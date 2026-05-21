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Avec les Ryzen AI Halo et Ryzen AI Max PRO 400, AMD muscle son offre pro

DÃ©but mai, le Ryzen AI Max+ PRO 495 avait fait une apparition dans PassMark. Un peu plus de deux semaines plus tard, AMD vient dâ€™officialiser cette gamme Ryzen AI Max 400. Elle se borne Ã  trois rÃ©fÃ©rences, toutes Pro. Dans le mÃªme temps, lâ€™entreprise a formellement prÃ©sentÃ© son Ryzen AI Halo, un mini-PC de type station de travail pensÃ© pour le dÃ©veloppement, lâ€™infÃ©rence et la crÃ©ation de contenus gÃ©nÃ©ratifs.

amd ryzen ai halo couv

Ryzen AI Max 400

Ces processeurs Ryzen AI Max 400, nom de code Gorgon Halo, sont les descendants directs des Ryzen AI Max 300 Strix Halo. Ã€ lâ€™instar de ces derniers, leur vaisseau amiral propose au maximum 16 cÅ“urs CPU Zen 5 et un iGPU dotÃ© de 40 unitÃ©s de calcul basÃ©es sur lâ€™architecture graphique RDNA 3.5. Sur cette piÃ¨ce en particulier, le NPU est dÃ©sormais capable dâ€™atteindre 55 TOPS, contre 50 TOPS auparavant. Cela fait passer le total Ã  131 TOPS, contre 126 pour le Ryzen AI Max+ PRO 395.

Comme suspectÃ©, la principale Ã©volution concerne les contrÃ´leurs mÃ©moire. Ils prennent dÃ©sormais en charge jusquâ€™Ã  192 Go de mÃ©moire LPDDR5X Ã  8533 MT/s ; c'est 128 Go Ã  8000 MT/s pour la sÃ©rie Ryzen AI Max 300. Les utilisateurs peuvent rÃ©partir manuellement la mÃ©moire entre le systÃ¨me et lâ€™iGPU, avec une limite de 160 Go de mÃ©moire vidÃ©o dÃ©diÃ©e.

amd ryzen ai max 400 495 specs

La gamme se limite Ã  trois modÃ¨les de processeurs : les Ryzen AI Max+ PRO 495, Ryzen AI Max PRO 490 et Ryzen AI Max PRO 485. Tous sont catÃ©gorisÃ©s AMD PRO. Il nâ€™y a donc aucune puce grand public pour lâ€™instant ; une telle sÃ©rie pourrait toutefois arriver plus tard dans lâ€™annÃ©e.

ProcesseurType de Â« Halo Â»CÅ“urs CPUCacheCPU BoostGraphiquesGPU BoostTOPS totauxcTDPSupport mÃ©moire
AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 Gorgon Halo 16 / 32 80 Mo 5,2 GHz AMD Radeon 8065S (40 CU) 3,0 GHz 131 (55 via NPU) 45-120 W (55 W) 192 Go LPDDR5x-8533
AMD Ryzen AI Max PRO 490 Gorgon Halo 12 / 24 76 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8050S (32 CU) 2,8 GHz 110 (50 via NPU) 45-120 W (55 W) 192 Go LPDDR5x-8533
AMD Ryzen AI Max PRO 485 Gorgon Halo 8 / 16 40 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8050S (32 CU) 2,8 GHz 106 (50 via NPU) 45-120 W (55 W) 192 Go LPDDR5x-8533
AMD Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo 16 / 32 80 Mo 5,1 GHz AMD Radeon 8060S (40 CU) 2,9 GHz 126 (50 via NPU) 45-120 W (55 W) 128 Go LPDDR5x-8000
AMD Ryzen AI Max+ 392 Strix Halo 12 / 24 76 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8060S (40 CU) 2,9 GHz 122 (50 via NPU) 45-120 W (55 W) 128 Go LPDDR5x-8000
AMD Ryzen AI Max 390 Strix Halo 12 / 24 76 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8050S (32 CU) 2,8 GHz 110 (50 via NPU) 45-120 W (55 W) 128 Go LPDDR5x-8000
AMD Ryzen AI Max+ 388 Strix Halo 8 / 16 40 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8060S (40 CU) 2,9 GHz 118 (50 via NPU) 45-120 W (55 W) 128 Go LPDDR5x-8000
AMD Ryzen AI Max 385 Strix Halo 8 / 16 40 Mo 5,0 GHz AMD Radeon 8050S (32 CU) 2,8 GHz 106 (50 via NPU) 45-120 W (55 W) 128 Go LPDDR5x-8000

ryzen ai max 400 gamme

Ryzen AI Halo

PrÃ©sentÃ© pour la premiÃ¨re fois au CES 2026 avec la promesse dâ€™une mise Ã  disposition au cours du deuxiÃ¨me trimestre 2026, le Ryzen AI Halo est Â« la premiÃ¨re plateforme compacte de dÃ©veloppement IA conÃ§ue par AMD, pensÃ©e pour offrir aux dÃ©veloppeurs un environnement local permettant de crÃ©er, tester et exÃ©cuter des applications dâ€™IA agentiques et gÃ©nÃ©ratives sans dÃ©pendre du cloud Â». TemporalitÃ© oblige, le systÃ¨me nâ€™intÃ¨gre pas le Ryzen AI Max+ PRO 495 avec 192 Go de mÃ©moire, mais son prÃ©dÃ©cesseur. Toutefois, une telle mise Ã  jour est dÃ©jÃ  actÃ©e pour le troisiÃ¨me trimestre.

SchÃ©matiquement, le Ryzen AI Halo ambitionne de se positionner entre un Mac mini dâ€™Apple et le NVIDIA DGX Spark. En tout cas, les benchmarks ciblent la M4 Pro et le DGX Spark.

En matiÃ¨re de budget, la facture a Ã©tÃ© fixÃ©e Ã  3 999 dollars pour une machine Ã©quipÃ©e du Ryzen AI Max+ 395 (et non de la dÃ©clinaison Pro de celui-ci, Ã©trangement), de 128 Go de mÃ©moire et dâ€™un SSD NVMe de 2 To. Lâ€™entreprise prÃ©cise que Â« ce Ryzen AI Halo basÃ© sur le Ryzen AI Max+ 395 sera disponible en exclusivitÃ© chez Micro Center, avec des prÃ©commandes qui dÃ©buteront en juin 2026 Â».

Elle explique Ã©galement avoir concentrÃ© une large part de ses efforts dâ€™ingÃ©nierie sur la partie logicielle. AMD a ainsi dÃ©veloppÃ© une plateforme logicielle complÃ¨te compatible avec Windows et Linux, appelÃ©e AMD Ryzen AI Development Center. Elle est dÃ©finie comme un Â« hub central permettant aux dÃ©veloppeurs dâ€™accÃ©der facilement aux playbooks, aux outils et aux mises Ã  jour Â».

Nous ne nous Ã©tendrons pas davantage ; il est probable que cette machine nâ€™intÃ©resse quâ€™une fraction dâ€™entre vous. Au besoin, vous trouverez les rÃ©ponses Ã  vos questions directement sur la page consacrÃ©e Ã  ce Ryzen AI Halo. Quant Ã  la vidÃ©o promotionnelle ci-dessous, nous nous abstiendrons de tout commentaire, mais nâ€™hÃ©sitez pas Ã  nous faire part des vÃ´tres.

Source : AMD
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