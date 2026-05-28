Les Steam Deck sont de retour, mais ils coÃ»tent dÃ©sormais un rein

En fÃ©vrier dernier, nous avons assistÃ© au tarissement de la source des Steam Deck. Bonne nouvelle, elle jaillit de nouveau. Mauvaise nouvelle, vous devrez y laisser un rein pour vous y abreuver, et pas parce que son eau est frelatÃ©e.

Comme la tempÃ©rature, les prix grimpent

Valve a en effet officiellement augmentÃ©, et pas quâ€™un peu, les prix de ses Steam Deck OLED â€” les seuls encore commercialisÃ©s depuis lâ€™abandon des versions LCD fin 2025. En dollars par exemple, le modÃ¨le 512 Go passe de 549 Ã 789 ; celui de 1 To, de 649 Ã 949. Cela reprÃ©sente respectivement des hausses de 240 et 300 dollars, soit +44 % et +46 %.

Dans notre malheur, en Europe, nous avons un petit motif de satisfaction : en valeur relative, la hausse est moins Ã©levÃ©e. Pour le modÃ¨le dotÃ© de la plus faible capacitÃ©, la facture passe de 569 Ã 779 euros. Pour celui de 1 To, elle atteint 919 euros, contre 679 jusquâ€™alors. Cela correspond donc Ã des augmentations de +37 % et +35 %.

ModÃ¨le USD CAD EUR GBP AUD PLN 512 Go OLED 549 â†’ 789 689 â†’ 1 129 569 â†’ 779 479 â†’ 649 899 â†’ 1 199 2 599 â†’ 3 279 1 To OLED 649 â†’ 949 819 â†’ 1 349 679 â†’ 919 569 â†’ 779 1 029 â†’ 1 429 3 199 â†’ 3 879

Valve ne sâ€™embarrasse pas de justifications excessives. La communication se borne Ã indiquer que Â« Steam Deck OLED est de nouveau en stock. Ce rÃ©approvisionnement s'accompagne d'une augmentation de prix pour les deux modÃ¨les en raison de la hausse des coÃ»ts de mÃ©moire et de stockage Â». Et si vous espÃ©riez un petit geste commercial pour faire passer la pilule, il nâ€™y en a aucun. Lâ€™entreprise confirme que Â« le produit lui-mÃªme n'a pas changÃ© ; ces nouveaux prix reflÃ¨tent le coÃ»t des composants et d'autres contraintes logistiques mondiales qui se rÃ©percutent sur l'ensemble du secteur. Si les choses changent, nous vous en informerons Â».

Cette augmentation tarifaire survient alors que Valve travaille toujours sur ses nouveaux appareils. Parmi la triplette de Bellevue dÃ©voilÃ©e en novembre dernier, seul le Steam Controller est maintenant commercialisÃ©, au prix de 100 euros. La Steam Machine nâ€™a toujours ni date de sortie ni tarif officiel. Ã‰tant donnÃ© que Valve a dÃ©jÃ invoquÃ© les pÃ©nuries de mÃ©moire et de stockage comme facteur perturbant son calendrier de lancement, la flambÃ©e des prix du Steam Deck OLED donne sans doute un aperÃ§u du positionnement tarifaire de la future Steam Machine. MÃªme crainte pour le Steam Frame.