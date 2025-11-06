COMPTOIR
Vers des Ryzen X3D à gogo²

Hier, nous évoquions l’arrivée possible de nouveaux Ryzen X3D pour la gamme Granite Ridge. Outre le fait que nous en avions potentiellement oublié un, cette famille de processeurs Zen 5 ne serait pas la seule à accueillir un nouveau rejeton X3D. La lignée des Zen 4 s’ouvrirait, elle, au Ryzen 5 7500X3D.

ryzen 5 7600xd emballage

Une avalanche de X3D

Affiché par momomo_us dans un X daté du 26 octobre 2025, l’enfançon a été surpris en train de jouer dans Geekbench hier soir. Outre ses prévisibles 6 cœurs CPU et 96 Mo de cache L3, ce modèle se distingue du Ryzen 5 7600X3D par des fréquences plus modestes : le logiciel indique 4,0 GHz de base et 4 547 MHz en Boost, contre respectivement 4,1 GHz et 4,7 GHz pour le Ryzen précité.

Côté scores, pas grand-chose à dire dans ce contexte. Ce Ryzen 5 7500X3D obtient 2 399 et 11 323 points. Il n’existe pas de moyennes fixes pour son grand frère. Nonobstant, la dernière entrée au moment où nous écrivons ces lignes affiche 2 474 et 11 475 points, pour un CPU cadencé à 4 749 MHz. L’écart résulte logiquement des quelques mégahertz supplémentaires.

geekbench ryzen 5 7500x3d

Ce qui justifie aussi ce papier, plutôt qu’une simple mise à jour du précédent, c’est l’oubli d’un autre Ryzen Granite Ridge, le Ryzen 5 9600X3D. Conjecturé dès septembre 2024, soit bien avant le lancement de la gamme, il avait refait surface en juin dernier à la suite d’un mauvais référencement sur le site d’AMD. L’auteur de la découverte tablait alors sur une commercialisation avant la fin d’année. Pour le coup, ce processeur serait le premier Ryzen 5 du genre pour la génération actuelle.

En incluant ces deux puces et celles d’hier, la smala des X3D pourrait ressembler in fine (jusqu'à demain ?) à ceci :

ProcesseurFamilleCœurs CPUFréquence max. (Boost)Cache L2 + L3TDP
Ryzen 9 9950X3D2* Granite Ridge (Zen 5) 16 cœurs 5,6 GHz 208 Mo 200 W
Ryzen 9 9950X3D Granite Ridge (Zen 5) 16 cœurs 5,7 GHz 144 Mo 170 W
Ryzen 9 9900X3D Granite Ridge (Zen 5) 12 cœurs 5,5 GHz 140 Mo 120 W
Ryzen 7 9850X3D* Granite Ridge (Zen 5) 8 cœurs 5,6 GHz 104 Mo 120 W
Ryzen 7 9800X3D Granite Ridge (Zen 5) 8 cœurs 5,2 GHz 104 Mo 120 W
Ryzen 7 9700X3D* Granite Ridge (Zen 5) 8 cœurs À déterminer 104 Mo 120 W
Ryzen 5 9600X3D* Granite Ridge (Zen 5) 6 cœurs À déterminer 102 Mo À déterminer
Ryzen 9 7950X3D Raphael (Zen 4) 16 cœurs 5,7 GHz 144 Mo 120 W
Ryzen 9 7900X3D Raphael (Zen 4) 12 cœurs 5,6 GHz 140 Mo 120 W
Ryzen 7 7800X3D Raphael (Zen 4) 8 cœurs 5,0 GHz 104 Mo 120 W
Ryzen 5 7600X3D Raphael (Zen 4) 6 cœurs 4,7 GHz 102 Mo 65 W
Ryzen 5 7500X3D* Raphael (Zen 4) 6 cœurs 4,6 GHz 102 Mo 65 W
Ryzen 7 5800X3D Vermeer (Zen 3) 8 cœurs 4,5 GHz 100 Mo 105 W
Ryzen 7 5700X3D Vermeer (Zen 3) 8 cœurs 4,1 GHz 100 Mo 105 W
Ryzen 5 5600X3D Vermeer (Zen 3) 6 cœurs 4,4 GHz 99 Mo 105 W
Ryzen 5 5500X3D Vermeer (Zen 3) 6 cœurs 4,0 GHz 99 Mo 105 W
Un poil avant ?

Un peu plus tard ...

