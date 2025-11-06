Vers des Ryzen X3D à gogo²

Hier, nous évoquions l’arrivée possible de nouveaux Ryzen X3D pour la gamme Granite Ridge. Outre le fait que nous en avions potentiellement oublié un, cette famille de processeurs Zen 5 ne serait pas la seule à accueillir un nouveau rejeton X3D. La lignée des Zen 4 s’ouvrirait, elle, au Ryzen 5 7500X3D.

Une avalanche de X3D

Affiché par momomo_us dans un X daté du 26 octobre 2025, l’enfançon a été surpris en train de jouer dans Geekbench hier soir. Outre ses prévisibles 6 cœurs CPU et 96 Mo de cache L3, ce modèle se distingue du Ryzen 5 7600X3D par des fréquences plus modestes : le logiciel indique 4,0 GHz de base et 4 547 MHz en Boost, contre respectivement 4,1 GHz et 4,7 GHz pour le Ryzen précité.

7500X3D

Côté scores, pas grand-chose à dire dans ce contexte. Ce Ryzen 5 7500X3D obtient 2 399 et 11 323 points. Il n’existe pas de moyennes fixes pour son grand frère. Nonobstant, la dernière entrée au moment où nous écrivons ces lignes affiche 2 474 et 11 475 points, pour un CPU cadencé à 4 749 MHz. L’écart résulte logiquement des quelques mégahertz supplémentaires.

Ce qui justifie aussi ce papier, plutôt qu’une simple mise à jour du précédent, c’est l’oubli d’un autre Ryzen Granite Ridge, le Ryzen 5 9600X3D. Conjecturé dès septembre 2024, soit bien avant le lancement de la gamme, il avait refait surface en juin dernier à la suite d’un mauvais référencement sur le site d’AMD. L’auteur de la découverte tablait alors sur une commercialisation avant la fin d’année. Pour le coup, ce processeur serait le premier Ryzen 5 du genre pour la génération actuelle.

En incluant ces deux puces et celles d’hier, la smala des X3D pourrait ressembler in fine (jusqu'à demain ?) à ceci :