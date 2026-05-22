Lâ€™IA dans les jeux vidÃ©o : entre terrain dâ€™expÃ©rimentation et outil de production

Depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e, nous avons consacrÃ© deux articles traitant de lâ€™impact de lâ€™intelligence artificielle sur le marchÃ© du jeu vidÃ©o. Le premier synthÃ©tise le rapport du State of the Game 2026 et montre que lâ€™IA gÃ©nÃ©rative a surtout tendance Ã inquiÃ©ter les professionnels du secteur â€” du moins les exÃ©cutants. Le second, plus gÃ©nÃ©raliste, porte sur lâ€™incidence de lâ€™IA sur lâ€™industrie crÃ©ative.

Ces deux dossiers sont illustrÃ©s par des visuels de jeux gÃ©nÃ©rÃ©s artificiellement : des Â« Å“uvres Â» souvent de mauvais goÃ»t, parfois carrÃ©ment ratÃ©es, et qui ne manquent pas dâ€™Ãªtre rÃ©pertoriÃ©es et affichÃ©es par leurs dÃ©tracteurs. Ces manifestations visibles et parfois risibles ne sont toutefois quâ€™une faÃ§ade. En coulisses, des systÃ¨mes bien plus aboutis et pertinents se mettent en place.

Deux jeux servent ici de point dâ€™ancrage : EVE Online et Arc Raiders. Pour le premier, nous restons sur de lâ€™exploratoire ; pour le second, câ€™est plus concret. Par ailleurs, comme vous le faites souvent remarquer, le terme IA est employÃ© Ã tort et Ã travers. Dans le domaine du jeu vidÃ©o, il peut englober aussi bien le machine learning que lâ€™IA gÃ©nÃ©rative, dans un Ã©cosystÃ¨me oÃ¹ la frontiÃ¨re avec certaines techniques procÃ©durales (PCG) est parfois poreuse selon les usages et les contextes de production. Nous nous Ã©vertuerons donc de faire les distinctions quand cela est nÃ©cessaire.

Pour EVE Online, dÃ©but mai, la division IA de Google, DeepMind, a pris une participation minoritaire dans le studio. Studio qui, dans le mÃªme temps, a rachetÃ© ses parts Ã son ancien propriÃ©taire Pearl Abyss pour devenir une entitÃ© autonome appelÃ©e Fenris Creations. Le but du partenariat avec Google est dâ€™utiliser le jeu et sa gigantesque base de donnÃ©es dâ€™interactions entre joueurs comme terrain dâ€™Ã©tude pour Ã©valuer Â« lâ€™intelligence dans des systÃ¨mes complexes, dynamiques et pilotÃ©s par les joueurs Â».

Quant Ã Arc Raiders, ce nâ€™est plus le phÃ©nomÃ¨ne quâ€™il Ã©tait dans les semaines ayant suivi sa parution fin octobre. Toutefois, le recours Ã lâ€™intelligence artificielle fait par Embark Studios a suscitÃ© de nombreuses controverses et pas mal de fantasmes. Câ€™est lâ€™occasion dâ€™y revenir pour dÃ©fricher un peu le terrain.

EVE Online, paradis des agents IA de DeepMind ?

Dans lâ€™annonce du 6 mai (ou A New Area par EVE Online si vous prÃ©fÃ©rez), Fenris et DeepMind expliquent quâ€™EVE Online constitue Â« un environnement dâ€™Ã©tude dâ€™une richesse unique Â», notamment pour dÃ©velopper des systÃ¨mes dâ€™IA capables de Â« planification Ã long horizon, mÃ©moire et apprentissage continu Â».

En effet, comme le souligne Science & Vie dans un article qui sâ€™intÃ©resse Ã ce cas, EVE Online fonctionne depuis 2003 sur un unique univers persistant, Tranquility. Ce monde possÃ¨de une Ã©conomie avec des transactions effectuÃ©es par des milliers dâ€™inscrits. Le jeu intÃ¨gre aussi des marchÃ©s boursiers en monnaie virtuelle. Il est rÃ©gi par des coalitions regroupant des milliers dâ€™adhÃ©rents, ponctuÃ© de guerres logistiques pouvant durer plusieurs semaines. Comme lâ€™allÃ¨gue notre consÅ“ur, Â« aucun jeu commercial ne rÃ©unit autant de variables stratÃ©giques imbriquÃ©es sur des durÃ©es comparables Â».

