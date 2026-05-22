NVIDIA efface la branche Gaming de ses rÃ©sultats financiers

NVIDIA a prÃ©sentÃ© ses rÃ©sultats financiers pour le premier trimestre fiscal 2027 rÃ©cemment. Une nouvelle fois, lâ€™entreprise a Ã©tabli de nouveaux records : elle a engrangÃ© 81,6 milliards de dollars sur la pÃ©riode, en hausse de 85 % en glissement annuel. La branche Data Center est la principale pourvoyeuse de revenus, avec lÃ encore une performance inÃ©dite : 75,2 milliards de dollars, soit +92 % par rapport Ã la mÃªme pÃ©riode en 2026. Quant au bÃ©nÃ©fice net, il a plus que triplÃ© sur un an. Il culmine Ã 58,3 milliards de dollars, alors quâ€™il nâ€™Ã©tait Â« que Â» de 18,8 milliards au T1 2026. Par rapport au trimestre prÃ©cÃ©dent, il progresse de 36 % (43 milliards de dollars au T4 2026).

Toy Jensen Â© NVIDIA

Ce ne sont toutefois pas tant ces chiffres mirobolants qui nous intÃ©ressent ici que la mutation quâ€™ils reflÃ¨tent et le recentrage qui en dÃ©coule.

Le Gaming n'est plus discriminÃ©

Vous vous souvenez certainement des visuels fournis par App Economy Insights pour les rÃ©sultats du quatriÃ¨me trimestre. Un diagramme en barres Ã©tait particuliÃ¨rement frappant. Il reprÃ©sentait des gratte-ciel de dollars toujours plus Ã©levÃ©s, mais surtout des Ã©tages de revenus empilÃ©s grÃ¢ce aux deniers des centres de donnÃ©es. RamenÃ©s en pourcentage, ce secteur pesait 91,5 % du total ; la branche gaming, autrefois la principale, Ã peine 5,4 %.

Pour le T1 2027, avec 75,2 sur 81,6, cela reprÃ©sente dÃ©sormais 92,2 %. Et dÃ©sormais, NVIDIA a dÃ©cidÃ© dâ€™invisibiliser la branche gaming en la dissolvant dans une catÃ©gorie plus large, fourre-tout, appelÃ©e Edge Computing. Le communiquÃ© dÃ©crit la nouvelle donne :

Â« NVIDIA adopte un nouveau cadre de prÃ©sentation financiÃ¨re censÃ© mieux reflÃ©ter ses moteurs de croissance actuels et futurs. Lâ€™entreprise sâ€™articulera dÃ©sormais autour de deux plateformes de marchÃ© : "Data Center" et "Edge Computing".



Au sein de la division Data Center, Nvidia distinguera deux sous-segments : "Hyperscale" et "ACIE" (AI Clouds, Industrial and Enterprise). Le segment Hyperscale regroupera les revenus provenant des clouds publics et des plus grandes entreprises mondiales de lâ€™Internet grand public, tandis quâ€™ACIE ciblera les opportunitÃ©s de croissance de Nvidia dans les centres de donnÃ©es et les usines IA conÃ§ues sur mesure pour diffÃ©rents secteurs et pays.



La catÃ©gorie "Edge Computing" mettra en avant les appareils de traitement des donnÃ©es dÃ©diÃ©s Ã lâ€™IA agentique et physique, notamment les PC, les consoles de jeu, les stations de travail, les stations de base AI-RAN, la robotique et lâ€™automobile. Â»

DorÃ©navant, lâ€™entreprise ne communiquera donc plus un chiffre dâ€™affaires Â« Gaming Â» distinct. Cette branche sera diluÃ©e avec dâ€™autres dans un bilan gÃ©nÃ©ral de lâ€™IA en pÃ©riphÃ©rie. Cette dÃ©cision marque la volontÃ© de faire de ces technologies la prioritÃ©. De fait, la frontiÃ¨re est parfois floue : les capacitÃ©s des GeForce, en particulier des modÃ¨les les plus haut de gamme, ne les limitent pas Ã faire tourner Fortnite. Or, il convient aussi de rappeler que NVIDIA a dÃ©jÃ Ã©tÃ© critiquÃ©e concernant sa maniÃ¨re de comptabiliser les revenus liÃ©s au gaming. En 2022, la SEC a reprochÃ© Ã lâ€™entreprise un manque de transparence sur lâ€™impact du minage de cryptomonnaies. Lâ€™organisme estimait que cette activitÃ© avait fortement contribuÃ© Ã la croissance des ventes de ses GPU initialement destinÃ©s aux joueurs.

Pour revenir Ã des considÃ©rations purement financiÃ¨res, Les Ã‰chos Investir souligne quâ€™en dÃ©pit de ses excellents rÃ©sultats, NVIDIA Â« nâ€™a pas convaincu Wall Street Â». Son titre a effectivement perdu du terrain depuis lâ€™annonce. Dâ€™aprÃ¨s le journal prÃ©citÃ©, Â« les investisseurs sâ€™interrogent sur la capacitÃ© du leader de lâ€™IA Ã maintenir sa croissance sur le long terme Â». Pour situer, si vous en Ã©tiez restÃ© aux 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursiÃ¨re atteints en juillet 2025, voire aux 1 870 milliards de fÃ©vrier 2024, NVIDIA affiche aujourdâ€™hui une capitalisation boursiÃ¨re supÃ©rieure Ã 5 300 milliards de dollars.