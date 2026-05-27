La Radeon RX 9070 GRE se prépare à un lancement mondial

Depuis son annonce il y a un an, vous ne rêvez peut-être que d’une chose : l’acquérir. Quoi donc ? La Radeon RX 9070 GRE, pardi ! Ces derniers jours, la carte d’AMD a refait parler d’elle à travers des visuels d’une Sapphire Pulse apparemment destinée à quitter la Chine, le pays auquel elle était cantonnée jusqu’ici. Dans le même temps, Walmart référençait un ordinateur MOGPC équipé de notre sujet du jour.

© Amazon

La carte a obtenu son visa

Tout récemment, WCCFTech a repéré la Radeon RX 9070 GRE Sapphire Pulse susmentionnée sur Amazon US. Le passage a été de courte durée, puisque l’entrée a été supprimée, mais il a pu être capturé à travers l’illustration ci-dessus. Si tous ces éléments ne suffisaient pas, VideoCardz indique avoir eu confirmation que la Radeon RX 9070 GRE allait être « lancée à l’échelle mondiale ».

Selon la même source, des exemplaires de test sont déjà en circulation et il faut s’attendre à voir la Radeon RX 9070 GRE surgir à la fois chez les détaillants et dans les colonnes de quelques sites spécialisés sous peu. Vous n’avez toutefois pas besoin de patienter jusqu’à leur publication : ComputerBase avait livré un verdict dès juillet 2025. Conformément aux spécifications de la carte, leur examen la situe entre les Radeon RX 9060 XT et Radeon RX 9070.

La Radeon RX 9070 GRE se place en effet entre ces deux références. Elle est tout de même plus proche de la seconde sur la base du nombre de processeurs de flux. Elle possède par ailleurs 12 Go de GDDR6. Aux dernières nouvelles, la variante à 16 Go n’a jamais vu le jour. Rappelons en passant que GRE signifie désormais Great Radeon Edition et non plus Golden Rabbit Edition comme à l’origine.

Carte graphique Radeon

RX 9070 XT Radeon

RX 9070 Radeon

RX 9070 GRE Radeon

RX 9060 XT GPU Navi 48 XTX Navi 48 XT Navi 48 XL Navi 44 XT Processeurs de flux 4096 3584 3072 2048 Fréquence Boost ~2,97 GHz ~2,52 GHz ~2,79 GHz ~3,23 GHz VRAM 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 12 Go GDDR6 16 / 8 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 192-bit 128-bit Vitesse mémoire 20 Gbit/s 20 Gbit/s 18 Gbit/s 20 Gbit/s Bande passante mémoire 640 Go/s 640 Go/s 432 Go/s 320 Go/s TGP 304 W 220 W 220 W 160 / 150 W Interface PCIe PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x8

Au moment où nous écrivons ces lignes, AMD n’a effectué aucune communication officielle. Aux dires de VideoCardz, au moins quatre références sont prêtes pour le lancement : la Sapphire Pulse, forcément (modèle Gaming OC), mais également deux XFX Swift Triple Fan Gaming Edition, dont une blanche, ainsi qu’une ASUS Prime. Leurs sources leur ont rapporté que la libération était prévue juste avant le Computex. Sachant que l’événement ouvrira ses portes le 2 juin, nos confrères tablent sur le 1er juin.

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