un Â« hub central permettant aux dÃ©veloppeurs dâ€™accÃ©der facilement aux playbooks, aux outils et aux mises Ã jour Â».

Nous ne nous Ã©tendrons pas davantage ; il est probable que cette machine nâ€™intÃ©resse quâ€™une fraction dâ€™entre vous. Au besoin, vous trouverez les rÃ©ponses Ã vos questions directement sur la page consacrÃ©e Ã ce Ryzen AI Halo. Quant Ã la vidÃ©o promotionnelle ci-dessous, nous nous abstiendrons de tout commentaire, mais nâ€™hÃ©sitez pas Ã nous faire part des vÃ´tres.