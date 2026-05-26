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Advanced Shader Delivery et RX 9070 XT : l'impact sur les temps de chargement dans six jeux
â€”â€”â€”â€”â€” 26 Mai 2026 Ã 11h48 â€”â€” 222 vues
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Advanced Shader Delivery et RX 9070 XT : l'impact sur les temps de chargement dans six jeux
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Depuis le 15 mai, Microsoft propose sa fonctionnalitÃ© dâ€™Advanced Shader Delivery sur les PC Windows 11 Ã©quipÃ©s de cartes graphiques Radeon dÃ©diÃ©es ou intÃ©grÃ©es. Lâ€™article de la firme met en avant les bÃ©nÃ©fices observÃ©s sur Forza Horizon 6 avec une Radeon RX 7600 ou une Radeon RX 9060 XT (il est discordant sur ce point). Nos confrÃ¨res de Tomâ€™s Hardware ont Ã©tendu lâ€™expÃ©rimentation Ã cinq jeux supplÃ©mentaires. Et ils ont, pour leur part, mesurÃ© lâ€™impact de lâ€™ASD avec une Radeon RX 9070 XT.
Â© TheIshikawaRin sur X
Pour contextualiser, lâ€™Advanced Shader Delivery vise Ã rÃ©duire les dÃ©lais liÃ©s Ã la compilation des shaders. Ceux-ci sont directement prÃ©compilÃ©s et distribuÃ©s avec les fichiers du jeu. Lâ€™idÃ©e est simple : Ã©viter aux joueurs la phase de prÃ©compilation qui survient au premier lancement ou aprÃ¨s lâ€™installation de nouveaux pilotes, afin de leur permettre de se lancer illico presto dans leur activitÃ© ludique. La fonctionnalitÃ© avait fait ses dÃ©buts en octobre dernier sur les machines portables ROG Xbox Ally.
Il ne faut pas la confondre avec l'Auto Shader Compilation de NVIDIA. Quant aux Precompiled Shaders dâ€™Intel, dont nous avions parlÃ©, lâ€™entreprise avait par la suite prÃ©cisÃ© Ã TechPowerUp quâ€™ils nâ€™Ã©taient Â« quâ€™une solution dÃ©veloppÃ©e et exÃ©cutÃ©e en interne par Intel Â». Le message prÃ©cisait Ã©galement quâ€™Intel collabore avec Microsoft pour lancer lâ€™Advanced Shader Delivery plus tard cette annÃ©e.
Dans son article, pour une configuration prÃ©sentÃ©e comme un combo Radeon RX 7600 et Ryzen 7 5800, Microsoft revendique une diminution de 95 % du temps de lancement de FH6. ConcrÃ¨tement, le jeu se charge en environ quatre secondes contre prÃ¨s dâ€™une minute et demie sans cette fonctionnalitÃ©. Selon lâ€™entreprise, lâ€™ASD Â« rÃ©duit Ã©galement les saccades liÃ©es aux shaders pendant le jeu en contournant la compilation "just-in-time" des shaders en cours de partie Â». Pour revenir Ã lâ€™amalgame Ã©voquÃ© plus haut, si le corps du texte mentionne la Radeon RX 7600, la lÃ©gende de lâ€™image Ã©voque plutÃ´t une Radeon RX 9060. Chaque carte nâ€™Ã©tant citÃ©e quâ€™une seule fois, la balance ne penche pas davantage dâ€™un cÃ´tÃ© que de lâ€™autre.
Quoi quâ€™il en soit, son activation requiert Xbox Gaming Services ainsi quâ€™un accÃ¨s au PC Gaming Preview via le Xbox Insider Hub. La prise en charge des GPU est limitÃ©e aux architectures AMD RDNA 3, RDNA 3.5 et RDNA 4. Enfin, Microsoft impose Ã©galement lâ€™utilisation du pilote AMD Adrenalin 26.5.2 ou ultÃ©rieur.
Tomâ€™s Hardware a livrÃ© davantage de rÃ©sultats sur une configuration Ã©quipÃ©e dâ€™une Radeon RX 9070 XT et dâ€™un Ryzen 7 9800X3D (avec 64 Go de DDR5-6200). Leurs mesures portent sur six jeux ; Forza Horizon 6 reste dans le circuit.
Le tableau ci-dessous regroupe lâ€™ensemble des observations pertinentes. Nos confrÃ¨res mettent en exergue le cas de Silent Hill f. Le titre de NeoBards Entertainment ne propose pas de phase de prÃ©compilation. En consÃ©quence, il nâ€™y a donc aucune amÃ©lioration du temps de chargement initial. En revanche, lâ€™ASD ne supprime pas les saccades de compilation de shaders, particuliÃ¨rement visibles dans la zone de la ville au dÃ©but de lâ€™aventure, aux dires de l'auteur. Selon lui, ce cas se distingue de ceux de Forza Horizon 6 et Ninja Gaiden 4 oÃ¹ lâ€™ASD parvient Ã rÃ©duire certaines saccades â€” comme le montrent les diffÃ©rences au niveau des 1 % low.
|Jeu
|Temps de chargement (ASD off)
|Temps de chargement (ASD on)
|RÃ©duction
|1 % Low (ASD off)
|1 % Low(ASD on)
|IPS moyen (ASD off)
|IPS moyen (ASD on)
|Silent Hill f
|N/A
|N/A
|N/A
|44 IPS
|44 IPS
|77 IPS
|77 IPS
|Hogwarts Legacy
|71 sec
|31 sec
|56 %
|91 IPS
|91 IPS
|129 IPS
|129 IPS
|Avowed
|174 sec
|38 sec
|78 %
|49 IPS
|49 IPS
|56 IPS
|57 IPS
|Ninja Gaiden 4
|N/A
|N/A
|N/A
|67 IPS
|74 IPS
|97 IPS
|100 IPS
|The Outer Worlds 2
|172 sec
|9 sec
|95 %
|36 IPS
|37 IPS
|48 IPS
|48 IPS
|Forza Horizon 6
|48 sec
|2 sec
|96 %
|54 IPS
|72 IPS
|95 IPS
|97 IPS
Lâ€™examinateur estime que lâ€™Advanced Shader Delivery amÃ©liore nettement lâ€™expÃ©rience de jeu et souhaite que Ã§a Â« devienne la norme Â». Il souligne nÃ©anmoins que la technologie nâ€™offre pas encore des rÃ©sultats totalement homogÃ¨nes.
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