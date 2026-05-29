NVIDIA organise un été où un clic peut décrocher une RTX

NVIDIA a sifflé le coup d’envoi de sa campagne Summer of RTX 2026. Elle permettra, durant tout l’été, de gagner des GeForce RTX, des « PC GRATUITS » (en majuscules dans le texte) et d’autres joyeusetés. Pour espérer glaner un kdo, l’attitude à adopter est plutôt simple : jouer le groupie de NVIDIA et espérer être récompensé. Ou plutôt, pour suivre les recommandations de la Banque de dépannage linguistique du Québec qui déconseille l’emploi de groupie en français et propose d’y substituer fanatique ou « admirateur accompagné d’un adjectif exprimant le degré d’intensité de la ferveur manifestée », jouer le fervent admirateur de NVIDIA et espérer être récompensé.

Concours de hashtags

La page consacrée à l’offre est moins vague. Elle stipule que pour participer, il n’y a « rien de plus simple ». Étape 1 : suivre NVIDIA sur les réseaux sociaux GeForce et GeForce NOW. Étape 2 : porter attention aux messages et aux instructions concernant les concours et tirages au sort. Étape 3 : utiliser le hashtag #RTXPowersPlay ou #RTXOn dès que vous y êtes invité pour réagir aux publications estivales.

La campagne s’étendra sur tout l’été et sera liée à des événements gaming, des diffusions, des publications sur les réseaux sociaux et des démonstrations de jeux compatibles RTX. Pour le moment, la liste des événements débute avec le Computex du 2 au 5 juin, suivi du Summer Game Fest le 5 juin, du PC Gaming Show le 6 juin, d’IGN Live les 6 et 7 juin, du Xbox Games Showcase le 7 juin, puis du Steam Next Fest du 15 au 22 juin.

Les Françaises et les Français, ainsi que les Suissesses et les Suisses, peuvent participer. En revanche, les Québécoises et les Québécois sont personæ non gratæ, à l’instar des Belges et des Belges. En outre, aucun territoire d'Afrique ne figure dans la liste de NVIDIA — donc à plus forte raison, aucun pays francophone de ce continent.

L'entreprise distingue les lots selon deux jeux de récompenses. Le premier, estampillé jeu-concours Summer of RTX 2026, est centré sur les cartes graphiques GeForce RTX. Le panier cadeau comprend cinq RTX 5070 Founders Edition, dix RTX 5080 Founders Edition, une RTX 5090 Founders Edition, ainsi que quatre RTX 5080 Founders Edition personnalisées, soit vingt cartes au total.

Le second, intitulé Summer of RTX 2026 tout court, regroupe des configurations complètes et des PC gaming. Il contient cinq machines customisées signées Digital Storm, Falcon Northwest, Maingear, Starforge et Steiger Dynamics, toutes équipées d’une GeForce RTX 5080 ; trois ordinateurs portables gaming : un GIGABYTE AORUS Master 18 pouces, un ASUS ROG Zephyrus G14 et un HP OMEN MAX 16 pouces, chacun embarquant une RTX 5080 laptop.

Le compte X de NVIDIA GeForce UK mentionne aussi des bons d’achat Steam, mais ces récompenses ne sont pas détaillées plus précisément à ce stade. Voilà. Si vous n’avez pas la chance de partir en vacances cet été, vous savez comment vous occuper.