Une idÃ©e que Hilmar Veigar PÃ©tursson, le PDG de Fenris, rÃ©sume dans une lettre ouverte adressÃ©e aux joueurs en ces termes : Â« EVE est lâ€™un des rares environnements oÃ¹ les questions liÃ©es Ã lâ€™intelligence peuvent Ãªtre explorÃ©es dans quelque chose qui se comporte dÃ©jÃ comme un monde vivant Â». Dans cet univers virtuel, les modÃ¨les de Google DeepMind trouveront Â« des problÃ¨mes difficiles, des horizons temporels longs et des possibilitÃ©s Ã©tranges Â».

Avis forcÃ©ment partagÃ© par Alexandre Moufarek, directeur chez Google DeepMind. Ce dernier estime que Â« ce que la communautÃ© EVE a crÃ©Ã© avec [PÃ©tursson] et son Ã©quipe est vÃ©ritablement sans Ã©quivalent dans le jeu vidÃ©o. Câ€™est une simulation unique pour tester une intelligence artificielle gÃ©nÃ©raliste dans un environnement sandbox sÃ©curisÃ© Â».

En somme, EVE Online va devenir un terrain dâ€™expÃ©rimentation pour des agents IA capables de gÃ©rer des dÃ©cisions stratÃ©giques complexes sur le long terme. Des dÃ©cisions qui impliquent de planifier mais aussi de sâ€™adapter Ã un environnement en constante Ã©volution.

DeepMind a prÃ©cisÃ© quâ€™elle mÃ¨nerait ses expÃ©riences dans une version du jeu hors ligne, exÃ©cutÃ©e sur un serveur local, spÃ©cialement dans cette optique. Cela ne doit pas avoir dâ€™impact direct sur lâ€™expÃ©rience des joueurs en ligne. Toutefois, les deux entreprises nâ€™Ã©cartent pas la possibilitÃ© dâ€™explorer de futures formes de gameplay liÃ©es Ã ces technologies.

Le communiquÃ© promettait davantage de dÃ©tails lors du Fanfest 2026, qui sâ€™est dÃ©roulÃ© la semaine derniÃ¨re. Une discussion sur le partenariat avec Google DeepMind a bien eu lieu, notamment avec une intervention dâ€™Adrian Bolton, reprÃ©sentant de lâ€™entreprise. Toutefois, aucune nouvelle annonce majeure nâ€™a Ã©tÃ© faite Ã cette occasion. Rappelons donc simplement que Google DeepMind sâ€™appuie depuis longtemps sur les jeux vidÃ©o et les jeux de plateau comme terrains dâ€™expÃ©rimentation pour ses modÃ¨les dâ€™apprentissage automatique. Son palmarÃ¨s inclut des avancÃ©es marquantes allant du Go Ã des performances sur des jeux comme Atari ou StarCraft.

Plus rÃ©cemment, Google DeepMind sâ€™est tournÃ©e vers les Â« world models Â», des IA capables de gÃ©nÃ©rer et simuler des environnements virtuels interactifs afin dâ€™y entraÃ®ner des agents autonomes. Avec ses projets Genie et SIMA (Scalable Instructable Multiworld Agent), lâ€™entreprise cherche notamment Ã dÃ©velopper des systÃ¨mes capables dâ€™apprendre Ã agir dans des contextes proches du monde rÃ©el.

Plus prÃ©cisÃ©ment, Genie / Genie 2 / Genie 3 forment une sÃ©rie de world models capables de gÃ©nÃ©rer des environnements 3D interactifs Ã partir dâ€™images ou de prompts texte ; SIMA / SIMA 2 sont des agents IA entraÃ®nÃ©s Ã jouer Ã diffÃ©rents jeux 3D comme un humain, uniquement via lâ€™image Ã lâ€™Ã©cran et Ã lâ€™aide dâ€™entrÃ©es traditionnelles.

Arc Raiders et Embark

Sur un autre registre, Arc Raiders a illustrÃ© une confusion frÃ©quente autour de lâ€™IA dans le jeu vidÃ©o. IndÃ©pendamment de la polÃ©mique sur certaines voix gÃ©nÃ©rÃ©es par IA, le comportement des Arcs (les robots qui en veulent Ã votre peau) a suscitÃ© de nombreuses spÃ©culations. Certains y ont vu une IA gÃ©nÃ©rative ou des systÃ¨mes capables dâ€™apprendre directement des joueurs en temps rÃ©el.

