Asus décline désormais TUF Gaming en Mini-ITX avec la B850I WiFi Neo

Jusqu’à présent, ceux qui apprécient à la fois les cartes mères Asus TUF Gaming et le format Mini-ITX devaient choisir entre leurs deux fétiches. En effet, le catalogue de la marque faisait l’impasse sur une telle association. Anomalie désormais comblée par la B850I WiFi Neo, première solution TUF Gaming au format Mini-ITX.

Carrée, mais plus en format 24,4 cm

Au moment où nous écrivons ces lignes, la version française du site d’Asus ne permet toujours pas de cocher les deux cases précitées (TUF Gaming / Mini-ITX). La série se borne à des modèles ATX et Micro-ATX. D’ailleurs, dans ce format, le catalogue AM5 se résume à une unique référence, la ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI.

Pas encore à jour

Celle-ci va toutefois devoir partager l’affiche avec la TUF GAMING B850I WIFI NEO. Carte qui a donc le privilège d’être la première 17 x 17 cm estampillée TUF Gaming. Bien qu’elle n’apparaisse pas encore dans le moteur de recherche interne du site, elle a bien sa page.

Cette dernière vante une référence bien évidemment compatible avec les Ryzen des séries 7000, 8000 et 9000. Cette B850I WiFi Neo possède deux emplacements mémoire et accepte ainsi jusqu’à 128 Go de DDR5. Les fréquences varient selon le CPU : jusqu’à la DDR5-8200 avec les Ryzen 9000, DDR5-9600 avec les Ryzen 8000 et DDR5-8000 avec les Ryzen 7000. Les profils EXPO et ASUS AEMP sont pris en charge.

Le slot PCIe x16 fonctionne en Gen 5 avec les Ryzen 7000 / 9000, et en Gen 4 avec les Ryzen 8000. La carte mère propose deux emplacements M.2 et deux ports SATA 6 Gb/s. Un M.2 est relié au CPU en PCIe 5.0 x4 avec les Ryzen 7000 et 9000, tandis que le second dépend du chipset en PCIe 4.0 x4, quel que soit le processeur.

À l’arrière, on retrouve une plaque I/O préinstallée. Elle exhibe six ports USB : un USB Type-C à 20 Gbit/s, deux USB Type-A à 10 Gbit/s, un USB Type-A 5 Gbit/s, deux ports USB 2.0. Ajoutez à cela une sortie DisplayPort 1.4, une HDMI 2.1, un port Ethernet 2,5 GbE, trois jacks audio, ainsi que les fonctions BIOS FlashBack et Clear CMOS. La carte gère jusqu’à cinq ports USB en façade, avec un port à 10 Gbit/s au mieux.

L’alimentation est assurée par un VRM en 8 + 2 + 1 phases, donné pour 80 A, reposant sur un PCB à 10 couches. Pour la connectivité sans fil, la carte propose du Wi-Fi 6E et du Bluetooth (version pouvant varier selon le module Wi-Fi utilisé).

La grande inconnue de cette présentation est le tarif. Au-delà de la singularité de la carte (ou de son eccéité si vous souhaitez vraiment vous la jouer), c’est pourtant bien cet aspect qui déterminera son éventuel succès.