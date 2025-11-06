Vers des Ryzen X3D à gogo²

|
Hier, nous évoquions l’arrivée possible de nouveaux Ryzen X3D pour la gamme Granite Ridge. Outre le fait que nous en avions potentiellement oublié un, cette famille de processeurs Zen 5 ne serait pas la seule à accueillir un nouveau rejeton X3D. La lignée des Zen 4 s’ouvrirait, elle, au Ryzen 5 7500X3D.
Affiché par momomo_us dans un X daté du 26 octobre 2025, l’enfançon a été surpris en train de jouer dans Geekbench hier soir. Outre ses prévisibles 6 cœurs CPU et 96 Mo de cache L3, ce modèle se distingue du Ryzen 5 7600X3D par des fréquences plus modestes : le logiciel indique 4,0 GHz de base et 4 547 MHz en Boost, contre respectivement 4,1 GHz et 4,7 GHz pour le Ryzen précité.
7500X3D— 188号 (@momomo_us) October 26, 2025
100-000001904
Côté scores, pas grand-chose à dire dans ce contexte. Ce Ryzen 5 7500X3D obtient 2 399 et 11 323 points. Il n’existe pas de moyennes fixes pour son grand frère. Nonobstant, la dernière entrée au moment où nous écrivons ces lignes affiche 2 474 et 11 475 points, pour un CPU cadencé à 4 749 MHz. L’écart résulte logiquement des quelques mégahertz supplémentaires.
Ce qui justifie aussi ce papier, plutôt qu’une simple mise à jour du précédent, c’est l’oubli d’un autre Ryzen Granite Ridge, le Ryzen 5 9600X3D. Conjecturé dès septembre 2024, soit bien avant le lancement de la gamme, il avait refait surface en juin dernier à la suite d’un mauvais référencement sur le site d’AMD. L’auteur de la découverte tablait alors sur une commercialisation avant la fin d’année. Pour le coup, ce processeur serait le premier Ryzen 5 du genre pour la génération actuelle.
The majority of them started shipping as early March If I am remembering correctly.— MelodicWarrior (@MelodicWarrior1) June 20, 2025
As of right now only the Ryzen 5 9600 is currently available in certain regions with System Integrators.
As for the Ryzen 5 9600X3D, that might hit the DIY between end of Q3 beginning of Q4.
En incluant ces deux puces et celles d’hier, la smala des X3D pourrait ressembler in fine (jusqu'à demain ?) à ceci :
|Processeur
|Famille
|Cœurs CPU
|Fréquence max. (Boost)
|Cache L2 + L3
|TDP
|Ryzen 9 9950X3D2*
|Granite Ridge (Zen 5)
|16 cœurs
|5,6 GHz
|208 Mo
|200 W
|Ryzen 9 9950X3D
|Granite Ridge (Zen 5)
|16 cœurs
|5,7 GHz
|144 Mo
|170 W
|Ryzen 9 9900X3D
|Granite Ridge (Zen 5)
|12 cœurs
|5,5 GHz
|140 Mo
|120 W
|Ryzen 7 9850X3D*
|Granite Ridge (Zen 5)
|8 cœurs
|5,6 GHz
|104 Mo
|120 W
|Ryzen 7 9800X3D
|Granite Ridge (Zen 5)
|8 cœurs
|5,2 GHz
|104 Mo
|120 W
|Ryzen 7 9700X3D*
|Granite Ridge (Zen 5)
|8 cœurs
|À déterminer
|104 Mo
|120 W
|Ryzen 5 9600X3D*
|Granite Ridge (Zen 5)
|6 cœurs
|À déterminer
|102 Mo
|À déterminer
|Ryzen 9 7950X3D
|Raphael (Zen 4)
|16 cœurs
|5,7 GHz
|144 Mo
|120 W
|Ryzen 9 7900X3D
|Raphael (Zen 4)
|12 cœurs
|5,6 GHz
|140 Mo
|120 W
|Ryzen 7 7800X3D
|Raphael (Zen 4)
|8 cœurs
|5,0 GHz
|104 Mo
|120 W
|Ryzen 5 7600X3D
|Raphael (Zen 4)
|6 cœurs
|4,7 GHz
|102 Mo
|65 W
|Ryzen 5 7500X3D*
|Raphael (Zen 4)
|6 cœurs
|4,6 GHz
|102 Mo
|65 W
|Ryzen 7 5800X3D
|Vermeer (Zen 3)
|8 cœurs
|4,5 GHz
|100 Mo
|105 W
|Ryzen 7 5700X3D
|Vermeer (Zen 3)
|8 cœurs
|4,1 GHz
|100 Mo
|105 W
|Ryzen 5 5600X3D
|Vermeer (Zen 3)
|6 cœurs
|4,4 GHz
|99 Mo
|105 W
|Ryzen 5 5500X3D
|Vermeer (Zen 3)
|6 cœurs
|4,0 GHz
|99 Mo
|105 W