En rÃ©alitÃ©, Embark Studios a prÃ©cisÃ© que ces comportements reposaient sur des techniques de machine learning, principalement utilisÃ©es pour la locomotion et certaines animations physiques, en particuleir sur les grandes unitÃ©s robotiques. Mais ces systÃ¨mes ne constituent pas une IA adaptative en temps rÃ©el au sens oÃ¹ lâ€™entendent certaines interprÃ©tations.

De toute faÃ§on, Ã ce stade, les modÃ¨les utilisÃ©s dans les jeux vidÃ©o doivent Ãªtre entraÃ®nÃ©s en amont. Au mieux, certains systÃ¨mes peuvent adapter de maniÃ¨re scriptÃ©e lâ€™agressivitÃ©, la prÃ©cision ou certains comportements, mais toujours dans un cadre dÃ©fini par les dÃ©veloppeurs, et non via un apprentissage autonome.

En revanche, la force de lâ€™apprentissage automatique rÃ©side dans sa capacitÃ© Ã exploiter dâ€™immenses volumes de donnÃ©es accumulÃ©es lors de lâ€™entraÃ®nement. Une fois nourri par les rÃ©actions dâ€™un trÃ¨s grand nombre de joueurs, un modÃ¨le peut ainsi gÃ©nÃ©raliser Ã des cas variÃ©s quâ€™il serait difficile de couvrir exhaustivement de maniÃ¨re purement manuelle. Ces systÃ¨mes restent nÃ©anmoins intÃ©grÃ©s dans des architectures de jeu contrÃ´lÃ©es, sous forme de comportements encadrÃ©s par des contraintes de design.

Sur Medium, les dÃ©veloppeurs dâ€™Embark dÃ©crivent lâ€™animation comme un goulot dâ€™Ã©tranglement majeur du dÃ©veloppement ; dÃ©taillent leur approche pour passer outre.

Les personnages ou crÃ©atures doivent Ãªtre conÃ§us et animÃ©s manuellement afin dâ€™obtenir des interactions apparemment rÃ©alistes avec le monde. Cela rend difficile le passage Ã lâ€™Ã©chelle sans faire grossir les Ã©quipes de dÃ©veloppement.



Câ€™est pourquoi, au cours des deux derniÃ¨res annÃ©es, nous avons poursuivi une approche dâ€™animation physique basÃ©e sur lâ€™apprentissage par renforcement. En rÃ©sumÃ©, cela signifie que nous entraÃ®nons des machines basÃ©es sur la physique Ã marcher en leur attribuant des rÃ©compenses lorsquâ€™elles font les bonnes actions â€” un peu comme des friandises virtuelles pour chien.



Comme vous le verrez dans les exemples ci-dessous, obtenir de bons comportements de mouvement peut conduire Ã un gameplay plus immersif et plus intÃ©ressant, oÃ¹ le monde paraÃ®t vÃ©ritablement vivant â€” sans animations prÃ©fabriquÃ©es, sans transitions saccadÃ©es entre les poses, ni comportements de ragdoll Ã©tranges.



Ã€ la place, notre agent â€” que lâ€™on peut considÃ©rer comme le joueur IA â€” observe son corps et le monde qui lâ€™entoure, puis dÃ©cide comment dÃ©placer ses jambes sur les prochaines images. Cela signifie que si lâ€™agent entre en collision, est frappÃ© ou gÃ©nÃ¨re lui-mÃªme une force, il peut sâ€™adapter immÃ©diatement Ã chaque situation unique. Si vous trÃ©buchez sur une pierre ou recevez une boule de neige, vous rÃ©agirez diffÃ©remment Ã chaque fois â€” parce quâ€™aucune pierre ni aucune boule de neige nâ€™est identique.

Cette longue vidÃ©o revient Ã©galement sur le processus :

Revenons Ã l'article. AprÃ¨s un long passage sur les dÃ©fis et rÃ©percussions de cette approche, le billet met en avant un autre point clÃ© : le gain de temps. Â« Nous avons abouti Ã un flux de production qui nous permet de crÃ©er beaucoup plus de contenu avec une Ã©quipe relativement rÃ©duite, car nous ne dÃ©pendons plus dâ€™une armÃ©e dâ€™animateurs pour scripter chaque mouvement et chaque rencontre intÃ©grÃ©s au jeu. En fait, notre objectif est que nos designers puissent entraÃ®ner des agents sans intervention des ingÃ©nieurs ou des animateurs Â».

Du cÃ´tÃ© des joueurs, Â« voir une crÃ©ature auto-apprise, basÃ©e sur la physique, se dÃ©placer et rÃ©agir Ã son environnement, tenter de garder lâ€™Ã©quilibre et continuer Ã avancer mÃªme lorsquâ€™on lui lance des objets ou quâ€™on lui retire un membre â€” exactement comme on pourrait sâ€™y attendre â€” est vraiment quelque chose de marquant. Cela donne naissance Ã un gameplay Ã©mergent : des moments de jeu que mÃªme nous, en tant que crÃ©ateurs, nâ€™aurions jamais pu anticiper Â». D'oÃ¹ les mÃ©prises Ã©voquÃ©es plus haut.

PNJ et IA gÃ©nÃ©rative : promesse et limites

Terminons par quelques mots sur ce qui reprÃ©sente Ã ce jour lâ€™intÃ©gration la plus Ã©vidente de lâ€™IA gÃ©nÃ©rative dans un jeu : lâ€™utilisation de modÃ¨les de langage pour les dialogues avec les PNJ. Sur le papier, lâ€™idÃ©e est sÃ©duisante : remplacer les rÃ©pliques statiques par des interactions dynamiques. Nâ€™importe qui ayant jouÃ© Ã un jeu solo une fois dans sa vie serait sans doute ravi de voir des PNJ qui ne rÃ©pÃ©teraient pas sans cesse les deux ou trois mÃªmes phrases en boucle ; surtout, qui rÃ©agiraient diffÃ©remment Ã ses actions. Mais câ€™est lÃ que le bÃ¢t blesse.

Il existe dÃ©sormais pas mal de jeux qui proposent de telles interactions â€” Suck Up! pour nâ€™en citer quâ€™un. Where Winds Meet a mÃªme intÃ©grÃ© quelques PNJ avec lesquels le joueur peut philosopher sur le sens de la vie. On rappellera aussi NVIDIA ACE, qui promettait de tailler le bout de gras avec le cuistot du jeu vidÃ©o.

Reste que, pour le moment, leur intÃ©gration Ã grande Ã©chelle dans des jeux commerciaux est limitÃ©e. Cela peut Ã©tonner Ã une Ã¨re oÃ¹ certains Ã©changent quotidiennement avec ChatGPT and co pour demander le temps quâ€™il fait et comment sâ€™habiller.

Dans une vidÃ©o de France Culture titrÃ©e JEUX VIDÃ‰OS : comment la SCIENCE faÃ§onne le GAME DESIGN, David Louapre explique pour quelles raisons il est si ardu de rendre ces systÃ¨mes pertinents dans ce contexte. La source a dÃ©sactivÃ© la lecture de sa vidÃ©o sur des sites externes, mais vous pouvez l'Ã©couter via le lien horodatÃ© ci-dessus.

Pour rÃ©sumer, la raison principale tient Ã des contraintes de cohÃ©rence, mais aussi de programmation. David Louapre lâ€™illustre par un exemple trÃ¨s concret : un PNJ Ã qui lâ€™on demande de nous aider Ã rÃ©colter du bois accepte. Il aura par contre beaucoup de mal Ã joindre les actes Ã la parole sâ€™il nâ€™a pas Ã©tÃ© explicitement programmÃ© pour cela. Ainsi, loin dâ€™ouvrir dâ€™un coup tout le champ des possibles, les modÃ¨les de langage nâ€™ont pour lâ€™instant pas vocation Ã Ãªtre gÃ©nÃ©ralisÃ©s dans les jeux vidÃ©o. MÃªme pour un modÃ¨le parfaitement alignÃ© avec lâ€™univers fictionnel dâ€™un titre (avec sa diÃ©gÃ¨se pour Ãªtre pÃ©dant), son intÃ©gration fiable dans une boucle de gameplay reste une gageure.